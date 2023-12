Zbyt późno zmieniony numer konta bankowego może oznaczać późniejszą wypłatę emerytury. Jeszcze gorzej jest, gdy zmiana banku nie idzie w parze ze zmianą rachunku w ZUS. Stary numer rachunku bankowego lub nieaktualny adres zamieszkania sprawiają, że do klientów ZUS nie docierają ani informacje ani przelewane przez Zakład pieniądze.

Przeczytaj także: Zmieniasz konto bankowe lub adres - poinformuj o tym ZUS

Żeby punktualnie dostać przelew od nas powinno się każdą zmianę adresu i numeru rachunku bankowego zgłosić najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem, w którym wypłacamy pieniądze – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Jeśli ktoś zrobi to zbyt późno lub w ogóle o tym zapomni, wypłacona przez nas emerytura lub renta wróci z powrotem do nas – przestrzega.

Kliknij, aby powiekszyć fot. vivoo - Fotolia.com Nieaktualny numer konta bankowego oznacza brak emerytury Żeby punktualnie dostać przelew emerytury, powinno się każdą zmianę adresu i numeru rachunku bankowego zgłosić najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem wypłaty świadczenia.

Gdy stary rachunek bankowy przestanie być aktywny a w naszym systemie jeszcze nie pojawił się nowy - wtedy pieniądze, które my przelewamy zostają przez bank zwrócone do ZUS, a tymczasem senior nie może doczekać się comiesięcznej wypłaty – opowiada Kowalska-Matis. - Zdenerwowany przychodzi do nas i wtedy dowiaduje się, że Zakład pieniądze przelał, ale na to konto, które zostało przez niego wcześniej podane - dodaje.

Przeczytaj także: Wszystkie emerytury będą wypłacone przed Bożym Narodzeniem

O tym, aby poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianie adresu lub bankowego konta powinni pamiętać wszyscy ci, którzy dostają z ZUS jakiekolwiek pieniądze. Zasiłek, emerytura lub renta wrócą z powrotem do ZUS, jeśli okaże się, ze rachunek bankowy jest zamknięty.Zdaniem rzeczniczki, zmiana danych jest prosta i można to zrobić poprzez swoje indywidualne konto na PUE ZUS lub osobiście w każdej placówce ZUS. Rzeczniczka podkreśla, że wcale nie tak rzadkie są sytuacje, gdy klienci zapominają, że zmiana konta w banku powinna być zgłoszona także do ZUS. Bywa także tak, że składają dyspozycję zmiany danych zbyt późno, zaledwie kilka dni przed datą wypłaty emerytury lub renty.Rzeczniczka apeluje, żeby jak najszybciej poinformować ZUS o zmianie adresu, pod którym senior mieszka lub podać nowy numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana emerytura, renta lub zasiłek.Osoby mieszkające w Polsce zmianę danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego mogą złożyć na druku EZP. Formularz można dostarczyć osobiście do placówki ZUS, wysłać pocztą lub przekazać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.