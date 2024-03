Wielkanoc 2024 droższa dla co czwartego Polaka

Na tegoroczną Wielkanoc wydamy średnio 568,8 zł - wynika z najnowszej edycji cyklicznego Barometru Providenta. Połowa badanych Polaków przewiduje, że wydatki na święta wielkanocne będą porównywalne do tych w poprzednich latach, a więcej niż co czwarty spodziewa się, że będą one większe.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile wydamy na Wielkanoc 2024?

Mieszkańcy których województw wydadzą na święta wielkanocne najwięcej?

Jakie są ulubione potrawy wielkanocne Polaków?



Według najnowszej edycji cyklicznego Barometru Providenta, łącznie 56,3 proc. osób planuje utrzymać koszty tegorocznej Wielkanocy na niższym lub takim samym poziomie jak w poprzednich latach – mówi Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska. – Wśród nich, 31,4 proc. zaoszczędzi, kupując tańsze zamienniki, 30 proc. skorzysta z promocji, natomiast 32,4 proc. (dokładnie tyle samo co w 2023 r.) nie kupi wszystkich potrzebnych produktów. Prawie co piąty badany ograniczy wydatki celebrując w mniejszym gronie – dodaje Karolina Łuczak.

Kto wyda więcej?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Kornelia Thor z Pixabay Nie ma Wielkanocy bez jajek Polacy nie wyobrażają sobie Wielkanocy bez jajek i białej kiełbasy.

Niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania, inflacja i wzrost cen są głównymi przyczynami większych wydatków każdej grupy badawczej – mówi Karolina Łuczak. – Najczęstszym sposobem na obniżenie budżetu jest wybór tańszych zamienników – mistrzami tej metody oszczędzania są osoby w wieku 45-55 lat (62 proc.), a także mężczyźni – wykorzystuje ją 45,7 proc. z nich w porównaniu do 15 proc. kobiet. Z kolei panie częściej niż panowie rezygnują z zakupu wszystkich potrzebnych produktów (36 proc. wobec 29,5 proc. mężczyzn). Promocje są natomiast mocną stroną 60,7 proc. ankietowanych z grupy wiekowej 45-44 lata – zauważa.

Bez jajek i białej kiełbasy świąt nie będzie

Ulubione potrawy są nieodłączną częścią świątecznych tradycji. Jak pokazuje Barometr Providenta, Polacy nie wyobrażają sobie Wielkanocy bez jajek i białej kiełbasy, które co roku znajdują się na samym szczycie podium – przepada za nim odpowiednio 84,6 proc. oraz 56,9 proc. badanych – mówi Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska. – Dla 53 proc. osób na świątecznym stole nie może zabraknąć żurku, a niewiele mniej, bo 49 proc. nie obejdzie się tego dnia bez wędlin – dodaje.

Aż 82,4% respondentów, którzy zadeklarowali, że tej wiosny Wielkanoc będzie dla nich kosztowniejsza, jako główny czynnik wskazali inflację i podwyżkę cen produktów. To dokładnie 10 pp. mniej niż w 2023 r. Wydatki niższe lub podobne do tych ubiegłorocznych Polacy zawdzięczają odpowiedzialnemu zarządzaniu domowym budżetem: ponad połowa ankietowanych zamierza oszczędzać na produktach i uważniej przyglądać się cenom.Tegoroczną Wielkanoc finansowo najmocniej odczują mieszkańcy województwa lubuskiego, którzy wydadzą 838 zł, a także ankietowani w wieku 45-54 lat, deklarujący średnie wydatki rzędu 625 zł. Co ciekawe, aż 46,7 proc. najmłodszych ankietowanych w przedziale 18-24 lata w ogóle nie obchodzi świąt wielkanocnych. Z drugiej strony, 17 proc. z nich wybiera podróżowanie, co może być przyczyną większych wydatków okołoświątecznych tej grupy badanych. Ostatecznie, budżety osób z tej grupy są zdecydowanie najniższe i wyniosą w tym roku ok. 263 zł.Niemal co dziesiąta osoba wiąże wyższe koszty Wielkanocy z rolą gospodarza, a 6,6 proc. badanych wzmożone wydatki usprawiedliwia powiększeniem się rodziny. Jednocześnie, niemal 13 proc. ankietowanych zdecyduje się w tym roku na droższe produkty. Takiej odpowiedzi udzielił prawie co trzeci (29,9 proc.) Polak w wieku od 18 do 24 lat oraz co szósty (17,3 proc.) z grupy 45-54 lata.Czym jednak byłyby święta bez deseru? W tej kategorii króluje sernik – faworyt 43,8 proc. Polaków. Babkę wybierze 37,7 proc. ankietowanych, a mazurka 22,6 proc. z nich.