Tanieją 10-letnie obligacje skarbowe, drożeje dolar

Nadal trwa bessa na globalnym rynku obligacji skarbowych. Dziś rano rentowności 10-latek osiągnęły swe nowe cykliczne maksima w Australii, Indonezji, Indiach, Południowej Korei, Singapurze. Rentowności 10-latek rządu USA dziś rano (3,145 proc.) były już blisko swego 11-letniego maksimum ustanowionego w październiku 2018 (3,261 proc.).

W wielu krajach Europy po piątkowych cyklicznych rekordach rentowności 10-latek rosły również dziś rano. Rentowności polskich 10-letnich obligacji skarbowych (6,96 proc.) były dziś najwyżej od czasu paniki z wywołanej jesienią 2008 bankructwem banku Lehman Brothers.Na rynkach akcji Azji i Oceanii za wyjątkiem Shanghai Composite Index i Shanghai B-Share Index minimalnie rosnących po publikacji lepszych od oczekiwań danych na temat handlu zagranicznego Chin w kwietniu dominowały spadki. Najwięcej – 4,34 proc. – tracił indonezyjski JCI. Najniżej od sierpnia ub.r. był dziś nowozelandzki NZX50.W Europie również rano przeważały spadki (DAX –0,33 proc., CAC 40 –0,57 proc.).Ceny kontraktów na główne amerykańskie indeksy spadały dziś rano o ok. 1 proc. Kontrakty na Nasdaq 100 i Russell 2000 były dziś rano najniżej od roku.WIG-20 spadał dziś rano ok. 9:40 o 0,56 proc. Wśród jego składników najtańsze od 1,5 roku były akcje KGHM. O prawie 11 proc. drożały dziś rano akcje Arctic Paper wychodząc na najwyższy poziom od 12 lat.Cena kontraktów na ropę naftową po wyjściu w piątek na najwyższy poziom od końca marca dziś rano spadała (WTI -1,38 proc., Brent -1,82 proc.). Taniała miedź (-2,26 proc.) i metale szlachetne (złoto –0,72 proc.).Amerykański dolar ponownie drożał dziś rano w stosunku do wielu walut. W Azji i Oceanii ustanawiał swe nowe cykliczne maksima względem walut Chin, Izraela, Indonezji, Południowej Korei, Malezji, Nowej Zelandii, Singapuru, Tajlandii i Tajwanu. Na kolejne 20-letnie maksimum wyszedł dziś kurs USD względem japońskiego jena. W Europie nowe cykliczne maksima amerykański dolar ustanawiał dziś rano względem brytyjskiego funta i szwajcarskiego franka. Kurs EUR/USD (-0,32 proc.) ciągle próbował utrzymać się powyżej poziomu 1,05 .Złoty lekko słabł wobec dolara (USD/PLN +0,33 proc.) i minimalnie umacniał się wobec euro (EUR/PLN -0,06 proc.) dziś rano.Kurs BTC/USD (33539 USD) atakował dziś rano poziom swego styczniowego minimum (33263 USD). Gdyby je przełamał w dół, to znalazłby się na najniższym poziomie od lipca ub.r.