eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeRealizacja zysków na złocie

Realizacja zysków na złocie

2026-02-24 10:46

Po czterech kolejnych sesjach wzrostów notowania złota cofnęły się, gdy część inwestorów zdecydowała się na realizację zysków. Metal szlachetny traci ponad 1% i wyceniany jest na 5166 USD. Ruch ten zbiegł się w czasie z powrotem chińskich uczestników rynku po przerwie związanej z Nowym Rokiem Księżycowym, co zwykle zwiększa aktywność i potrafi wzmagać krótkoterminową zmienność. Wcześniej złoto zyskało ponad 7% w zaledwie cztery sesje, korzystając z podwyższonej niepewności wokół polityki handlowej Stanów Zjednoczonych oraz napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie, w tym eskalacji na linii USA–Iran.

Przeczytaj także: Fundamenty złota wciąż silne

Jednym z głównych źródeł nerwowości pozostaje temat ceł. Rynek jest określany jako „zdezorientowany” po zapowiedzi Donalda Trumpa podniesienia globalnej stawki taryf do 15% w następstwie orzeczenia Sądu Najwyższego USA niekorzystnego dla koncepcji tzw. ceł „wzajemnych”. Jednocześnie od wtorku zaczęła obowiązywać wcześniejsza dyrektywa wprowadzająca 10-procentowy podatek importowy, podczas gdy termin ewentualnego wejścia w życie wyższej stawki pozostaje niejasny. W Europie rośnie obawa, że nowa polityka mogłaby podnieść taryfy na część eksportu powyżej poziomów dopuszczonych przez obowiązującą umowę handlową, co zwiększa ryzyko sporów handlowych i wzmocniło popyt na aktywa postrzegane jako bezpieczne.

Drugą osią niepewności jest geopolityka, której wpływ widać jednocześnie na rynku metali i ropy. Ceny ropy rosły, ponieważ inwestorzy „ważyli” prawdopodobieństwo porozumienia nuklearnego z Iranem wobec mieszanych sygnałów z USA. Prezydent Trump deklarował preferencję dla rozwiązania dyplomatycznego, ale równolegle ostrzegał przed konsekwencjami braku umowy. W tle pozostaje wzmożona obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w regionie. Kluczową obawą rynku jest potencjalne zakłócenie żeglugi przez Cieśninę Ormuz, newralgiczny szlak dla transportu ropy i LNG, a więc miejsce, w którym eskalacja napięć mogłaby szybko przełożyć się na ceny energii oraz koszty logistyki.

Wznowienie rozmów o umowie nuklearnej ma nastąpić w czwartek w Genewie. Dodatkowym sygnałem napięć była decyzja USA o ewakuacji części personelu z ambasady w Bejrucie, uzasadniona względami bezpieczeństwa. Eskalacja ma też wymierny „efekt uboczny” w postaci rosnących kosztów transportu surowca. Stawki długoterminowego czarteru supertankowców VLCC podskoczyły do ok. 92 tys. USD dziennie, co jest najwyższym poziomem od 1988 r. Ten wzrost kosztów jest traktowany przez rynek jak drożejące „ubezpieczenie” dostaw na wypadek pogorszenia sytuacji w regionie.

Mimo tej nerwowości część dużych banków – w tym BNP Paribas, Deutsche Bank i Goldman Sachs – nadal zakłada powrót trendu wzrostowego na złocie, wskazując na utrzymujące się czynniki popytowe. Chodzi m.in. o obawy o niezależność Rezerwy Federalnej, odpływ od obligacji i walut oraz trwałe ryzyka geopolityczne.
Przeczytaj także: Rekordowe ceny i rosnące napięcia na metalach szlachetnych Rekordowe ceny i rosnące napięcia na metalach szlachetnych

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: metale szlachetne, złoto, ceny złota, komentarz walutowy, komentarz giełdowy

Przeczytaj także

Koniec roku przynosi nowe ATH na złocie

Koniec roku przynosi nowe ATH na złocie

Nowy dzień - nowe ATH na złocie

Nowy dzień - nowe ATH na złocie

Deficyt podaży i napięcia geopolityczne windują ceny metali

Deficyt podaży i napięcia geopolityczne windują ceny metali

Globalne obawy wspierają prognozy wzrostu dla złota

Globalne obawy wspierają prognozy wzrostu dla złota

Historyczny rekord ceny złota, srebro najdroższe od roku

Historyczny rekord ceny złota, srebro najdroższe od roku

Odbicie na indeksach

Odbicie na indeksach

Słabszy dolar i rekordy na złocie

Słabszy dolar i rekordy na złocie

Dobry koniec tygodnia

Dobry koniec tygodnia

Ropa między ryzykiem a nadpodażą

Ropa między ryzykiem a nadpodażą

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w grudniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w grudniu 2025

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Artykuły promowane

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Legitymacja studencka jako karta debetowa

Legitymacja studencka jako karta debetowa

Najlepsze lokaty 2026? Średnie oprocentowanie spadło poniżej 4,7%

Najlepsze lokaty 2026? Średnie oprocentowanie spadło poniżej 4,7%

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Kieszonkowe dla dziecka, czyli nauka zarządzania budżetem domowym

Kieszonkowe dla dziecka, czyli nauka zarządzania budżetem domowym

Jak Polacy oszczędzają pieniądze? Najważniejsze cele finansowe na 2026

Jak Polacy oszczędzają pieniądze? Najważniejsze cele finansowe na 2026

Gdy upada towarzystwo ubezpieczeniowe

Gdy upada towarzystwo ubezpieczeniowe

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

PromptSpy - nowy malware atakuje system Android, w tle genAI

PromptSpy - nowy malware atakuje system Android, w tle genAI

ChatGPT zamiast Google, czyli jak AI zmienia nawyki i zakupy online

ChatGPT zamiast Google, czyli jak AI zmienia nawyki i zakupy online

II edycja konkursu Walutomatu dla studentów

II edycja konkursu Walutomatu dla studentów

Polski Kongres Klimatyczny 2026 - miejsce, gdzie zapadają decyzje inwestycyjne

Polski Kongres Klimatyczny 2026 - miejsce, gdzie zapadają decyzje inwestycyjne

Wynajem mieszkania czy kredyt? Gdzie rata jest tańsza niż czynsz?

Wynajem mieszkania czy kredyt? Gdzie rata jest tańsza niż czynsz?

Halucynacje AI w prawie. Chat GPT zmyśla przepisy?

Halucynacje AI w prawie. Chat GPT zmyśla przepisy?

Blokada domeny i przeszukanie firmy. Nowe uprawnienia UOKiK

Blokada domeny i przeszukanie firmy. Nowe uprawnienia UOKiK

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: