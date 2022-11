Najsilniejszy od 14 lat 2-sesyjny wzrost Nasdaq Composite

W czwartek kiedy my rozpoczynaliśmy przygotowania do piątkowych obchodów Święta Niepodległości amerykański S&P 500 zanotował najsilniejszy wzrost od kwietnia 2020 (+6,5 proc.), a więc od początkowej fazy rozpoczętej w marcu 2020 „covidovej” hossy. W piątek zwyżka tego indeksu była kontynuowana (+0,92 proc.) i S&P 500 osiągnął swe kolejne 2-miesięczne maksimum. Jeszcze bardziej spektakularne były wzrosty Nasdaq Composite (+7,4 proc. w czwartek i +1,9 proc. w piątek), w efekcie czego 2-sesyjna zwyżka tego indeksu (+9,3 proc.) była najsilniejsza od listopada 2008 (na 4 miesiące przed końcem ówczesnej Wielkiej Bessy).

Dziś rano ok. godz. 9:20 cena kontraktów na S&P 500 spadała o 0,19 proc.Na giełdach Azji i Oceanii lekko przeważały dziś lekkie spadki wartości głównych indeksów (najsilniejszy – 1,06 proc. – notował japoński Nikkei 225. Najsilniej – o 1,7 proc. – zwyżkował Hang Seng, który w okresie minionych 2 tygodni rosnąc o 20 proc. był najsilniejszym na świecie indeksem próbując wydobyć się ze swoich 13-letnich minimów. Najwyższy od ponad roku poziom zaliczył dziś indyjski SENSEX 30, który zbliżył się do poziomu swego historycznego maksimum z ubiegłego roku.Niemiecki DAX był dziś rano najwyżej od czerwca (+0,47 proc. ok. godz. 9:45). Francuski CAC 40 (-0,4 proc.) był dziś rano tuż powyżej swoich szczytów z czerwca i sierpnia.WIG-20 zyskiwał dziś ok. godz. 9:50 2,65 proc. ścigając się z tureckim XU100 o miano najsilniejszego na świecie w okresie minionego miesiąca głównego indeksu giełdowego. WIG-20 w ciągu minionego miesiąca zyskał +24,2 proc. wobec +25,4 w przypadku tureckiego indeksu, który zresztą osiągnął dziś najwyższy poziom w swej historii.W ciągu minionego miesiąca najsilniejszym indeksem sektorowym GPW był WIG-Górnictwo (+39,2 proc.). Na drugim miejscu pod względem skali wzrostu był WIG-Banki (+0,3 proc.). Najmniejszy wzrost w tym okresie zanotował WIG-Nieruchomości (+1,22 proc.). Wśród składników WIG-u 20 prawie 12 proc. wzrost notowały dziś akcje Pepco Group NV. Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś ceny akcji XTB i Banku Handlowego.Ze swoich piątkowych 3-tygodniowych minimów rentowność 10-letnich obligacji skarbowych odbijały dziś lekko w górę pozostając powyżej poziomu 4 proc. Najniżej od ponad miesiąca była dziś rentowność 10-latek polskiego rządu, ale pozostawała powyżej poziomu 7 proc.Ceny kontraktów na gaz ziemny w Europie spadły w piątek o ponad 11 proc. do najniższych poziomów od czerwca (Holandia)-lipca (Wielka Brytania). Amerykański gaz (Henry Hub na NYMEX-ie) drożał dziś rano o ponad 5 proc.Amerykański dolar lekko odrabiał dziś rano duże straty w stosunku do innych głównych walut, które poniósł w czwartek i piątek (EUR/USD -0,28 proc., USD/JPY +0,64 proc.).Lekko słabł dziś rano złoty (ok. godz. 9:30 EUR/PLN +0,33 proc., USD/PLN +0,58 proc.), ale kursy euro i amerykańskiego dolara względem polskiej waluty nadal utrzymywały się w pobliżu swoich najniższych od 3 miesięcy poziomów.Kurs Bitcoina względem amerykańskiego, który w zeszłym tygodniu spadł na chwilę poniżej poziomu 16000 USD i znalazł się najniżej od prawie 2 lat, następnie wystrzelił ponownie powyżej poziomu 20000 USA, po czym skorygował ten wzrost znowu dziś rano trafiając poniżej 16000 USD, próbował odrobić te straty rosnąc ok. godz. 9:10 o 2,23 proc. w stosunku do wczorajszego poziomu.