Jutro FOMC w USA

Na rynkach akcji nie widać na razie jakiegoś przesadnego lęku przed oczekiwanymi w środę (FED) i czwartek (ECB) kolejnymi podwyżkami stóp o 0,25 pkt. proc. Dziś rano na giełdach Azji i Oceanii przeważały zwyżki głównych indeksów, chociaż jednym z nielicznych wyjątków był japoński Nikkei 225, który spadł o 0,06 proc. Ok. godz. 9:35 kontrakty na S&P 500 wykazywały minimalną zmianę (+0,04 proc.). W Europie nieznacznie traciły DAX (-0,08 proc.) i CAC 40 (-0,06 proc.).

Na GPW WIG, WIG-20 i mWIG-40 osiągnęły we wtorek rano swe nowe cykliczne maksima (WIG-20 +0,24 proc. ok. godz. 9:40). Wśród składników mWIG-u 40 swój kolejny najwyższy w historii poziom osiągnęła cen akcji spółki ASBISc Enterprises, zaś najwyżej od roku był kurs akcji BNP Paribas Bank Polska.Rentowność 10-letnich obligacji rządu Stanów Zjednoczonych znajdowała się dziś rano na najwyższym poziomie od 9 sesji. Jutro poznamy decyzję FED w sprawie stóp procentowych. Oczekiwana jest kolejna podwyżka wysokości podstawowych stóp procentowych 0,25 proc. Jeśli do niej dojdzie wysokość oprocentowania funduszy federalnych w USA osiągnie najwyższy poziom od 2001 roku (5,5 proc.). Rentowność 10-latek polskiego rządu wróciła powyżej poziomu 5,4 proc. Trwają dyskusje, czy wbrew opinii większości ekonomistów RPP we wrześniu dokonana „przedwyborczej” obniżki stóp procentowych.Kurs EUR/USD po 5 sesjach spadku próbował się dziś rano odbijać w górę (+0,1 proc. ok. godz. 9:05). Niewielka była również zmiana kursu USD/JPY.Nieznacznie umacniał się dziś ok. godz. 9:10 polski złoty (EUR/PLN -0,11 proc., USD/PLN -0,23 proc.)Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który od miesiąca walczył z poziomem oporu wyznaczanym przez jego szczyt z kwietnia br., wyłamał się w poniedziałek dół z tej konsolidacji ponad poziomem 29500 USD (-2,61 proc.) i znalazł się na najniższym poziomie od miesiąca. Dziś ok. godz. 9:05 zmiana kursu była kosmetyczna (-0,04 proc.). Ostatnie średnioterminowe cykle na wykresie kursu BTC/USD trwały kolejno 14, 15, 23, 20 i 18 tygodni. Od czerwcowe dołka kursu minęło na razie 7 tygodni.Ceny kontraktów na ropę naftową kontynuują swój rozpoczęty prawie miesiąc temu marsz w górę. Zarówno kurs kontraktów na WTI na NYMEX-ie (+0,29 proc. ok. godz. 9:20) jak i cena kontraktów na ropę Brent na ICE (+0,22 proc.) osiągnęły dziś rano swe najwyższe poziomy od końca kwietnia. Po dwóch sesjach spadku odbijała dziś rano w górę cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie. Drożały metale (złoto +0,01 proc., srebro +0,45 proc., platyna +0,65 proc., pallad +1,18 proc., miedź +1 proc.). Taniały dziś rano na CBOT pszenica i soja, natomiast minimalny wzrost notowała na ICE cena kontraktu na bawełnę, która w miniony piątek osiągnęła najwyższy poziom od 1,5 miesiąca.