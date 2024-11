Świadczenie wspierające - ZUS wypłacił ponad 1,2 mld zł

Od stycznia ZUS wypłacił ponad 1,2 mld zł z tytułu świadczenia wspierającego. W całym kraju osoby z niepełnosprawnością złożyły 68,8 tys. wniosków.

Najpierw WZON, potem ZUS – ważna kolejność

Ważna jest kolejność składania dokumentów o świadczenie wspierające. Najpierw osoba z niepełnosprawnością musi złożyć odpowiedni wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Dopiero po uzyskaniu decyzji, w której WZON ustali liczbę punktów na uprawniającym poziomie, po czasie aż decyzja stanie się ostateczna, dopiero wtedy można złożyć do ZUS-u wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego – tłumaczy rzeczniczka.

Kto może się ubiegać o świadczenie wspierające? ZUS przypomina, że o świadczenie wspierające mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, które: ukończyły 18 lat, są obywatelami Polski, lub państw z UE lub EFTA lub innych, ale przebywają w Polsce legalnie oraz mają dostęp do rynku pracy.

Harmonogram składania wniosków do ZUS

Wysokość świadczenia uzależniona od liczby punktów i renty socjalnej

Wysokość świadczenia jest wprost zależna od liczby punktów, którą przyzna WZON oraz wysokości renty socjalnej w danym okresie. Maksymalną kwotę świadczenia, czyli 220 proc. renty socjalnej – aktualnie to 3919 zł otrzymają osoby, którym WZON w decyzji określił potrzebę wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów. Minimalną kwotę świadczenia, tj. 40 proc. renty socjalnej, aktualnie to 713 zł otrzymają osoby, jeśli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 74 punktów. Wraz z marcową waloryzacją wysokość świadczenia wspierającego zostanie podwyższona z urzędu, bez konieczności składania wniosków – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Wniosek elektronicznie, wypłata na rachunek bankowy

68,8 tys. wniosków w kraju, w Śląskim - 3,6 tys. wniosków

