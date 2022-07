Ożywienie na zagranicznych rynkach akcji

Wczorajsza sesja na amerykańskim rynku akcji zakończyła się silnymi wzrostami głównych indeksów (S&P 500 +2,76 proc., DJIA +2,43 proc., Nasdaq Composite +3,11 proc.). S&P 500 zamknął się najwyżej od 9 czerwca zbliżając się do poziomu zbliżając się do poziomu 4000 pkt. (3936 pkt.). Dziś rano kontrakty na amerykańskie indeksy kontynuowały wzrost (S&P 500 +0,36 proc.).

Przeczytaj także: WIG-20 najsilniejszy dziś rano w Europie

To ożywienie na rynku akcji było kontynuowane dziś rano na giełdach Azji i Oceanii. Najsilniej w tym rejonie zwyżkował dziś japoński Nikkei 225 (+2,67 proc.) wybijając się w górę z trwającej przez poprzednie 5 tygodni konsolidacji.Te wzrosty cen akcji były dziś rano kontynuowane w Europie (DAX +0,39 proc., CAC 40 + 0,46 proc. ok. godz. 9:40).Głównie indeksy polskiego rynku akcji również dziś rano generalnie rosły, ale pozostawały wyraźnie w tyle za swoimi odpowiednikami na rynkach rozwiniętych: WIG-20 (+0,57 proc. ok. 9:50) nadal był wyraźnie poniżej swoich lokalnych maksimów z okresu minionych 5 tygodni. Najwyżej od 5 lat była dziś cena akcji Unimotu. Najwyżej od 8 lat była dziś cena akcji Bumechu. Najwyżej od końca 2019 roku była dziś cen akcji spółki VRG (dawniej Vistula Group).Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu USA wyszła wczoraj ponownie powyżej poziomu 3 proc., a dziś rano lekko korygowała ten wzrost. Nadal rentowność amerykańskich 2-latek o ok. 0,2 pkt. proc. przewyższała rentowność 10-latek („inwersja” krzywej rentowności). Rentowność polskich 10-latek również lekko dziś rano spadała, ale nadal utrzymywała się powyżej poziomów swych minimów z okresu minionych 2,5 miesięcy.O ponad 1 proc. taniała dziś rano ropa naftowa (WTI -1,42 proc., Brent -1,09 proc.). Spadała również lekko cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie (-0,39 proc.).Po nieudanym pierwszym szturmie na poziom parytetu względem euro sprzed kilku dni amerykański dolar nadal słabł (EUR/USD +0,35 proc. ok. 9:30). Zmiana kursu USD/JPY była dziś rano niewielka (-0,02 proc.).Polski złoty się lekko umacniał dziś rano (USD/PLN -0,41 proc., EUR/PLN -0,1 proc.).Po ponad 9 proc. wzroście wczoraj kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara konsolidował się dziś rano na najwyższym poziomie od 5 tygodni (-0,1 proc. ok godz. 9:25).