Co może windykator a co komornik? Różnice i uprawnienia

Telefon z przypomnieniem o zaległej płatności czy pismo o zajęciu konta to niewątpliwie momenty, których większość z nas wolałaby uniknąć. Warto mieć świadomość, jak bardzo różnią się te dwie sytuacje. Windykator działa bowiem polubownie, a komornik z kolei ma ustawowe prawo do egzekucji majątku. W obliczu rosnącego zadłużenia Polaków wiedza o tym, kto i na jakiej podstawie się z nami kontaktuje, pozwala uniknąć kosztownych błędów.

Przeczytaj także: Egzekucja komornicza z nieruchomości. Wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym różni się windykator od komornika i jakie mają uprawnienia?

Co może, a czego nie może zrobić komornik podczas egzekucji?

Jak sprawdzić, czy wezwanie do zapłaty jest zasadne i legalne?

Dlaczego ignorowanie pisma od windykatora lub komornika pogarsza sytuację dłużnika?

Dwa miliony dłużników

Kim jest windykator?

Większość spraw kończy się ugodowo, bez konieczności przekazywania ich do sądu. Wystarczy kontakt, uczciwa rozmowa i chęć współpracy. Ignorowanie problemu zawsze go pogarsza, ponieważ każdy dzień zwłoki oznacza wyższe odsetki i mniejszy wybór rozwiązań, które można dopasować do danej sytuacji.

Kim jest komornik?

Co może zrobić komornik?

Zająć konto bankowe,

zająć część wynagrodzenia (z zachowaniem kwoty wolnej od zajęcia),

zająć ruchomości (samochód, sprzęt elektroniczny, meble),

wejść do mieszkania w obecności świadków,

zająć nieruchomości i przeprowadzić licytację.

Wiele osób obawia się komornika, ale warto pamiętać, że jest on zobowiązany do działania w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli uważamy, że nasze prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone, możemy złożyć zażalenie do sądu, który nadzoruje jego działania - radzi Joanna Werpachowska, ekspertka Intrum.

Windykator vs. komornik

Co robić w przypadku otrzymania wezwania?

Krok 1: Sprawdź, z kim masz do czynienia

czy pismo pochodzi od windykatora (firma prywatna), czy komornika (organ państwowy),

czy dane kontaktowe są autentyczne (można to zweryfikować online).

Krok 2: Zweryfikuj podstawy prawne

jakiego zobowiązania dotyczy wezwanie,

jaka jest kwota główna, odsetki i koszty,

czy nie minął termin przedawnienia długu

Krok 3: Nie ignoruj problemu

Najgorsze, co możemy zrobić, to zignorować wezwanie. Każde pismo wymaga reakcji - nawet jeśli uważamy, że dług nie jest słuszny. Milczenie zawsze działa na naszą niekorzyść - ostrzega Joanna Werpachowska.

O czym należy pamiętać?

Świadomość swoich praw to najlepsza ochrona przed problemami z zadłużeniem. Warto wiedzieć, kto może się z nami kontaktować, jakie ma uprawnienia i jak reagować odpowiedzialnie - podsumowuje Joanna Werpachowska, ekspertka Intrum.

Wiele osób, otrzymując wezwanie do zapłaty, nie wie, kto właściwie się z nimi kontaktuje i jakie uprawnienia posiada. Windykator czy komornik? Te pojęcia często się mylą, choć różnice między nimi są fundamentalne. Jeden jest bowiem przedstawicielem prywatnej firmy, drugi funkcjonariuszem państwowym z realnymi możliwościami egzekucyjnymi. Zrozumienie, z kim mamy do czynienia, to pierwszy krok do odpowiedzialnej reakcji i uniknięcia zbędnego stresu.Według danych Krajowego Rejestru Długów (KRD), prawie dwa mln osób w Polsce ma nieuregulowane zobowiązania sięgające łącznie 42,8 mld zł. To oznacza, że co dziesiąty Polak może zetknąć się z windykatorem lub komornikiem.Najnowszy raport European Payment Report 2025 autorstwa Intrum pokazuje, że problemy z terminowym regulowaniem płatności dotykają coraz szerszych grup społecznych, szczególnie w kontekście rosnących kosztów życia.Gdy zobowiązanie pozostaje nieuregulowane, w grę wchodzą dwie ścieżki: windykacja polubowna lub egzekucja komornicza. Pierwszym etapem i często najbardziej korzystnym dla wszystkich stron, jest kontakt z windykatorem.Windykator to pracownik firmy windykacyjnej lub działu windykacji w banku, firmie pożyczkowej czy innej instytucji. Jego zadaniem jest odzyskiwanie należności w sposób polubowny, czyli poprzez bezpośredni kontakt z osobą, która zalega z płatnością. Nie jest on jest funkcjonariuszem państwowym i nie posiada uprawnień egzekucyjnych.Może on kontaktować różnymi kanałami: telefonicznie, mailowo lub listownie. Ma prawo wysyłać wezwania do zapłaty i przypomnienia o długu, a także zgłosić zadłużenie do rejestrów dłużników, takich jak Krajowy Rejestr Długów (KRD) czy Biuro Informacji Gospodarczej (BIG).Joanna Werpachowska, ekspertka Intrum, jednak uspokaja:Gdy jednak windykacja polubowna nie przynosi efektu do gry wkracza komornik.Komornik to funkcjonariusz publiczny działający na podstawie tytułu wykonawczego, takiego jak wyrok sądu, nakaz zapłaty czy ugoda sądowa. W przeciwieństwie do windykatora, ma szerokie uprawnienia egzekucyjne i działa w ramach ściśle określonych przez prawo procedur.W 2025 roku komornicy w Polsce prowadzili około 12 mln spraw egzekucyjnych, z czego większość dotyczyła egzekucji świadczeń pieniężnych. Skuteczność egzekucji komorniczej wynosi obecnie około 25 proc., co oznacza, że tylko co czwarta sprawa kończy się realnym odzyskaniem należności.​​Komornik nie może jednak działać bez tytułu wykonawczego. Musi posiadać wyrok sądu, nakaz zapłaty lub inny dokument uprawniający do egzekucji. Nie ma również prawa zająć wszystkiego. Istnieje katalog rzeczy wolnych od zajęcia, takich jak podstawowe ubrania, łóżko, piec grzewczy czy narzędzia niezbędne do pracy zarobkowej.Podejmowane przez niego czynności są kontrolowane przez sąd, a w przypadku nadużyć osoba zadłużona może złożyć zażalenie do sądu rejonowego.Niezależnie od tego, czy kontaktuje się z nami windykator, czy komornik, najważniejsze jest zachowanie spokoju i weryfikacja dokumentów.Jeśli otrzymałeś wezwanie, sprawdź:Sprawdź, czy dług rzeczywiście istnieje i czy jest aktualny. Możesz poprosić o szczegółowe wyjaśnienie:Osoby zadłużone powinny w pierwszej kolejności skontaktować się z wierzycielem lub komornikiem, ponieważ szybka rozmowa pozwala uniknąć eskalacji kosztów, ustalić plan spłaty i zapobiec bardziej dotkliwym formom egzekucji.Różnica między windykatorem a komornikiem polega na tym, że pierwszy prowadzi polubowne działania, a drugi – formalną egzekucję.Kluczowe jest zrozumienie, że kontakt z windykatorem to moment, w którym mamy jeszcze wpływ na rozwój sytuacji. Możemy negocjować warunki spłaty, ustalić raty, wyjaśnić swoją sytuację. Gdy sprawa trafia do komornika, przestrzeń na manewry jest już znacznie mniejsza, a koszty rosną.