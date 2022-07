WIG-20 najsilniejszy dziś rano w Europie

Pozytywny przebieg piątkowej sesji na rynku akcji w USA (S&P 500 +1,92 proc., DJIA +2,15 proc., Nasdaq Composite +1,79 proc.) przełożył się na poprawę koniunktury na rynkach akcji Azji i Oceanii dziś rano. Jedynym głównym indeksem w tym regionie, który zanotował dziś spadek był indonezyjski Jakarta Composite Index (-0,38 proc.). Najsilniej – o 2,39 proc. - dziś zwyżkował Hang Seng.

Dziś rano kontrakty na amerykańskie indeksy kontynuowały zwyżkę (ok. 9:20 S&P 500 + 0,64 proc., DJIA +0,48 proc., Nasdaq 100 +0,89 proc.).Odbicie cen akcji w górę nastąpiło również na giełdach europejskich. Niemiecki DAX rósł ok. 9:30 o 0,78 proc. osiągając najwyższy poziom od 6 sesji, zaś francuski CAC 40 po wzroście o 0,72 proc. znalazł się na najwyższym poziomie od ponad 2 tygodni.Najsilniej dziś rano zwyżkującym głównym indeksem w Europie był WIG-20. Ponad 4 proc. zwyżkowały ok. 9:40 akcje KGHM i PGNiG. Wśród składników mWIG-u 40 zwracał uwagę ponad 9 proc. wzrost kursu akcji PKP Cargo do najwyższego poziomu od 1,5 miesiąca. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima ustanowiły dziś rano ceny akcji Bumechu, Unimotu i Photon Energy.Rosły dziś rano rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w USA i strefie euro. W USA nadal utrzymywała się „inwersja” krzywej rentowności: rentowność 2-latek amerykańskiego rządu (3,1515 proc.) była wyższa niż rentowność 10-latek (2,95 proc.).Ceny kontraktów na ropę naftową obroniły poziom wsparcia wyznaczany przez minima z marca i kwietnia. Cena kontraktów na ropę Brent wróciły ponad poziom 100 USD za baryłkę (+3,15 proc. dziś ok. 9:30). Poniżej 100 USD pozostawała cena ropy WTI (-0,25 proc. ok. godz. 9:30). Na COMEX-ie drożała dziś rano miedź (+2,8 proc. na COMEX-ie) i metale szlachetne (złoto +0,84 proc, srebro +1,57 proc., platyna +2,14 proc., pallad +2,3 proc.).Drugą sesję z rzędu słabł amerykański dolar (EUR/USD +0,61 proc., USD/JPY -0,28 proc.).Podążając za euro umacniał się polski złoty (USD/PLN –0,87 proc., EUR/PLN -0,26 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara kontynuował dziś rano rozpoczętą w środę zwyżkę 5,2 proc. wzrostem wychodząc ponad poziom 22000 USD.