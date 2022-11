Kurs BTC/USD zaliczył wczoraj swe nowe cykliczne minimum

Główne indeksy rynku akcji w USA kontynuowały wczoraj próbę odrobienia ubiegłotygodniowych strat (S&P 500 +0,56 proc., DJIA +1,02 proc., Nasdaq Composite +0,49 proc.), ale pozostawały poniżej poziomów swych lokalnych szczytów z końca października. Dziś rano ok. godz. 9,25 kontrakty terminowe na S&P 500 notowały niewielką zmianę (+0,1 proc.).

Na rynkach akcji Azji i Oceanii brak było dziś dominującej tendencji. Najsilniej – o ponad 2 proc. – zwyżkował tajwański TAIEX, zaś największy spadek – o 1,2 proc. – notował Hang Seng.Niewielkie zmiany notowały dziś rano główne indeksy europejskich rynków akcji (DAX -0,34 proc., CAC 40 -0,11 proc., FTSE 250 -0,37 proc.).Na początku środowej sesji WIG-20 osiągnął najwyższy poziom od ostatnie dekady sierpnia, ale później skala wzrostu została zredukowana prawie do zera (ok. godz. 9:40 +0,04 proc.). Wśród składników mWIG-u 40 cena akcji Banku Handlowego osiągnęła dziś najwyższy poziom od 2018 roku.Generalnie spadały dziś rano rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w krajach rozwiniętych. Rentowność 10-latek polskiego rządu, która w październiku wyszła powyżej poziomu swego szczytu z czerwca przekraczając w pewnym momencie poziom 9 proc. spadła dziś rano do poziomu 7,671 proc.Wczoraj do najniższego poziomu od końca lutego br. spadła cen kontraktów na węgiel kamienny na giełdzie w Rotterdamie. Lekko taniały dziś rano kontrakty na ropę naftową na NYMEX-ie (WTI -0,65 proc.) i ICE (Brent –0,55 proc.). Lekko zwyżkowała natomiast cen amerykańskiego gazu ziemnego na NYMEX-ie (+0,65 proc. ok. godz. 9:20). Cena kontraktów na miedź lekko dziś rano spadała (-0,43 proc. ok. godz. 9:20), natomiast kosmetycznie drożały kontrakty na metale szlachetne (złoto +0,1 proc., srebro +0,52 proc., platyna +0,68 proc., pallad +0,23 proc.). Wczoraj najniższy od ponad roku poziom zaliczała cena kontraktów na kawę na ICE.Amerykański dolara lekko dziś rano słabł (ok. godz. 9:20 USD/JPY -0,23 proc., EUR/USD ++0,06 proc.).Minimalnie słabł dziś rano polski złoty (EUR/PLN +0,13 proc., USD/PLN +0,07 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara pomimo odrobienia jeszcze większych początkowych strat zaliczył wczoraj bardzo silny spadek o prawie 10 proc. w trakcie dnia spadając poniżej poziomu swego cyklicznego minimum z czerwca i zaliczając tym samym swe prawe dwuletnie minimum. Dziś rano kurs BTC/USD pozostawał powyżej poziomu swego wczorajszego minimum, ale spadał ok. godz. 9:15 o 1,84 proc.