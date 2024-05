Ubezpieczenie dla zwierząt także w ramach polisy mieszkaniowej

Z danych Europejskiej Federacji Przemysłu Żywieniowego Zwierząt Domowych wynika, że psy zamieszkiwały w 2022 roku prawie połowę polskich gospodarstw domowych, a koty około 40 proc. Polacy starają się także zapewnić swoim pupilom jak najlepszą opiekę, także weterynaryjną. A ponieważ te usługi nie należą do tanich, coraz częściej decydują się na polisy dla zwierząt. Jakie produkty ubezpieczeniowe dla właścicieli zwierząt domowych są dostępne na rynku? Jaki jest zakres ubezpieczenia pupila? O tym - eksperci TUZ Ubezpieczenia.

Przeczytaj także: Ubezpieczenie dla psa lub kota? Porównaj oferty

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie ubezpieczenia zwierząt domowych są dostępne na rynku?

Kiedy zadziała ubezpieczenie pupila domowego?

Jaki jest zakres ubezpieczenia pupila?



Kliknij, aby powiekszyć fot. Alexander Taoussanidis z Pixabay Jaki jest zakres ubezpieczenia pupila? Ubezpieczenie obejmuje leczenie weterynaryjne, transport do placówki weterynaryjnej, uśpienie z konieczności, kremację i pochówek, jednorazowe świadczenie po śmierci psa lub kota w wyniku otrucia w związku z dokonaną kradzieżą.

Roczna ochrona ubezpieczeniowa to zaledwie ułamek kosztów leczenia

Polisa zabezpieczająca właściciela przed koniecznością pokrywania kosztów leczenia z własnej kieszeni to wydatek zaledwie około 50 złotych rocznie. Niektórzy właściciele dużych psów wydają tyle na tygodniowy zapas karmy. Nie dziwi zatem fakt rosnącego zainteresowania ubezpieczeniami dla zwierząt. Liczba takich polis sprzedanych przez TUZ w ciągu dwóch lat zwiększyła się pięciokrotnie – komentuje Iwona Konarzewska, Menedżerka ds. ubezpieczeń domów i mieszkań w TUZ Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie dla zwierząt razem z domem

Ochrona ubezpieczeniowa dla psa lub kota to niewielki koszt, a suma takiego ubezpieczenia, czyli kwota górna wypłaconego w ramach potrzeby świadczenia, sięga 4 tysięcy złotych. Taki budżet pozwala na pokrycie kosztów leczenia wielu schorzeń lub urazów powstałych w wyniku, np. pogryzienia czworonoga przez psa lub inne zwierzę, czy udziału w wypadku komunikacyjnym – mówi Iwona Konarzewska z TUZ Ubezpieczenia.

Kiedy zadziała ubezpieczenie pupila domowego

nagłego i nieprzewidzianego wypadku komunikacyjnego z udziałem psa lub kota,

pogryzienia psa lub kota przez inne zwierzęta,

otrucia psa lub kota w związku z dokonaną kradzieżą z włamaniem w miejscu ubezpieczenia,

wymienionych w zakresie w OWU ryzyk nazwanych, które wystąpiły w miejscu ubezpieczenia, w wyniku których pies lub kot doznał obrażeń lub zdechł.

Jaki jest zakres ubezpieczenia:

leczenie weterynaryjne,

transport do placówki weterynaryjnej,

uśpienie z konieczności, kremacja i pochówek,

jednorazowe świadczenie po śmierci psa lub kota w wyniku otrucia w związku z dokonaną kradzieżą.

Z danych Europejskiej Federacji Przemysłu Żywieniowego Zwierząt Domowych (FEDIAF) z 2022 roku wynika, że w Polsce mieszkało ok. 8 mln psów i 7,1 mln kotów. Ten wynik plasuje Polaków na kolejno szóstym i siódmym miejscu w Europie pod względem ich liczby.Według innego badania, przeprowadzonego przez 3D Market na zlecenie marki Brit aż 90 proc. ankietowanych twierdzi, że pupile pozytywnie wpływają na komfort psychiczny człowieka. 2/3 właścicieli psów postrzega je jako członków rodziny i nie oszczędzają na wydatkach na swoich pupili. Według szacunków Euromonitor w latach 2023-25 będzie to łącznie ponad 18 mld zł.Rosnące ceny usług weterynaryjnych i leków sprawiają, że wzrasta zainteresowanie ubezpieczeniami dla pupili.Polisa dla właścicieli zwierząt domowych może pokryć koszty leczenia weterynaryjnego, transportu do placówki weterynaryjnej, uśpienia z konieczności czy kremacji i pochówku. Niektórzy ubezpieczyciele zapewniają także wypłatę świadczenia po śmierci zwierzęcia w wyniku otrucia czy w związku z dokonaną kradzieżą.Koszty leczenia weterynaryjnego potrafią zaskoczyć. Zwłaszcza tych właścicieli, którzy do tej pory mieli tyle szczęścia, że wizyty u specjalisty ograniczały się tylko do okresowych szczepień ochronnych. Przykładowo, koszt badania RTG, wykonywanego rutynowo przy podejrzeniu złamań, o które nietrudno, np. przy potrąceniu przez auto, to około 150 zł. Następujące po złamaniu leczenie to z kolei, w zależności od okolicy i zaawansowania problemu, koszt od 250 do nawet 1000 zł. Jeżeli właścicielowi zależy na komforcie zwierzęcia i powrocie do pełnej sprawności, będzie najpewniej rozszerzał opiekę o usługi fizjoterapeutyczne. Taka terapia oznacza wydatek kolejnych kilkuset złotych.Obserwując zachodnie trendy oraz widoczną zmianę postaw Polaków, którzy coraz chętniej przyjmują pod swój dach zwierzęta i dbają o ich dobrostan, można się spodziewać wzrostu popularności ubezpieczeń dla zwierząt w kolejnych latach. Ubezpieczyciele umożliwiają objęcie ochroną zwierząt domowych w ramach rozszerzenia do polisy mieszkaniowej. W ramach jednej umowy można zabezpieczyć nie tylko swoje mienie, ale także czworonogi zamieszkujące z nami daną nieruchomość.Przedmiotem Ubezpieczenia Pies i Kot są poniesione przez Ubezpieczonego na terenie Polski i udokumentowane koszty związane z opieką nad zwierzęciem wskazanym w umowie ubezpieczenia, w zakresie określonym w OWU, w przypadku zaistnienia następujących zdarzeń: