Oszczędności Polaków. Jaki będzie 2021 rok?

Początek nowego roku to dobry czas na zmiany i snucie planów. A jakie postanowienia dotyczące budżetu domowego mają Polacy? Oto wyniki najnowszego badania PAYBACK Opinion Poll.

Oszczędzanie kontra pandemia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak zmieniła się Pani/Pana sytuacja finansowa przez ostatnie pół roku? 58% ankietowanych stwierdziło, że w poprzednim roku nie doszło do poważniejszych zmian w domowym budżecie. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Ile udaje się odłożyć?

Oszczędności na czarną godzinę lub… na wyjazd

Konto oszczędnościowe i gotówka wciąż najpopularniejsze?

Zdrowie ważniejsze od pieniędzy?

Pandemia koronawirusa dotknęła nas na różnych płaszczyznach życia. Upadające lub pracujące z dużymi ograniczeniami firmy były zmuszone do zwalniania pracowników, którzy z dnia na dzień zostawali bez środków do życia. Mimo tego, Polacy badani w ramach PAYBACK Opinion Poll dość dobrze oceniają swoją sytuacje finansową.Jak zmieniła się sytuacja finansowa Polaków w ciągu ostatniego półrocza? Aż 58% ankietowanych nie odczuło zmian w domowych budżetach. 33% odpowiedziało, że ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Co ciekawe, 9% badanych uważa, że stan ich finansów jest lepszy.Spośród tych, których sytuacja finansowa się zmieniła, 68% uważa, że stało się to w wyniku obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.Czy optymizm w ocenie sytuacji finansowej przekłada się na stan oszczędności Polaków ? 60% badanych posiada jakieś oszczędności. Niestety aż 40% nie odkłada nic na czarną godzinę. Być może wynika to z dominującego wśród Polaków stylu oszczędzania, który polega tylko na odkładaniu nadwyżek finansowych. Stałą kwotę każdego miesiąca regularnie odkłada 41% ankietowanych.Jakie kwoty udaje się zaoszczędzić Polakom? 83% badanych odkłada nie więcej niż 1000 zł. ¼ badanych odkłada między 100 a 200 zł miesięcznie, a 24% ankietowanych - kwoty w przedziale 201-500 zł. Kwoty między 501 a 1000 zł odkłada 22% badanych. Reszcie ankietowanych (17%) udaje się miesięcznie odłożyć 1000 zł lub więcej, ale w tej grupie większość nie przekracza progu 2000 zł.Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że kwoty przeznaczane na oszczędności mają związek z zarobkami. Zdecydowana większość (78%) spośród ankietowanych nieposiadających oszczędności przyznała, że zarabia zbyt mało i zarazem ma na głowie zbyt dużo wydatków, aby odłożyć jakąś znaczącą kwotę. Reszta osób z tej grupy albo nie widzi sensu w oszczędzaniu (7%), albo po prostu nie jest w stanie zmobilizować się do zaciskania pasa (3%).Warto przy tym wspomnieć, że tylko dla 14% badanych wysokość własnych oszczędności jest satysfakcjonująca. Ponad połowa respondentów (54%) jest zadowolona z zaoszczędzonych kwot jedynie częściowo, zaś dla ⅓ badanych wysokość odłożonych środków nie jest satysfakcjonująca.Najczęstsze motywy wśród oszczędzających to z jednej strony konieczność zapewnienia środków „na czarną godzinę”, z drugiej zaś - wyjazd urlopowy. Obydwie te odpowiedzi zebrały po 20% głosów. Kolejne cele oszczędnościowe związane są z poważniejszymi zakupami: nieruchomości (16%) lub samochodu (15%). Ponadto 12% Polaków odkłada na remont domu lub mieszkania, zaś nieco mniej zabezpiecza w ten sposób przyszłość: własną (11% - oszczędności na emeryturę) lub swoich bliskich (9% - oszczędności dla dzieci). Tylko 8% respondentów nie posiada jasno sprecyzowanych celów oszczędnościowych.Jeśli oszczędzamy, w gospodarowaniu własnymi środkami pozostajemy raczej ostrożni. Najpopularniejszą formą oszczędzania pozostaje tradycyjne konto oszczędnościowe - tę odpowiedź wskazało 36% respondentów. Dużą popularnością cieszy się również odkładanie gotówki (27%), zaś lokaty - pomimo utrzymującego się od kilku sezonów niskiego oprocentowania - zajęły w tym zestawieniu trzecie miejsce (11%). Najmniej osób oszczędza poprzez IKZE i inne zabezpieczenia emerytalne (6%) oraz inwestując pieniądze na rynkach finansowych (fundusze inwestycyjne oraz akcje - po 5%).W jaki sposób Polacy będą oszczędzać w trakcie tego roku? Najczęściej skorzystamy z tradycyjnych form oszczędzania: odkładając gotówkę lub prowadząc konto oszczędnościowe (po 39% odpowiedzi). 11% skieruje swoje środki na lokatę terminową. 7,5% osób zainwestuje w akcje; tyle samo respondentów skorzysta z jakiejś formy konta emerytalnego (IKZE lub fundusz). Obok oszczędnych zarysowała się również spora grupa osób, które w ciągu najbliższych miesięcy w ogóle nie planują oszczędzać - w ten sposób odpowiedział co piąty ankietowany.W ankiecie zapytano także o to, czy oszczędzanie przychodzi nam łatwo. Połowa badanych traktuje oszczędzanie jako neutralny nawyk, przyzwyczajenie. 29% przyznało jednak, że zaciskanie pasa jest dla nich przykrym obowiązkiem. Z drugiej strony nieco ponad co piąty ankietowany (21%) stwierdził, że lubi oszczędzać i nie ma z tym żadnych trudności. Co ciekawe, w tej ostatniej grupie znalazło się o 12% więcej mężczyzn niż kobiet.Domowe finanse i oszczędzanie to nie jedyne kwestie, o które zapytani zostali respondenci. Czego dotyczą pozostałe noworoczne postanowienia? Oszczędzanie uplasowało się na drugim miejscu, ex aequo z uprawianiem sportu - większą uwagę tym kwestiom zamierza w tym roku poświęcić 13% badanych. Na pierwszym miejscu znalazło się zaś zdrowie (19% respondentów) - możemy tylko domniemywać, w jak dużym stopniu na to postanowienie wpłynął COVID-19.