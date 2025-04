Złotówkowicze muszą wykazać się cierpliwością

Jest pionierski wyrok, jest coraz więcej pytań do prawników, ale wciąż wiele osób nie ma świadomości, że mogłoby uzyskać od banku rekompensaty związane z wskaźnikiem WIBOR, który w wielu przypadkach może wiązać się z tym, że umowa kredytowa będzie nieważna. - Jeżeli za jednym wyrokiem pójdą kolejne, to być może "WIBORowców" będzie można nazywać kolejnymi frankowiczami - mówi mecenas Marek Jarosiewicz. - Jestem w tym zakresie realnym optymistą. Zdaję sobie sprawę, że banki zrobią wiele, by obronić swoją pozycję - dodaje mecenas Jarosiewicz.

Przeczytaj także: TSUE wypowie się na temat WIBOR. Czy złotówkowicze mają szansę?

Decyzje sądów są póki co dość nieśmiałe np. płacenie rat pomniejszonych o WIBOR

Dekadę temu miał miejsce czarny dzień frankowiczów, który sprawił, że do dzisiaj do sądów trafiają pozwy przeciwko bankom, które stosowały nieuczciwe zasady udzielania pożyczek. W przypadku „WIBORowiczów” czy „złotówkowiczów” sytuacja bywa nawet bardziej dramatyczna, bo im z dnia na dzień rata kredytu potrafiła wzrosnąć nawet o 300%, co dla wielu osób było finansowym ciężarem nie do udźwignięcia – mówi mecenas Marek Jarosiewicz, adwokat.

Stanowisko Sądu potwierdziło zgłaszane w tym zakresie przez kredytobiorców zastrzeżenia co do braku po ich stronie dostatecznej świadomości ryzyka związanego z możliwością wzrostu tego wskaźnika, a tym samym – co do tzw. abuzywności przepisów włączających WIBOR do umowy – mówi mecenas Jarosiewicz.

- Do tej pory w procesach dotyczących ważności umów opartych o WIBOR zapadały – różne – postanowienia o zabezpieczeniu, a więc regulujące sytuację kredytobiorcy jedynie na czas trwania procesu i pozwalające mu w tym okresie np. na płacenie rat pomniejszonych o WIBOR. W wielu przypadkach takie korzystane dla konsumentów zabezpieczenia były jednak uchylane na skutek zażaleń wnoszonych przez banki – wyjaśnia prawnik.

„Złotówkowiczom” nie będzie łatwo, ale… frankowiczom też nie było (i nie jest)

Widzę szanse na korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo. Trzeba pamiętać, że obecna – prokonsumencka – linia orzecznicza w sprawach frankowych również ustalała się przez dłuższy czas i w pierwszych latach wcale nie była taka jednoznaczna, jak to jest obecnie – przyznaje mecenas Jarosiewicz.

Na pewno warto, by wszyscy kredytobiorcy WIBOR-owi przeanalizowali swoje umowy, dotyczy to zwłaszcza osób z umowami zawieranymi 10 lub więcej lat temu – gdy banki nie stosowały jeszcze wobec swych klientów szerokich informacji dotyczących ryzyka zmiany wskaźnika WIBOR – dodaje prawnik.

Mecenas Marek Jarosiewicz przyznaje, że wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach jest według mojej wiedzy pierwszym, w którym Sąd orzekający w sprawie zakwestionował ważność zawartej umowy kredytu z uwagi na stosowany w niej wskaźnik WIBOR jest pewnym przełomem. Jeżeli pocągnie za sobą kolejne wyroki, które będą potwierdzeniem nieprawidłowości przy zawieraniu umów kredytowych to będzie to fatalna wiadomość dla banków, a dobra dla konsumentów, którzy byli poszkodowani.Decyzje sądów w tym zakresie póki co są bardzo ostrożne, a pierwsze orzeczenie na korzyść pozywających może przynieść falę kolejnych pozwów.Przed „złotówkowiczami” więc jeszcze wiele trudnych momentów. Stąd też opinia mecenasa Jarosiewicza, że póki co w tym zakresie należy być „ostrożnym optymistą”.Sprawy związane z kredytami w złotówkach nie będą łatwe – należy spodziewać się odwołań ze strony banków i licznych apelacji. Mowa przecież o ogromnym kapitale. W opinii prawników konsument biorący kredyt musi udowodnić brak świadomości i wiedzy na temat ryzyka jakie jest przez niego podejmowane.Ważne jest, by konsumenci sprawdzili czy ich kredyt może kwalifikować się pod rozpatrzenie przed sądem.W opinii mecenasa Marka Jarosiewicza rok 2025 może być przełomowy w tym temacie, bo należy spodziewać się kolejnych wyroków w sądach okręgowych oraz rozstrzygnięcia pierwszego wyroku w sądzie apelacyjnym. Jeżeli orzeczenie zostanie podtrzymane to może ruszyć fala pozwów.