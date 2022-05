Kapitał emerytalny w ZUS wzrośnie o ponad 9 proc.

W czerwcu składki zgromadzone w ZUS na emerytalnych kontach i subkontach zostaną zwaloryzowane o 9,33 proc.

Informacje dotyczące zgromadzonego przez nas kapitału emerytalnego są bardzo ważne gdyż stan naszego konta bezpośrednio przekłada się na wysokość emerytury, którą będziemy dostawali z ZUS – wyjaśnia rzeczniczka.

Gromadzony na kontach w ZUS kapitał waloryzowany jest co roku, w czerwcu. W tym roku waloryzacja obejmie ok. 24 mln ubezpieczonych osób. Kwoty zgromadzone w ZUS są podstawą obliczenia emerytury, a więc przekładają się na wysokość przyszłej emerytury.Tegoroczny wskaźnik waloryzacji składek wyniesie 9,33 proc. Wskaźnik ten ma też zastosowanie do kapitału początkowego osób, które pracowały przed 1999 rokiem. Wysokość waloryzacji składek zależy od inflacji i wzrostu przypisu składek emerytalnych w poprzednim roku.Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku zwraca uwagę, że wskaźnik waloryzacji subkonta wyniesie 7,07 proc. Na subkontach zapisywane są kwoty środków przeniesionych z otwartych funduszy emerytalnych oraz część składek emerytalnych opłacanych od maja 2011 roku. Waloryzacja subkonta zależy od przeciętnego wzrostu nominalnego PKB w ostatnich pięciu latach poprzedzających termin waloryzacji i również nie może być ujemna.Osobie, która zgromadziła na swoim emerytalnym koncie 450 tys. zł, zostanie dopisanych prawie 42 tys. zł. Natomiast, jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł, dzięki waloryzacji zyska ponad 79 tys. zł.Wskaźniki waloryzacji składek w ostatnich latach były bardzo wysokie: 9,2 proc. w 2019 roku, 8,94 proc. w 2020 roku.Waloryzacja składek przeprowadzona w 2021 r. zwiększyła stan kont aż o 5,41 proc., Mimo że kompensowała inflację i inne procesy gospodarcze za 2020 rok, czyli pierwszy rok pandemiczny.Po zakończeniu waloryzacji w ZUS zostanie przygotowana informacja o stanie konta ubezpieczonego na 31 grudnia 2021 r. i udostępniona na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Od 2020 roku Zakład nie wysyła już papierowych listów, chyba, że wyraźnie poprosi o to klient.