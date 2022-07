EBC podniesie stopy procentowe

EBC pierwszy raz od dekady podniesie dziś stopy procentowe. Jeszcze 2 dni temu rynek oczekiwał ruchu o skromne 25 punktów bazowych. Kiedy to na rynku pojawiły się plotki o możliwym dwukrotnie większym ruchu ze strony europejskiej instytucji euro zyskało. Poprzeczka przed EBC zawieszona została jednak wysoko. Jeśli EBC rozczaruje, wspólna waluta prawdopodobnie ulegnie deprecjacji. Dostawy gazu przez Nord Stream 1 zostały wznowione. W pierwszej godzinie przepływ wynosił 30 proc. pełnych możliwości. Euro jest stabilne a kurs głównej pary walutowej oscyluje wokół 1,02.

Na wstępie chciałbym jedynie przypomnieć, że sama decyzja EBC będzie ogłoszona o 14:15 a konferencja prasowa zapowiedziana jest na 14:45. W przeszłości te wydarzenia odbywały się 30 minut wcześniej.Dzisiejsza decyzja nabrała dodatkowych barw. Wszystko przez plotki podane przez agencję Reuters o tym, że Rada rozważa wzrost kosztu pieniądza o 50 punktów bazowych. Narosłe oczekiwania spowodowały, że wytworzyła się dodatkowo presja na EBC, a ryzyko osłabienia wspólnej waluty urosło. Jeśli plotki okażą się jedynie plotkami a Rada będzie realizować plan z czerwca, wówczas wspólna waluta odda to co wypracowała w ostatnich dniach. Jeszcze niedawno ruch o 25 pb byłby prawdopodobnie neutralny dla euro. W tym momencie będzie dużym rozczarowaniem. Oznaczać to również będzie, że EBC świadomie i celowo zawodzi oczekiwania rynku. Jeśli wtorkowe doniesienia zmaterializują się, uważam, że euro ma jeszcze potencjał do aprecjacji a główna para walutowa może w krótkim czasie znaleźć się przy 1,0370. Rynek w tym momencie wycenia 44 proc. prawdopodobieństwo zmiany stóp o 50 pb. Ryzyko zakręcenia kurka z gazem przez Rosję zostało oddalone, dlatego też ten czynnik nie powinien w tym momencie ograniczać wzrostów EUR.Dodatkowo rynek czeka na przedstawienie przynajmniej ogólnego zarysu nowego narzędzia o nazwie TPM (Transmission Protection Mechanism), który EBC zamierza wykorzystać do walki ze wzrostem spread’ów pomiędzy obligacjami europejskimi. Ostatnio duża rozbieżność nastąpiła między papierami włoskimi a niemieckimi.Złoty wczoraj lekko się osłabił. Dziś rano EUR/PLN jest przy 4,77 a USD/PLN przy 4,67. Teoretycznie brak materializacji czarnego scenariusza związanego z przesyłem gazu powinno działać korzystnie na złotego. Jak na razie nie widać większej reakcji.