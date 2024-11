Płatności bezgotówkowe zdobyły polski rynek

Polacy darzą dużym zaufaniem płatności cyfrowe i coraz częściej z nich korzystają. Szczególnie chętnie korzystają z BLIK-a, zwłaszcza podczas zakupów online - wynika z raportu agencji Inquiry. To plasuje Polskę w czołówce krajów europejskich.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy Polacy darzą zaufaniem płatności bezgotówkowe?

Z jakich metod bezgotówkowych korzystamy najchętniej?

Gdzie i za co wolimy płacić gotówką?



Polacy w czołówce nowoczesnych płatności

W Polsce rośnie poziom zaufania do coraz bardziej popularnych e-portfeli, np. Google Pay czy Apple Pay (wzrost 55% w 2023 r. do 63% w 2024).

Gotówką u fryzjera i kosmetyczki

Prostota i wygoda oraz zaufanie

Rynek płatności cyfrowych to prawdziwa ma ogromną o dynamikę wzrostu. Polska zdecydowanie wyróżnia się tu na tle innych krajów. Jesteśmy narodem bardzo otwartym na nowe bezgotówkowe metody płatności, a powszechność stosowania systemu BLIK w naszych codziennych zakupach jest tego najlepszym przykładem. Co ciekawe, coraz częściej szukamy możliwości płacenia bezgotówkowo również w bardzo tradycyjnych formach handlu, takich jak targ czy bazar i jak się okazuje, coraz częściej taką możliwość napotykamy. – mówi Agnieszka Górnicka, prezeska firmy Inquiry.

Również w Polsce mamy do czynienia z ogromnym wzrostem rynku płatności bezgotówkowych oraz popularności poszczególnych dostępnych na nim usług. Choć 32% transakcji to w dalszym ciągu gotówka, jednak na znaczeniu zyskują między innymi e-portfele - Google Pay, Apple Pay, a przede wszystkim BLIK , metoda z kategorii Account2Account. Obecnie BLIK to niezaprzeczalny lider jeśli chodzi o płatności w kanale e-commerce. Tego typu systemy płatności rozwijają się dynamicznie jedynie wybranych krajach (Holandia, kraje skandynawskie). W przeważającej liczbie pozostałych, ich udział w rynku nowoczesnych płatności jest znikomy.Płatności BLIK zna obecnie 9 na 10 Polaków, a 53% korzysta z nich minimum raz w tygodniu. Metoda ta opanowała kanały online, ale coraz częściej pojawia się również w kanale tradycyjnym. Mimo to nadal najpopularniejszą metodą płatności jest wśród Polaków wykorzystanie karty płatniczej – 71% Polaków używa jej minimum raz w tygodniu. Rośnie popularność szybkich płatności internetowych (27% korzystających minimum raz w tygodniu) oraz e-portfeli (22%). Wciąż jednak 6 na 10 Polaków minimum raz w tygodniu dokona płatności przy pomocy gotówki.Polacy mają różne zwyczaje związane z płaceniem w zależności od okazji czy rodzaju kupowanego produktu lub usługi. Rachunki opłacamy najczęściej za pomocą internetowego przelewu bankowego, ale podczas zakupów w sklepie stacjonarnym używamy karty płatniczej.W intrenecie dominuje BLIK. Gotówka nadal jest dość popularna w określonych sytuacjach, ale częstotliwość z jaką po nią sięgamy maleje. Polacy zazwyczaj płacą gotówką za usługi – np. wizyty u fryzjera, usługi kosmetyczne czy przejazdy taksówkami.Polscy konsumenci mają bardzo duże zaufanie do płatności cyfrowych i jednocześnie są bardzo otwarci na nowoczesne rozwiązania. Badanie Inquiry pokazuje, że aż 8 na 10 Polaków ufa metodom płatności cyfrowych, które są im znane. Obecnie największym zaufaniem cieszą się przelewy bankowe, szybkie płatności internetowe oraz karty płatnicze. Stosunkowo młoda metoda - system BLIK - również zdążył już zyskać ogromne zaufanie Polaków, które deklaruje aż 76% badanych.Co ciekawe, rośnie poziom zaufania do coraz bardziej popularnych e-portfeli, np. Google Pay czy Apple Pay (wzrost 55% w 2023 r. do 63% w 2024).Aby nowoczesne metody płatności zostały przyswojone przez Polaków, muszą być przede wszystkim proste oraz wygodne - jest to zdecydowanie najważniejszy czynnik wyboru. Mają nam po prostu ułatwiać życie. Kolejny ważny czynnik to szybkość transakcji, która okazuje się dla wielu respondentów kluczowa. Bezpieczeństwo transakcji zajmuje dopiero trzecie miejsce. (!)