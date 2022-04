Ile wydamy na Wielkanoc 2022?

Za tydzień święta wielkanocne, więc to naprawdę ostatni moment na świąteczne zakupy. Ile w tym roku wydamy na przygotowanie wielkanocnego stołu? Oto wyniki badania przeprowadzonego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie KRUK S.A.

Wydatki na Wielkanoc 2022 vs 2021

36% ankietowanych zamierza wydać na wielkanocne zakupy nie więcej niż 300 zł.

Wysokie ceny powodują, że z większą uwagą podejdziemy do planowania swoich wielkanocnych zakupów. Na wielkanocnych stołach być może będzie skromniej, ale jest też szansa, że mniej się zmarnuje – komentuje Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa KRUK S.A. - Spośród 37% badanych, którzy jednoznacznie odpowiedzieli, że z ich wielkanocnej listy zakupowej w tym roku znikną niektóre wydatki, aż 63% odpowiedziało, że kupi mniej jedzenia. Ponad połowa zrezygnuje z kupna artykułów dekoracyjnych, jak kwiaty czy inne ozdoby, 23% z kolei nie będzie obdarowywać dzieci specjalnymi prezentami. Warto dodać, że 26% zrezygnuje z wyjazdu do rodziny – co może wynikać z wysokich cen paliwa, ale też ogólnej drożyzny – dodaje.

Jak sfinansujemy zakupy wielkanocne?

Wysokie ceny w sklepach, ale też obecna sytuacja, może wpływać na większą dyscyplinę kosztów poszczególnych gospodarstw domowych. Nasze najnowsze badanie pokazuje chociażby, że dużo wcześniej planujemy swoje wydatki. Oszczędzamy, kiedy wiemy, że w niedługim czasie będą one wyższe. Pokazuje to chociażby fakt, że dwa razy więcej osób niż jeszcze rok temu, odłożyło pieniądze na wielkanocne zakupy. A zatem coraz więcej osób dostrzega korzyści z wcześniejszego planowania domowego budżetu – wyjaśnia Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa KRUK S.A.

Co znajdzie się w wielkanocnym koszyku zakupowym?

Z badania wynika, że 36% ankietowanych zamierza wydać na wielkanocne zakupy nie więcej niż 300 zł. To o 6% mniej niż w 2021 roku. 30% badanych planuje wydać kwotę pomiędzy 300 a 500 zł. O 3% w porówaniu do roku ubiegłego wzrósł odsetek Polaków, którzy na zakupy wydadzą między 501 a 800 zł (17% vs. 14% w 2021 roku). Zakupy powyżej 800 zł zrobi 9% ankietowanych. Z 6% do 8% wzrósł odsetek badanych, którzy zadeklarowali, że nie obchodzą Wielkanocy.Na pytanie, jak w porównaniu do ubiegłorocznych wydatków świątecznych ankietowani mogliby określić swoje wydatki wielkanocne w tym roku, co piąty ankietowany (20%) odpowiedział, że wyda mniej niż przed rokiem, z czego 64% chce mniej kupić, a 26% poszuka tańszych zamienników produktów. Z kolei 37% chce wydać tyle samo pieniędzy, co przed rokiem, z czego 68% zamierza mniej kupić i podobnie, jak poprzednia grupa badanych, 26% planuje poszukać tańszych produktów. Co czwarty ankietowany (25%) wie już, że na tegoroczne zakupy wielkanocne wyda więcej pieniędzy, z czego aż 91% wskazuje, że wynika to ze wzrostu cen, a tylko 5% jako powód wzrostu swojego świątecznego budżetu wskazuje, że zamierza kupić więcej niż przed rokiem. Warto dodać, że 18% badanych trudno było oszacować tegoroczne wydatki na święta Wielkiej Nocy Z badania wynika, że 28% nie zamierza ograniczać się podczas zakupów wielkanocnych, a 35% ankietowanych wciąż jeszcze waha się, czy zrezygnuje z zakupu jakichś produktów.Zdecydowana większość, bo 82% Polaków, zamierza sfinansować zakupy wielkanocne ze swoich bieżących dochodów. Z kolei 21% skorzysta ze swoich oszczędności. To aż o 10% badanych więcej niż przed rokiem. Tylko 3% ankietowanych zamierza skorzystać z debetu na swoim koncie. Nieliczni zamierzają pożyczyć pieniądze od rodziny lub znajomych, czy wziąć pożyczkę w banku.Na liście wielkanocnych zakupów jest przede wszystkim kiełbasa i wędlina (83%), jajka (81%), pieczywo (77%), owoce i warzywa (77%), wyroby cukiernicze (58%), artykuły dekoracyjne (32%), prezenty dla dzieci (30%), a także inne produkty (3%).