Już pora na ubezpieczenie roweru i rowerzysty

Sezon rowerowy już za chwilę ruszy pełną parą. To dobry moment, aby porozmawiać o bezpieczeństwie rowerzysty i jego jednośladu. Tym bardziej, że w ostatnim czasie nie mieliśmy do czynienia ani z gwałtownym spadkiem liczby wypadków z udziałem rowerzystów, ani też z pikującymi statystykami odnośnie ilości kradzionych dwóch kółek.

Rowerzyści, którzy posiadają NNW wykupione z innym ubezpieczeniem, często zastanawiają się nad celowością nabycia kolejnej tego typu ochrony. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli posiadamy kilka polis NNW, odszkodowanie za ewentualne zdarzenie otrzymamy w zakresie każdej z nich. To możliwe, bo świadczenia za szkody osobowe, a więc związane ze zdrowiem i życiem, kumulują się. Uzyskane środki nie zmniejszą wprawdzie bólu po wypadku, ale pomogą szybciej dojść do oczekiwanej sprawności – mówi Karolina Ławicka z CUK Ubezpieczenia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Warto ubezpieczyć i rower i siebie W przypadku roweru o średniej wartości 2,5 tys. zł za obowiązujący na terenie kraju pakiet NNW z sumą ubezpieczenia 10 tys. zł, OC na 50 tys. zł. i casco do jego wartości plus ochronę bagażu na 500 zł zapłacimy 195 zł.

Sprawcy na dwóch kołach. Przyda się OC

Poruszając się rowerem lub innym urządzeniem transportu osobistego należy zdawać sobie sprawę, że bez względu na wiek obowiązują nas takie same zasady odpowiedzialności cywilnej, jak w życiu codziennym. Warto więc legitymować się ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym analogicznie jak w przypadku pojazdów mechanicznych. Polisa nie jest wprawdzie obowiązkowa, jednak jej posiadanie ochroni nas przed konsekwencjami zwykle wysokich odszkodowań za spowodowane szkody majątkowe i osobowe – zauważa Karolina Ławicka z CUK Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie roweru, bo kradną na potęgę

Uzyskanie środków za skradziony rower wiąże się z koniecznością spełnienia kilku podstawowych warunków. Przede wszystkim ubezpieczyciele wymagają, aby był on przypięty zabezpieczeniem przeciw kradzieżowym do stojaka, albo wieszaka trwale związanego z nieruchomością lub bagażnika zamontowanego w pojeździe. Ponadto rodzaj zastosowanych zabezpieczeń musi być adekwatny do jego wartości. Dodatkowo pomieszczenie, w którym przechowywany jest rower, powinno posiadać drzwi zamykane na wielozastawkowy zamek lub kłódkę. Niespełnienie tych warunków może niestety spowodować odmowę wypłaty odszkodowania – wyjaśnia Karolina Ławicka z CUK Ubezpieczenia.

Ceny w górę, ubezpieczenie bez zmian. Dobry pakiet dla rowerzysty od 195 zł za sezon

Ubezpieczenie roweru możemy kupić zarówno w wariancie całorocznym, jak i na czas trwania sezonu, który ubezpieczyciele określają zwykle na 7 miesięcy. W przypadku roweru o średniej wartości 2,5 tys. zł za obowiązujący na terenie kraju pakiet NNW z sumą ubezpieczenia 10 tys. zł, OC na 50 tys. zł. i casco do jego wartości plus ochronę bagażu na 500 zł zapłacimy 195 zł. W wariancie całorocznym będzie to odpowiednio ok. 270 zł. Z kolei np. dla e-roweru w cenie 6 tys. zł. składka wyniesie od 277 zł wzwyż w zależności od zakresu terytorialnego i wysokości sum ubezpieczenia – wylicza Karolina Ławicka z CUK Ubezpieczenia.

Wg danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (KGP) w 2022 roku rowerzyści uczestniczyli w 3685 wypadkach. To o blisko 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Niestety 170 z nich poniosło śmierć, a 3365 zostało rannych. Niepokojący jest fakt, że większość nieszczęść ma miejsce w obszarze zabudowanym, a najbardziej niebezpiecznym czasem są czerwiec i lipiec.Wypadki zwykle kończą się dla rowerzystów bardziej lub mniej groźnymi urazami, czy kontuzjami. Wiąże się to koniecznością nawet wielomiesięcznego leczenia i rehabilitacji. Istotne staje się wówczas dostępne w ramach ubezpieczenia rowerowego NNW. Jego zakres zapewni wypłatę świadczeń nie tylko w związku ze śmiercią, ale i trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, do których doszło wskutek negatywnego zdarzenia na drodze.Na drodze rowerzyści są nie tylko ofiarami. Stanowią też drugą najliczniejszą grupę sprawców wypadków po kierujących autami. Jak wskazuje KGP, w ubiegłym roku spowodowali 1304 z nich, w których zginęły 72 osoby, a 1286 doznało obrażeń. Największe zagrożenie powodują osoby powyżej 60 roku życia, które okazują się sprawcami 24 proc. ogółu negatywnych zdarzeń. Podobna ilość nieszczęść (ok. 23 proc.) jest udziałem rowerzystów w przedziale 40-59 lat. Niestety przedstawiciele wieku 45 plus również najmniej chętnie kupują polisy chroniące ich samych oraz innych uczestników ruchu.Posiadacze dwóch kółek muszą liczyć się z ryzykiem kradzieży i rabunku. W 2022 roku łupem złodziei padło ponad 13,2 tys. rowerów tradycyjnych i elektrycznych. Najwięcej przestępstw ma miejsce w budynkach wielorodzinnych oraz bezpośrednio na drogach i jezdniach. Dlatego warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie roweru (casco), które zapewni odszkodowanie za jego kradzież zarówno z miejsca zamieszkania, pomieszczenia gospodarczego, jak i samochodowego bagażnika.Wiosna to nie tylko start kolejnego sezonu rowerowego, ale także wzmożonego zakupu jednośladów. Największym powodzeniem cieszą się niezmiennie te do jazdy miejskiej, górskie oraz dziecięce. Oprócz tego sukcesywnie rośnie popyt na elektryki. Osoby, które dzisiaj zdecydują się na kupno roweru, zapłacą średnio 10-20 proc. więcej niż w ub. roku. Wraz z inflacją podrożały też części i koszty serwisu. Z kolei wg CUK Ubezpieczenia ubezpieczenie roweru pozostało na poziomie z 2022 roku. W efekcie średnia składka dla kraju wynosi ok. 308 zł rocznie. Przyzwoitą ochronę możemy uzyskać, płacąc znacznie mniej. Zależy to jednak od ceny roweru, przyjętego wariantu i sum ubezpieczenia.