75 proc. Polaków wyda na Wielkanoc 2022 mniej niż 500 zł

Tegoroczna Wielkanoc upłynie w cieniu wojny w Ukrainie oraz rosnących cen. Czy w związku z tym Polacy wydadzą mniej na organizację świąt? Czy wydatki okołoświąteczne przyczynią się do późniejszych kłopotów finansowych? Oto wyniki badania przeprowadzonego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Przeczytaj także: Polacy ograniczają wydatki na Wielkanoc 2022

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile Polacy wydadzą na Wielkanoc 2022?

Czy wydatki na Wielkanoc będą powodem kłopotów finansowych?

Ile wynoszą zaległości Polaków?



Wydatki świąteczne wśród 75 proc. Polaków nie przekroczą 500 złotych

Wielkanoc to przyczyna problemów finansowych dla co dziesiątego Polaka

A zaległości Polaków ponownie w górę

Wskazywałoby to, że Polacy już się nieco oswoili z pandemią i pod koniec zeszłego roku zaczęli z większa swobodą podejmować decyzje finansowe. W efekcie powróciło wcześniej obserwowane zjawisko, gdy po wydatkach na Święta Bożego Narodzenia i zakupowych szaleństwach z listopada i grudnia, na początku następnego roku przybywało długów i dłużników. Wyjątek stanowił I kw. 2021 r., gdy wszystkich zmroził COVID 19 i takiego pogorszenia sytuacji nie było – zauważa Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. - Nie da się jednak ukryć, że wojna w Ukrainie przerwała powrót do normy i zapewne tak jak wcześniej pandemia, skłoni do większego namysłu nad wydatkami. Przynajmniej części osób pozwoli to uniknąć kłopotów i zaciągania zobowiązań, na których spłatę prędzej czy później brakuje pieniędzy. Z drugiej jednak strony, towarzysząca gospodarce wysoka inflacja wynikająca m.in. z wojny może mieć fatalny wpływ na kondycję finansową części gospodarstw domowych. A w takich warunkach nawet większa dyscyplina może nie wystarczyć, aby zapobiec kłopotom - dodaje.

Z badania Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że 31 proc. Polaków weźmie pod uwagę szczególne okoliczności, w których upływać będą tegoroczne święta wielkanocne i będzie je obchodzić skromniej. 6 proc. badanych w ogóle zrezygnuje z ich celebrowania z uwagi na trudną sytuację finansową. Taki sam odsetek rodaków nie obchodzi świąt wielkanocnych. Jednak większość, 55 proc. Polaków będzie obchodzić Wielkanoc 2022 tak jak wcześniej. A 2 proc. ankietowanych wyda nawet więcej niż w poprzednich latach.Problem w tym, że aby obchodzić święta choćby tak jak w zeszłym roku, trzeba na nie wydać więcej. Tylko żeby zastawić tak samo stół konieczne jest o niemal 10 proc. więcej pieniędzy na żywność. Nie wspominając o kosztach przejazdów do rodziny po tym jak paliwo zdrożało o jedną trzecią - wynika z danych GUS.Średnio Polacy przewidują przeznaczyć na święta wielkanocne 538 zł. Trzy czwarte chce wyłożyć nie więcej niż 500 zł. Najliczniejsza grupa deklaruje kwotę 401-500zł (23 proc.). Wyższym wydatkom sprzyja wyższe wykształcenie (621 zł, w stosunku do 471 zł wśród pozostałych osób) oraz posiadanie dzieci (577 zł, w stosunku do 467 zł wśród osób, które dzieci nie mają).Pytanie, czy uda się działać zgodnie z planem i nie przekroczyć założonego budżetu? W niektórych przypadkach mogłoby to spowodować przykre konsekwencje dla domowych finansów, szczególnie, że co dziesiąty badany już przewiduje, że wydatki świąteczne oznaczają dla niego kłopoty. W grupach wiekowych od 18 do 44 roku życia takie obawy ma nawet do 15 proc. ankietowanych. Prawie co czwarty respondent (23 proc.) nie potrafi na razie zawyrokować jaki wpływ świąteczne wydatki będą miały ostatecznie na jego sytuację finansową. Komfort świętowania, bez stresu związanego z pieniędzmi, ma dwie trzecie badanych.Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK wynika, że na koniec lutego zaległości na kwotę 75,9 mld zł miało 2,69 mln osób. Mowa tu o nieopłaconych w terminie rachunkach, kosztach sądowych, alimentach i ratach. Przez dwa miesiące tego roku przybyło niemal 3,4 mld zł długów i prawie 29 tys. dłużników. Gros długów i wszyscy nowi niesolidni płatnicy to skutek nowelizacji prawa, która od grudnia ub.r. pozwala zgłaszać do prowadzących rejestry BIG-ów długi alimentacyjne starsze niż 6 lat. Ale część dopisanych w tym roku zaległości, to długi niezwiązane z alimentami, będące rezultatem pogłębiania się kłopotów finansowych osób, które z jakiegoś powodu były niesolidnymi dłużnikami wcześniej.