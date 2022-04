Produkty spożywcze na Wielkanoc 2022 droższe o ponad 20% r/r

Przed nami Wielkanoc. Jak co roku Polacy wybiorą się po produkty potrzebne do przygotowania świątecznych potraw: jajka, masło, mięso, mąkę czy warzywa. Z analizy BNP Paribas Bank Polska wynika, że w tym roku za produkty spożywcze na stół wielkanocny zapłacimy o ponad 20% więcej niż rok temu.

Przeczytaj także: Wielkanoc 2022 w cieniu inflacji

Droższe mięso i nabiał

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W tym roku jaja będą droższe Za jaja zapłacimy o około 14% więcej niż przed rokiem.

Słodkie i słone wypieki droższe średnio o ponad 25%

W tym roku, za sprawą rekordowo wysokich cen zbóż, a także wojny w Ukrainie oraz rosnących kosztów nawozów, energii i pracy, ceny mąki mogą być o ok. 25% wyższe, natomiast pieczywa o 25-30%. Oczekujemy również około 30-procentowego wzrostu cen cukru, w związku z tym zarówno za słodkie, jak i wytrawne wypieki trzeba będzie słono zapłacić – wyjaśnia dr Magdalena Kowalewska, starszy analityk sektora Food & Agri Banku BNP Paribas.

Nieodłącznym elementem Świąt Wielkanocnych są jaja. W tym roku, ze względu na wyższe ceny pasz dla kur niosek, a także ograniczoną ich podaż, ze względu na grypę ptaków, za jaja zapłacimy o około 14% więcej niż przed rokiem.Mięso, tradycyjne wyroby mięsne, wędliny, pasztety czy też kiełbasy spożywane w trakcie Wielkanocy również będą droższe. W szczególności wzrost cen widoczny będzie w przypadku mięsa drobiowego, które będzie o około 30% droższe w relacji rocznej. Podwyżki nie ominą również produktów wieprzowych. Ich ceny na sklepowych półkach mogą być o ok. 7% wyższe r/r, natomiast wędliny wieprzowe o 3-6%. Wynika to głównie ze wzrostu cen żywca wieprzowego, będącego konsekwencją wzrostu cen pasz i spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce i całej UE.Drożej o blisko 35% zapłacimy za masło, a za twaróg o ponad 10% więcej niż przed rokiem. Wzrost cen nabiału wynika głównie z ograniczonej podaży mleka u największych eksporterów na świecie i utrzymującego się silnego popytu na produkty mleczarskie.Wyższych cen należy spodziewać się również w przypadku tłuszczy roślinnych, które notują silne wzrosty na rynkach międzynarodowych. W tym roku ich ceny mogą być nawet o ponad 50% wyższe niż przed rokiem. Wzrosty cen nie ominą również owoców i warzyw.Na świątecznym stole nie może zabraknąć również bab wielkanocnych, mazurków czy pieczywa, do których wypieku potrzebna jest mąka.Podsumowując koszyk produktów spożywczych, najczęściej kupowanych przed Wielkanocą , w którego skład wchodzą: 1 kg chleba pszenno-żytniego, 2 kg mąki pszennej, 2 kg mięsa wieprzowego, 2 kg kurczaka patroszonego, 0,5 kg szynki wieprzowej, 1 kg kiełbasy wędzonej, 1 kg twarogu półtłustego, 30 jaj, 1 kg masła, 1 kg oleju rzepakowy, 1 kg jabłek, 1 kg buraków, 1 kg marchwi, 1 kg cebuli, 3 kg ziemniaków, 1 kg cukru i 2 litry soku jabłkowego, będzie o około 20% droższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.W związku ze wzrostem wszystkich głównych kategorii żywnościowych przygotowanie koszyczka wielkanocnego w tym roku będzie kosztować zdecydowanie więcej niż przed rokiem. Przeciętna święconka zawierająca dwa jaja, 50 g pieczywa i 50 g kiełbasy będzie o 12% droższa w porównaniu z ubiegłorocznymi Świętami.