Po Fed, przed ECB

Zgodnie z oczekiwaniami Fed podniósł w środę kluczowe stopy procentowe o 25 pb. Docelowy zakres wysokości oprocentowania funduszy federalnych wynosi obecnie 5,25%-5,50% i jest najwyższy od początku 2001 roku. Decyzja FOMC (Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku) była jednogłośna. Fed pozostawił otwartą opcję dalszych podwyżek stóp procentowych i uzależnił przyszłe decyzje od napływających z gospodarki danych. Dziś po południu opublikowane zostaną w USA wstępne dane na temat PKB w II kw.

Przewodniczący Fed Jerome Powell Powell wskazał, że przed wrześniowym posiedzeniem (które odbędzie się za osiem tygodni) pojawią się jeszcze dwie publikacje danych o cenach konsumenckich i dwa raporty o zatrudnieniu. Powiedział, że dalsze postępy w zakresie inflacji będą szczególnie ważne, koncentrując się na inflacji bazowej, która wciąż jest dość wysoka.W świadczeniu Fed opublikowanym po posiedzeniu wyrażenie „Fed widzi obecnie skromy wzrost aktywności gospodarczej”, zostało zastąpione stwierdzeniem „Fed widzi obecnie umiarkowany wzrost aktywności gospodarczej”. Podobnie jak poprzednio, Fed wskazał na solidny wzrost zatrudnienia, niską stopę bezrobocia i podwyższoną inflację. Fed rozpoczynał swą trwającą anty-inflacyjną kampanię od podwyżek o 0,75 pkt. proc. Następnie przeszedł do podwyżki o 0,5 pkt. proc., a ostatnio podnosił stopy o 0,25 pkt. proc. Spekuluje się, że dalsze spowolnienie tempa zacieśniania polityki pieniężnej mogłoby polegać na podwyżkach o 0,25 pkt. proc. na co drugim posiedzeniu FOMC.Dziś ok. godz. 9:50 cena kontraktów na S&P 500 była na najwyższym od marca ub.r. poziomie (+0,47 proc.).W Europie ok. godz. 9:40 DAX zyskiwał 0,36 proc., a CAC 40 rósł o 0,84 proc.Na GPW WIG -20 odrabiał wczorajszą stratę i był ok. godz. 9:55 o 0,47 proc. powyżej środowego zamknięcia. Najwyżej od ponad roku były dziś ceny akcji mBanku i Orange Polska. Wśród składowych sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś kursy akcji spółek TIM i Rainbow Tours.Rentowność 10-letnich obligacji rządu Stanów Zjednoczonych kontynuowała w czwartkowy poranek ostrożny spadek (3,857 proc.). Rentowność 10-latek polskiego rządu utrzymywała się na poziomie wczorajszego zamknięcia (5,447 proc.).Amerykański dolar słabł dziś rano (EUR/USD 0,32 proc., USD/JPY -0,11 proc. ok. 9:40). Dziś po południu spotka się ECB i oczekiwana jest kolejna podwyżka stóp o 0,25 pkt. proc.Polski złoty umacniał się w czwartkowy poranek. Kurs EUR/PLN zbliżał się do swego osiągniętego na początku miesiąca najniższego poziomu od 2020 roku (-0,21 proc. ok. godz. 9:40). Kurs USD/PLN, który wczoraj wrócił poniżej poziomu 4 zł, spadał o 0,6 proc.Zmiany kursu Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który w poniedziałek spadł do najniższego poziomu od miesiąca, były w czwartkowy poranek minimalne (-0,05 proc. ok. godz. 9:44).Dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową odrabiały wczorajsze straty (WTI +1,07 proc., Brent +0,86 proc. ok. godz. 9:35). Taniał natomiast gaz ziemny na NYMEX-ie (-0,63 proc.). Drożały metale (złoto +0,52 proc., srebro +1,01 proc., platyna +0,79 proc., pallad +0,15 proc., miedź +0,74 proc.) oraz kontrakty na soję, pszenicę i cukier. Ze swego najwyższego od stycznia br. poziomu spadała o ok. 1 proc. cena kontraktów na bawełnę.