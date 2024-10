7 kluczowych klauzul powodziowych w ubezpieczeniach budowlanych CAR/EAR

Powodzie roztopowe, rzeczne, błyskawiczne czy zalania opadowe - różne przyczyny, a efekt jest zawsze taki sam - szkody i straty na placu budowy. Działanie wody niesie ze sobą specyficzne zagrożenia, które mogą powodować poważne opóźnienia w realizacji projektów oraz znaczne koszty naprawy zniszczeń. Niezależnie od źródła powodzi, skutki mogą być katastrofalne dla inwestorów i wykonawców, dlatego kluczowe jest odpowiednie zabezpieczenie budowy poprzez dobrze dobrane ubezpieczenie.

Klauzula 106 - odcinkowa. Ogranicza ona odpowiedzialność ubezpieczyciela do określonego odcinka budowy zdefiniowanego w polisie. Ten zapis jest istotny przy szkodach spowodowanych rozmyciami na nasypach, skarpach, wałach oraz infrastrukturze drogowej i kolejowej. Czym dłuższy odcinek jest objęty ubezpieczeniem tym lepiej, ale najlepiej dla ubezpieczonego, aby klauzula była całkowicie usunięta z polisy. Klauzula 110 i 221 - postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczenia przed powodzią. Należy zapoznać się z wytycznymi, upewnić się, że warunki są możliwe do spełnienia przez generalnego wykonawcę lub innych wykonawców. Klauzula 010 - całkowite wyłączenie szkód powstałych wskutek powodzi. Najlepiej dla ubezpieczonego, aby klauzula była usunięta z polisy. Klauzula 72 godzin - ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody powstałe z tej samej przyczyny, w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody.



Możliwe jest zgłoszenie kilku zdarzeń w ciągu trzech dni, ale obowiązuje tylko jedna franszyza redukcyjna. Ta klauzula jest korzystna dla ubezpieczonych. Klauzula wstrzymania prac - ubezpieczyciel ogranicza swoją odpowiedzialność podczas przestojów budowy spowodowanych między innymi przez powódź. Sprawdźmy u siebie w polisie, jaki mamy limit w tej klauzuli na całą budowę na tę okoliczność. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - szkoda to nie tylko koszty samego materiału i nadgodzin, ale także wysokie koszty uprzątnięcia np. osuszania, demontażu, utylizacji itp. Sprawdźmy limit na tę klauzulę w polisie. Klauzula kosztów wynikłych z zastosowania wszelkich dostępnych ubezpieczonemu środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody. A co, gdy szkoda nie wystąpiła w ubezpieczonym mieniu? Dodatkowy limit na tę okoliczność pomógłby ubezpieczonemu.

W Polsce w ubezpieczeniach budowlanych CAR/EAR (Construction All Risk & Erection All Risk), ubezpieczyciele powszechnie korzystają ze standardów monachijskich, a polisy te dotyczą wielu sektorów budownictwa, między innymi deweloperów, real estate, inwestycji drogowych, kolejowych, tuneli oraz innych inwestycji, takich jak hale i inne obiekty liniowe, inżynieryjne, kubaturowe.Warunki polisy określają szczegółowo zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w kontekście budów narażonych na szkody wodne. W praktyce zapisy klauzul pozwalają na lepsze zarządzanie ryzykiem w projektach, gdzie takie szkody mogą być znaczne.Pamiętając, że wiele inwestycji finansowanych jest przez banki, fundusze lub innych pożyczkodawców, którzy narzucają swoje specyficzne wymogi, w tym dotyczące ochrony przed ryzykiem powodzi , niezwykle ważne jest, aby dokładnie przeanalizować te warunki. Warto również zadbać o wczesne rozpoczęcie negocjacji zarówno z ubezpieczycielami, jak i instytucjami finansującymi. W ten sposób można dostosować polisy ubezpieczeniowe do oczekiwań wszystkich stron, zapewniając pełne zabezpieczenie inwestycji oraz uniknięcie późniejszych komplikacji, które mogą wyniknąć z niespełnienia wymogów ubezpieczeniowych.Aby chronić swoją inwestycję w ramach polisy budowlanej należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych klauzul i zapisów dotyczących powodzi. Należy pamiętać, że niektóre klauzule mogą rozszerzać zakres ochrony, a inne go ograniczać.Zwróćmy uwagę w ofercie na ewentualne limity i franszyzy związane z powodzą i opadami atmosferycznymi – bądźmy świadomi, ile ryzyka chcemy przetransferować do ubezpieczyciela, a ile pozostawić dla siebie.Poniżej przedstawiam siedem wybranych klauzul CAR związanych z powodzią.Po szkodzie w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć mienie celem ograniczenia kolejnych strat. W kolejnym kroku zgłosić szkodę do ubezpieczyciela lub brokera oraz sporządzić protokoły i dokumentację, w tym fotograficzną.W obliczu zmieniającego się klimatu szkody powodziowe i opadowe stają się coraz częstszym zjawiskiem, co skłania do refleksji, na ile możemy jeszcze uznawać gwałtowne zmiany pogodowe za „nagłe i nieprzewidywalne”, a na ile powinniśmy się na nie przygotować. Rosnąca częstotliwość i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych wymaga proaktywnego podejścia – nie tylko w kontekście planowania inwestycji, ale także w zakresie ubezpieczeń.Zawarcie odpowiednio skonstruowanej polisy, która uwzględnia ryzyko powodzi i zalania, staje się kluczowym elementem strategii zarządzania ryzykiem dla inwestora i generalnego wykonawcy, a także często warunkiem finasowania budowy. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w procesie inwestycyjnym pozwala minimalizować potencjalne straty i zapewniać stabilność finansową w obliczu coraz częstszych zagrożeń.