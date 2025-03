Tokenizacja kluczowa dla rozwoju nowych metod płatności

Rynek płatności rozwija się w dynamicznym tempie, proponując coraz to nowsze metody opłacania zakupów czy rachunków. Konsumenci nie powinni mieć zatem powodów do narzekania tym bardziej, że już nie raz okazywali zainteresowanie możliwością wyboru spośród różnych narzędzi płatniczych. Opracowany na bazie badania zleconego przez Mastercard raport pod tytułem "Polskie płatności: liczy się możliwość wyboru" („Paid in Poland: A story of choice”) tylko to potwierdza, prowadząc jednocześnie do innych, ciekawych wniosków.

Przyszłość płatności elektronicznych

W stronę m-commerce

Badanie pokazuje kierunek zmian, którym podążają klienci, Zarówno podczas zakupów w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie liczy się przede wszystkim możliwość wyboru metody płatności, aby każdy mógł zapłacić tak, jak chce. Istotną rolę odgrywa również innowacyjność, szybkość oraz bezpieczeństwo płatności – to właśnie w tych obszarach największego wsparcia potrzebują przedsiębiorcy, zwłaszcza ci najmniejsi, aby mogli odpowiedzieć na potrzeby swoich klientów, zwiększać obroty i rozwijać biznes – mówi Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe.

Polscy konsumenci pod wieloma względami są liderami otwartości na innowacje płatnicze, a żywym na to dowodem jest rosnąca popularność niedawno wprowadzonych rozwiązań, takich jak płatności biometryczne czy Click to Pay. Dostrzegamy jednak nadal duży potencjał do rozwoju i wzrostu innowacyjności w tym obszarze. Dlatego tak ważne jest połączenie sił całego ekosystemu płatniczego i opracowanie wspólnej strategii dalszego rozwoju rynku. Istotne znaczenie ma również współpraca z sektorem publicznym, która pozwoli zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu, ograniczyć wpływ szarej strefy, a finalnie przyczyni się do wzrostu polskiej gospodarki – dodaje Paweł Widawski, Prezes Fundacji Future Finance Poland.

Jak płacimy w sklepach stacjonarnych? Dlaankietowanych jedną z ulubionych metod jest, a prawie co czwarty badany (22%) preferuje. Polacy są otwarci na innowacje płatnicze i oczekują coraz większej dostępności tego typu rozwiązań. Na znaczeniu zyskują m.in., z których 13% badanych miało okazję już skorzystać, a 21% chce je wypróbować.Wśród Polaków rośnie również popularność rozwiązań, które pozwalają klientom na większą samodzielność w sklepach fizycznych - od aplikacji, które umożliwiają samodzielne skanowanie produktów i płacenie za zakupy w kasie, aż po sklepy autonomiczne, w których, według deklaracji, przynajmniej raz zakupy zrobiło 40% respondentów.Istotną rolę w rozwoju elektronicznych płatności odgrywa, która gwarantuje nie tylko szybkość i wygodę, ale także ochronę informacji o karcie płatniczej i samej transakcji. Jest to możliwe dzięki zastąpieniu wrażliwych danych unikalnym identyfikatorem,, który szyfruje dane dotyczące karty i płatności. Z raportu Mastercard wynika, że Polacy dostrzegają w stokenizowanych płatnościach wiele korzyści, uznając je za aktualnie(60%) i(19%) metodę płacenia za zakupy, która dodatkowo nie wymaga wpisywania kodu PIN w sklepach fizycznych czy logowania się do e-sklepu (34%). Tokenizacja jest podstawą takich rozwiązań jakoraz– nowy standard płatności kartą w internecie. Dzięki zapisaniu karty w portfelu mobilnym lub profilu Click to Pay, każda płatność jest szyfrowana i w efekcie bezpieczna.Polacy biorący udział w badaniu doceniają również fakt, że tokenizacja pozwala na szybki wybór karty, którą chcą zapłacić. Jak pokazuje raport Mastercard, udział stokenizowanych kart zależy od wieku konsumentów - młodsi są bardziej skłonni do pozostawienia portfela w domu i korzystania z urządzenia mobilnego, ale jednocześnie już około 20% ankietowanych w wieku 50+ również korzysta z tego typu płatności. Mimo rosnącej popularności stokenizowanych płatności, z badania Mastercard wynika, że wciąż potrzebna jest edukacja. 50% respondentów wskazało, że byliby skłonni korzystać z tej metody pod warunkiem dodatkowej edukacji na temat technologii tokenizacji oraz jej bezpieczeństwa.W handlu elektronicznym prym wiodą, które stają się pierwszą, domyślną metodą płatności online i stopniowo przekształcają. Z raportu Mastercard wynika, że połowa Polaków korzysta zepodczas zakupów online. Aplikacje mobilne e-sklepów są najpopularniejszym kanałem do wyszukiwania produktów i zakupów online - regularnie korzysta z nichankietowanych, którzy w ten sposób realizują co piąte zamówienie w internecie. Znacząco wyższy udział