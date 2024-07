Zmiana adresu i numeru konta musi być zgłoszona do ZUS

ZUS przypomina, że zmianę adresu zamieszkania i numeru konta bankowego należy zgłosić niezwłocznie, najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem, w którym Zakład wypłaca świadczenie.

Przeczytaj także: Nieaktualny numer konta bankowego oznacza brak emerytury

Ponadto, jeśli ktoś nie zmieni adres na aktualny a my wyślemy na ten adres korespondencję, to będzie ona doręczona skutecznie, czyli skutki jej doręczenia będą obciążały adresata korespondencji. Dlatego należy zgłaszać nam każdą jego aktualizację, w tym także zmianę adresu elektronicznego - przestrzega mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

- Ten obowiązek wynika z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego. Krótko mówiąc w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem jest skuteczne i niesie ze sobą skutki prawne – wyjaśnia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Monfocus z Pixabay Dlaczego aktualny adres jest ważny? Jeśli adres podany w ZUS jest nieaktualny, z korespondencją może się zapoznać ktoś zupełnie do tego nieuprawniony. W takim przypadku istnieje ryzyko naruszenia danych osobowych zawartych w korespondencji.

Każdą zmianę adresu i numeru rachunku bankowego nasz klient powinien zgłosić najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem, w którym wypłacamy mu, co miesiąc jego pieniądze. Jeśli ktoś zrobi to z zbyt późno lub w ogóle o tym zapomni wypłacona przez nas emerytura lub renta wróci z powrotem do nas - zapowiada Kowalska-Matis.

Gdy stary rachunek bankowy przestanie być aktywny a w naszym systemie jeszcze nie pojawił się nowy - wtedy pieniądze, które my przelewamy zostają przez bank zwrócone do ZUS, a tymczasem senior nie może doczekać się comiesięcznej wypłaty – opowiada Iwona Kowalska-Matis.

Korespondencję, którą ZUS wysyła do swoich klientów, kieruje na ostatni podany adres. Jeśli adres jest nieaktualny, z korespondencją może się zapoznać ktoś zupełnie do tego nieuprawniony.W takim przypadku istnieje ryzyko naruszenia danych osobowych zawartych w korespondencji. Może to spowodować szkody materialne i niematerialne, w tym tak poważne jak kradzież tożsamości, nadużycia i straty finansowe.Rzeczniczka wskazuje, że niewłaściwy numer rachunku bankowego lub stary adres zamieszkania sprawiają, że do klientów ZUS nie dotrą nie tylko informacje, ale także przelana przez Zakład emerytura czy renta. Dlatego tak ważna jest aktualizacja danych. Przypomina, że każdą zmianę zgłosić należy najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem, w którym Zakład wypłaca mu, co miesiąc pieniądze.Zdaniem rzeczniczki, nagminnie zdarzają się klienci, którzy zapominają, że zmiana konta w banku powinna być zgłoszona także do ZUS lub tacy, którzy składają dyspozycję zmiany danych dosłownie kilka dni przed datą wypłaty emerytury lub renty.Zdenerwowany klient przychodzi do ZUS i wtedy dowiaduje się, że Zakład pieniądze przelał, ale na to konto, które zostało przez niego wcześniej podane.Zmiany można wprowadzić samemu poprzez swoje konto na PUE ZUS lub w każdej placówce ZUS.Jak samodzielnie dokonać zmian: https://www.zus.pl/-/aktualizacja-adresow-dlaczego-to-wazne