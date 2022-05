WIG i WIG-20 najniżej od końca 2020 roku

Po najsilniejszym od czasu covidowej paniki 2 lat temu wzroście głównych indeksów rynku akcji w USA w środę, czwartkowa sesja przyniosła równie silny, ale przeciwnie skierowany ruch. S&P 500 spadł o 3,56 proc. do najniższego poziomu od początku maja. Średnia przemysłowa Dow Jonesa straciła 3,12 proc., ale również utrzymywała się powyżej swego minimum z 2 maja. Największy spadek zanotował Nasdaq Composite (-4,99 proc), który w trakcie sesji zaliczył - podobnie jak Nasdaq 100 - swe nowe roczne minimum. To największy dzienny spadek tego indeksu od 11 czerwca 2020 roku.

Dziś rano ceny kontraktów na amerykańskie indeksy spadały o ok. 0,3 proc.Po takim przebiegu wczorajszej sesji w USA można się było dziś rano spodziewać spadków cen akcji na innych rynkach. I tak rzeczywiście się stało, chociaż w Azji i Oceanii japoński Nikkei 225 (+0,69 proc.) i filipiński PSEi (+0,14 proc.) uniknęły zniżki. Najsilniej – o 3,87 proc. – spadał dziś Hang Seng. Najniżej od 1,5 roku był dziś nowozelandzki NZX50.Za wyjątkiem indeksów giełd w Rydze (+3,46 proc.) i Moskwie (+0,55 proc.) cała Europa również otworzyła się na czerwono. Najsilniej spadał austriacki ATX (3,24 proc.). Ok. 9:30 DAX tracił 0,38 proc., a CAC 40 0,88 proc.WIG-20 po wczorajszym spadku o 2,38 proc. zniżkował dziś rano o kolejne 2,32 proc. osiągając najniższy poziom od listopada 2020. Również najniżej od końca 2020 był dziś WIG. Pomimo spadków ponad lutowymi dołkami były dziś rano indeksy średnich i mniejszych spółek mWIG-40 i sWIG-80. Wśród indeksów sektorowych swe nowe cykliczne maksima ustanawiały WIG-Gry i WIG-Media. Największy spadek notował dziś rano WIG-Górnictwo (-3,26 proc.). Wśród składników WIG-u 20 swe nowe przynajmniej roczne minima ustanawiały ceny akcji Allegro, Cyfrowego Polsatu, Orange Polska, KGHM oraz PKO BP. Wśród składników mWIG-u 40 nowe cykliczne minimum ustanawiały dziś ceny akcji Wirtualnej Polski, a wśród składników sWIG-u 80 kursy akcji spółek Voxel, Onde i Apatora.Na swe nowe cykliczne maksima wyszły dziś rano rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w Singapurze, Australii, Malezji i Południowej Korei. W Europie podobnie było w przypadku 10-latek rządów Belgii, Grecji, Portugalii, Włoch i Austrii. Wczoraj najwyżej od 11 lat była rentowność kanadyjskich 10-latek. Dziś rano rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu USA nadal otrzymywały się powyżej poziomu 3 proc., ale nie przekraczały wczorajszych wewnątrzsesyjnych maksimów.Kontrakty na ropę naftową lekko drożały (+0,3 proc.). Taniały dziś metale szlachetne (platyna i pallad o nieco ponad 3 proc.).Amerykański dolar ustanawiał dziś swe nowe cykliczne maksima względem chińskiego juana, koreańskiego wona, malezyjskiego ringita, dolara singapurskiego, dolara tajwańskiego, brytyjskiego funta i norweskiej korony. Kurs EUR/USD spadał rano o 0,39 proc. utrzymując się w okolicach poziomi 1,05.Po silniejszym osłabieniu, do którego doszło wczoraj po ogłoszeniu decyzji RPP, złoty lekko dziś słabł (USD/PLN +0,44 proc., EUR/PLN +0,03 proc.).Po wczorajszym silnym 8,28 proc. spadku do najniższego poziomu od 24 lutego kurs Bitcoina wobec amerykańskiego dolara tracił w piątkowy poranek 1,38 proc.