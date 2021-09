14 emerytura 2021 bez wniosku

Czternasta emerytura zostanie wypłacona już w listopadzie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uspokaja emerytów, że nie trzeba składać żadnego wniosku o jej wypłatę.

Ile wyniesie „czternastka”

Zgodnie z przepisami pełną kwotę „czternastki” otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają to dodatkowe świadczenie pomniejszone zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Zatem jeśli ktoś pobiera emeryturę w wysokości 3000 zł, to „czternastka” będzie przysługiwać w kwocie pomniejszej o 100 zł, czyli 1150,88 zł – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wypłata czternastej emerytury z urzędu Świadczenie jest wypłacane z urzędu osobom, które spełniają warunki ustawowe do wypłaty. Nie trzeba składać wniosku o „czternastą” emeryturę.

Nie trzeba składać wniosku

14, dodatkowa emerytura, jest wypłacana z urzędu. Otrzyma ją razem ze świadczeniem za listopad każda osoba, która na dzień 31 października 2021 r. będzie miała prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. „Czternastki” nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.Wysokość 14. emerytury, co do zasady, wynosi 1250,88 zł. Nie wszyscy otrzymają ją w pełnej kwocie.Co ważne – osoba, której kwota emerytury, bądź renty przekroczy 4150,88 zł brutto, nie będzie miała czternastej emerytury.Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. Czternasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.