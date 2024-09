Czy Polacy wiedzą w co inwestować i jak oszczędzać pieniądze?

Chociaż przyjęło się, że Polacy nie należą do grona mistrzów w dziedzinie oszczędzanie i inwestowania pieniędzy, to jednak okazuje się, że robimy na tym polu pewne postępy. Potwierdzeniem tego są wyniki badania „Finanse Polaków” zrealizowanego przez Bank Millennium na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Oto, do jakich wniosków prowadzą.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy Polacy znajdują w budżecie domowym przestrzeń na inwestowanie i oszczędności?

W co inwestują najczęściej?

Jakie jest ich podejście do inwestowania pieniędzy?

Wzrost odsetka osób inwestujących nadwyżki finansowe to pozytywny kierunek, któremu niewątpliwie sprzyja wysoka dynamika dochodów gospodarstw domowych i towarzyszący temu wzrost oszczędności — komentuje Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Jednak — jak zaznacza — odsetek deklarujących inwestowanie „wciąż utrzymuje się na niskim poziomie”.

Co ciekawe, jedną z najczęściej wskazywanych opcji inwestowania są waluty obce, co zasadniczo wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Być może jednak kupno walut – euro lub dolarów amerykańskich – było postrzegane jako forma ochrony kapitału w warunkach wysokiej niepewności, czyli wybuchu wojny w Ukrainie, pandemii COVID-19 i wysokiej inflacji — wyjaśnia Grzegorz Maliszewski.

Nasi klienci coraz częściej interesują się inwestowaniem. Staramy się spełniać ich oczekiwania, udostępniając ofertę produktów o różnym potencjale zysku oraz poziomie ryzyka. W ofercie mamy między innymi produkty regularnego oszczędzania, a także fundusze inwestycyjne, na zakup których decydują się klienci posiadający większą wiedzę o inwestowaniu — wyjaśnił Robert Chorzępa, kierujący Wydziałem Produktów i Procesów Inwestycyjnych w Banku Millennium.

W badaniu „Finanse Polaków” Bank Millennium po raz trzeci zapytał respondentów o ich sytuację finansową i oszczędności Z tegorocznej edycji wynika, że Polacy coraz chętniej inwestują nadwyżki pieniędzy. Zadeklarowało tak 11 proc. respondentów, co stanowi wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do badania z ubiegłego roku.Wyniki badania wskazują, że chętniej inwestują mężczyźni (deklaruje tak 15 proc. badanych) niż kobiety (9 proc. odpowiedzi). Przeciętny polski inwestor to mężczyzna, który mieszka w dużym mieście, ma wyższe wykształcenie i prowadzi działalność gospodarczą albo jest zatrudniony na etacie.Respondenci zostali także zapytani o to, w co inwestują pieniądze. Najczęściej wskazywali: waluty obce (11 proc. badanych), złoto lub srebro (10 proc. badanych) i nieruchomości (8 proc. badanych). Sięgają także po produkty inwestycyjne w banku (7 proc. badanych), obligacje (7 proc. badanych), akcje (6 proc. badanych) lub kupują ziemię (6 proc. badanych).Z badania „Finanse Polaków” wynika, że pytani podchodzą do inwestowania z dużą ostrożnością i tylko 19 proc. z nich czuje się pewnie w obszarze inwestycji. Do najczęściej wymienianych obaw należy pogląd, że inwestycje są dla osób, które dobrze się na tym znają (sądzi tak 60 proc. respondentów) lub są zamożne (48 proc. badanych). Twierdzą także, że zainwestowana gotówka jest zamrożona na długi czas (54 proc. badanych) albo że inwestowanie pochłania dużo czasu (46 proc. badanych).Zdaniem głównego ekonomisty Banku Millennium, kluczowa w przezwyciężeniu obaw dotyczących inwestycji jest edukacja ekonomiczna społeczeństwa. — Popularyzacja inwestowania i oszczędzania długoterminowego jest szczególnie ważna w kontekście zabezpieczenia emerytalnego — dodaje Maliszewski.Obawy i niepewność w obszarze inwestycji znajdują odzwierciedlenie w podejściu do tych produktów. Dla aż 75 proc. respondentów ważna jest gwarancja kapitału, a dla 74 proc. badanych – bezpieczeństwo i niskie ryzyko oraz niskie opłaty za obsługę produktu. Badani chcieliby także, żeby produkty inwestycyjne były elastyczne, czyli pozwalały na wycofanie pieniędzy bez opłat oraz na dowolne wpłaty (wskazało tak 73 proc. pytanych), zapewniały wysoką potencjalną stopę zwrotu (69 proc. respondentów) i pozwalały rozpocząć inwestycję od niskich kwot (62 proc. respondentów). Jednocześnie, aż 61 proc. pytanych przy podejmowaniu decyzji chciałoby liczyć na wsparcie pracownika banku.