Oszczędzanie pieniędzy: w dzieciństwie skarbonka, a na stare lata skarpeta

31 października obchodzimy Dzień Oszczędzania. To świetna okazja, aby przyjrzeć się związanym z odkładaniem pieniędzy zwyczajom Polaków. Podjął się tego VeloBank, a wnioski płynące ze zrealizowanego badania są dość zaskakujące. Okazuje się, że w drugiej dekadzie XXI wieku rzesza osób hołdującym bardzo, bardzo tradycyjnym sposobom gromadzenia oszczędności jest nadspodziewanie duża.

Przeczytaj także: Jak oszczędzają Polacy w 2023 roku?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy oszczędzanie pieniędzy towarzyszy Polakom od dzieciństwa?

Czy ciągle jesteśmy przywiązani do gotówki?

Z jakich powodów decydujemy się na oszczędzanie w skarpecie?



Co trzeci oszczędzający zmienił świnkę na skrytkę

Badanie pokazuje, że częściej to młodsi niż starsi są skłonni do trzymania swoich oszczędności w gotówce. Wbrew powszechnej opinii przysłowiowe oszczędzanie do skarpety to domena tych, którzy „żyją chwilą”. W tej formie swoje pieniądze przechowuje aż 56% osób w wieku od 18 do 24 lat. W przeciwieństwie do starszych, bo wśród osób 55 plus ten odsetek spada do zaledwie 17%. To jednak nie powinno wcale dziwić, bo osoby starsze są bardziej doświadczone życiowo i mimo czasem słabszej znajomości technologii rozumieją, że trzymanie oszczędności w banku to rozsądniejszy wybór. Spośród grupy badanych, która woli zaufać bankom co drugi Polak wskazuje, że to bezpieczniejsza i wygodniejsza forma odkładania na przyszłość. Wśród najstarszych ten odsetek jest wyższy niż średnia dla wszystkich roczników – zauważa Dawid Zaleśny, Kierownik Sekcji Depozytów w Biurze produktów oszczędnościowych i rachunków w VeloBank.

Fizyczne przywiązanie

Trzymanie oszczędności w banku nie tylko zabezpiecza je przed zniszczeniem czy zgubieniem, ale także może dawać wymierne korzyści, w dodatku bez potrzeby zamrażania dostępu do środków. Przykładem jest konto oszczędnościowe, na którym gromadzone środki mogą rosnąć dzięki oprocentowaniu. To niezwykle wygodne, bo możemy zasilać z jego pomocą nasze główne konto, gdy tylko tego potrzebujemy, bez wpływu na oprocentowanie rachunku oszczędnościowego. W VeloBanku nie bez powodu nazwaliśmy je właśnie Elastycznym Kontem Oszczędnościowym – wskazuje Dawid Zaleśny z VeloBanku.

Chomikujemy nie tylko złotówki

Zapytani w badaniu dorośli respondenci wskazali, że aż 49% z nich zbierało w dzieciństwie pieniądze do popularnej świnki lub innej skarbonki. Dla 17% stanowiła ona tylko ozdobę, a co trzeci badany nie miał w domu takiego pomocnika oszczędzania.Co ciekawe, niemal połowa ankietowanych podkreśla, że sama nauczyła się systematyczności w oszczędzaniu pieniędzy na przyszłość. Dopiero co trzeci oszczędzający Polak wskazuje, że poczucie, że warto to robić wyniósł z domu.W dorosłym życiu większość Polaków przestawiła się ze zbierania gotówki w domu na bardziej nowoczesne metody gromadzenia środków na przyszłość. Filozofię trzymania oszczędności fizycznie pod ręką wyznaje jednak wciąż nieco ponad co trzeci odkładający pieniądze Polak (34%). Świnkę skarbonkę zamienił tylko na mniej oczywisty schowek czy skrytkę.Badanie pokazało także, że blisko co trzeci oszczędzający w gotówce Polak (31%) przechowywał lub przechowuje w swojej skrytce środki w wysokości powyżej 10 tys. zł. Częściej duże sumy trzymali mężczyźni (39%) niż kobiety (22%).Głównym powodem, dla którego wolimy przechowywać swoje pieniądze w domu jest chęć posiadania ich na wszelki wypadek (59% wskazań). Na 41% odkładających gotówkę piętno odcisnęła w ostatnich latach pandemia oraz zawirowania związane z wojną toczącą się za wschodnią granicą.Oszczędzają bowiem do „skarpety” właśnie na czarną godzinę i w obawie przed takimi wydarzeniami. 27% woli wiedzieć, gdzie znajdują się jego środki i mieć do nich natychmiastowy dostęp. Co ciekawe, 15% robi to po prostu z przyzwyczajenia. Co dziesiąty deklaruje natomiast, że nie chce tracić na opłatach i prowizjach bankowych.Polacy w domach przechowują gotówkę nie tylko w polskich złotych. Jak wynika z przeprowadzonego badania w obcej walucie ma ją co trzecia osoba trzymająca pieniądze w mieszkaniu. Najczęściej jest to pozostałość po naszych podróżach zagranicznych, ale już co piąty badany podkreśla, że preferuje oszczędzanie pieniędzy w innej walucie niż złotówki. Co dziesiąty woli mieć takie środki pod ręką, bo obawia się opłat bankowych i prowizji związanych z przewalutowaniami.