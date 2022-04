Ubezpieczyciele wypłacili w 2021 roku ponad 41 mld zł

W 2021 r. firmy ubezpieczeniowe wypłaciły Polakom 41,3 mld zł odszkodowań i świadczeń - podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). To ponad 4 proc. więcej niż rok wcześniej.

Przeczytaj także: PIU: jakie odszkodowania wypłacili ubezpieczyciele w I-III kw. 2021?

41,3 mld zł dla poszkodowanych, w tym: 18,4 mld zł z ubezpieczeń na życie (w tym o 17 proc. wyższe wypłaty z ubezpieczeń ochronnych). 15,3 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC). Około 7,6 mld zł z pozostałych ubezpieczeń.

Na ubezpieczenia Polacy przeznaczyli (składka przypisana brutto): 69,2 mld zł, o 9,1 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ponad 85,6 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne.

Ponad 17,5 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.

Ponad 1,2 mld zł podatku dochodowego zapłacili ubezpieczyciele.



Ubezpieczenia na życie

Ostatni kwartał 2021 r. to wyhamowanie wzrostu wypłacanych świadczeń z tytułu polis na życie. Jeśli jednak rozpatrujemy pod tym kątem cały zeszły rok, to niewątpliwie pandemia była najważniejszym czynnikiem dla rynku życiowego, jeśli chodzi o wypłaty świadczeń – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów wyniosły w 2021 r. 9,3 mld zł i były o 3,2 proc. większe niż przed rokiem.

Odszkodowania z autocasco wyniosły 6 mld zł, czyli o 9,2 proc. więcej niż przed rokiem.

Inne ubezpieczenia majątkowe

Musimy pamiętać, że zjawiska związane z żywiołami będą się pojawiały w Polsce co roku, na większą lub mniejszą skalę. Ubezpieczyciele są przygotowani finansowo na to, by nieść swoim klientom pomoc w takich przypadkach – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Zyski w 2021 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przykłady szkód ubezpieczeniowych z IV kw. 2021 r. W tabeli zaprezentowane zostały różne rodzaje szkód ubezpieczeniowych z podaną wysokością składki i wypłaconego odszkodowania. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Na rynku życiowym w 2021 r. rosły zarówno wypłaty świadczeń jak i składka. Miało to związek ze zwiększonym zainteresowaniem polisami ochronnymi oraz ze zwiększoną śmiertelnością z powodu pandemii. Ogółem składka z ubezpieczeń na życie wyniosła 22,1 mld zł.W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią ubezpieczenia komunikacyjne.Jednocześnie pomimo wzrostu kosztów szkód, spada średnia składka w ubezpieczeniach OC ppm. W 2021 r. wyniosła ona 488 zł, o 2 proc. mniej niż rok wcześniej. W tym samym czasie średnia szkoda z OC ppm wzrosła o 3,8 proc., do 8484 zł.Średnia składka z autocasco wyniosła w 2021 r. 1197 zł, czyli o 1 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym samym czasie koszt średniej szkody wzrósł o 7 proc. – do 7257 zł.W 2021 r. w Polsce nie odnotowano zjawisk pogodowych, które przyniosłyby znaczące wzrosty odszkodowań w ubezpieczeniach majątkowych. Odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 3,4 mld zł, czyli o 0,5 proc. mniej niż rok temu.W 2021 r. ubezpieczyciele odprowadzili do budżetu państwa ponad 1,2 mld zł podatku dochodowego. Wypracowali w tym czasie 5,7 mld zł zysku netto, czyli o 7,3 proc. mniej niż przed rokiem.