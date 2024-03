Koszyk wielkanocny 2024 tańszy niż przed rokiem

Z analizy Banku BNP Paribas wynika, że tegoroczny koszyk wielkanocny będzie tańszy niż ubiegłoroczny. Ceny żywności w lutym były co prawda wyższe niż rok temu o 2,1%, ale w porównaniu do stycznia spadły o 0,5%. Jeśli trend spadkowy utrzyma się w marcu, to ceny żywności przed świętami będą nieznacznie niższe od ubiegłorocznych.

Tegoroczne zakupy przed Wielkanocą będą szczególne, nie tylko ze względu na spadek cen żywności w ujęciu rocznym. Z uwagi na powrót od 1 kwietnia 5-proc. stawki VAT na niektóre produkty żywnościowe, wielu konsumentów z pewnością zdecyduje się na zakup większych wolumenów produktów łatwych do przechowywania, aby chociaż na pewien okres zminimalizować wzrost domowych wydatków. Szacujemy, że powrót VAT może się przełożyć na ok. 3 p.p. wzrostu ogólnego poziomu cen żywności – mówi Paweł Wyrzykowski, starszy analityk sektora Food & Agri w Banku BNP Paribas.

Tańsze produkty podstawowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. WOKANDAPIX z Pixabay W tym roku tańszy nabiał i jaja Mleko pitne na półkach sklepowych będzie o ok. 5% tańsze niż przed rokiem, a sery twarogowe – o ok. 2-3%. Również ceny jaj powinny być o kilka procent niższe niż rok temu.

Tańszy nabiał i jaja

Tańsze mięso? Zależy jakie

Wzrost cen kakao

Z uwagi na niższe ceny większości surowców rolnych, najgłębszych spadków cen możemy oczekiwać w przypadku podstawowych produktów zbożowych, tłuszczów roślinnych i cukru. Szczególnie cena tego ostatniego może nas pozytywnie zaskoczyć przy sklepowej kasie – jest nawet o ok. 20% niższa niż w 2023 r. Ceny tłuszczów roślinny mogą być o ok. 15% niższe od ubiegłorocznych, co związane jest ze spadkami notowań roślin oleistych zarówno na rynkach światowych, jak i w Polsce. Wśród produktów pochodzenia roślinnego niższych cen możemy się spodziewać również w przypadku mąki czy ryżu. Drożej, ale tylko o kilka procent, zapłacimy za pieczywo.Eksperci Banku BNP Paribas wskazują, że niższe ceny skupu mleka (w styczniu 2024 r. o 16% rok do roku) znalazły swoje odzwierciedlenie w spadkach cen detalicznych produktów mleczarskich. Mleko pitne na półkach sklepowych będzie o ok. 5% tańsze niż przed rokiem, a sery twarogowe – o ok. 2-3%. Również ceny najbardziej kojarzącego się z Wielkanocą produktu – jaj – powinny być o kilka procent niższe niż rok temu. Przyczyn należy szukać w mniejszej presji kosztowej na producentów jaj.Spadek cen skupu żywca wieprzowego i drobiowego wpływa na ceny tych produktów oferowane w sklepach. Odczują to w szczególności osoby kupujące mięso drobiowe, które z uwagi na wzrost produkcji w Polsce jest o ok. 10% tańsze niż przed rokiem. Ceny mięsa wieprzowego pozostają na podobnym poziomie co w 2023 r. Drożej o kilka procent zapłacimy natomiast za wędliny, gdzie proces produkcji jest bardziej zaawansowany, a surowiec w strukturze kosztów ma relatywnie mniejsze znaczenie niż w przypadku żywca.Jak wskazują analitycy Banku BNP Paribas, historycznie wysokie ceny na międzynarodowych rynkach osiąga za to kakao. Główna przyczyna to spadki produkcji u największych eksporterów – w Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej. Skutki zaczynają już odczuwać konsumenci. Ceny tego produktu przed świętami są nawet o ponad 10% wyższe niż przed rokiem i niestety należy się spodziewać, że to nie koniec podwyżek.