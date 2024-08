Tegoroczna 14. emerytura zostania wypłacona we wrześniu. Świadczenie to jest wypłacone z urzędu, dlatego nie trzeba składać żadnych wniosków. Dodatkowa emerytura zostanie wypłacona wraz z emeryturą za wrzesień.

Z tej dodatkowej wypłaty zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Czternasta emerytura jest zawsze wypłacana z tzw. „urzędu”, co oznacza, że trzeba składać do nas żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłaconym we wrześniu – mówi Kowalska-Matis.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 14. emerytura już we wrześniu Dodatkowa emerytura zostanie wypłacona wraz z emeryturą za wrzesień.

Nie wszyscy dostaną 14. emeryturę

Nie wypłacimy nic tym osobom, u których według naszych wyliczeń wypłata byłaby niższa niż 50 zł. To oznacza, że czternastki nie otrzymają osoby, których podstawowa emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4 630,96 zł brutto – dodaje Iwona Kowalska-Matis. - Czternastki nie dostaną również osoby ze świadczeniem, którego wypłata będzie zawieszona na dzień badania prawa do czternastki, czyli 31 sierpnia 2024 r., np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania - dodaje.

Zawsze jest tak, że robimy przelew wcześniej, jeśli ustalony termin wypłaty przypada w dzień wolny a tak jest w tym roku. 1 września wypada w niedzielę, dlatego te osoby, dla których jest to termin wypłaty ich emerytury i renty dostaną 14. jeszcze w sierpniu – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Jak podaje ZUS, czternastą emeryturę dostanie w tym roku ok. 8,9 mln emerytów i rencistów, z tego 6,4 mln osób dostanie wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a 2,5 mln osób w wysokości niższej, ze względu na to, ze ich comiesięczna emerytura jest większa niż 2900 zł.Czternastka będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych.Według rzeczniczki, emeryt, który ma emeryturę w kwocie minimalnej tzn. 1780,96 zł brutto, dostanie we wrześniu łącznie dwie wypłaty w kwocie 3114,35 zł netto.Rzeczniczka wskazuje, że w przypadku osób, które dostają z ZUS, co miesiąc wypłatę 2900 zł a 4630,96 zł brutto - czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład do emerytury 3500 zł brutto czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 600 zł, czyli wyniesie 1180,96 zł brutto.Druga dodatkowa emerytura (pierwszą była 13-stka) zostanie wypłacona wraz z emeryturą za wrzesień. Terminy wypłat czternastki przypadają na: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień września. Pierwsza transza zostanie przelana jednak jeszcze w sierpniu.Rzeczniczka zapewnia, że pieniądze trafią do odbiorców najpóźniej w piątek, 30 sierpnia. Podobna sytuacja będzie miała 15 września, który wypada także w niedzielę. W tym przypadku seniorzy dostaną swoje pieniądze wcześniej, czyli już 13 września.