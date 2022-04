Amerykańskie indeksy wracają do przełamanych linii trendu wzrostowego?

Czwartkowe spadki wartości głównych amerykańskich indeksów giełdowych doprowadziły do przełamania w dół linii 3-tygodniowych trendów wzrostowych. Piątkowe i poniedziałkowe wzrosty wartości tych indeksów można traktować jako ruch powrotny do tych przełamanych rosnących linii wsparcia, które obecnie stały się liniami oporu.

Przeczytaj także: Ukraina odbiła cały obwód kijowski

Chińskie giełdy były dziś zamknięte drugi dzień z rzędu z powodu obchodów tamtejszego święta zmarłych („Quinmingje”). Na pozostałych rynkach akcji w Azji i Oceanii przeważały niewielkie wzrosty głównych indeksów. Najsilniej – o 0,57 proc. – zwyżkował nowozelandzki NZX50. Swój kolejny historyczny szczyt zaliczył indonezyjski JCI. Najmocniejszy – 0,42 proc. – spadek przypadł w udziale indyjskiemu SENSEX 30 Index.Na giełdach europejskich brak było dziś rano jakiejś dominującej tendencji. Niemiecki DAX spadał ok. 9:30 0,28 proc., a francuski CAC 40 tracił 0,26 proc. Kontrakty na amerykańskie notowały minimalne straty.Na niewielkich plusach otworzyła się GPW (WIG-20 +0,23 proc. ok. 9:30).Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w USA i Europie rosły dziś naśladując ruch indeksów rynków akcji.Wczoraj do swych historycznych szczytów z 2008 roku zbliżyły się ceny kontraktów na cynk (+3,42 proc.). Dziś rano ropa naftowa lekko drożała (WTI +0,76 proc., Brent +0,76 proc.).Po 3 sesjach dosyć wyraźnych spadków kurs EUR/USD stabilizował się dziś rano w okolicach poniedziałkowego zamknięcia (-0,01 proc.). Amerykański dolar dosyć silnie dziś tracił wobec dolara australijskiego: kurs USD/AUD spadał 1,14 proc. osiągając najniższy poziom od czerwca ub.r. Drugą najbardziej wzmacniającą się względem USD walutą był nowozelandzki dolar (USD/NZD -0,67 proc.). Wczoraj kurs USD względem brazylijskiego reala spadł po raz kolejny do najniższego poziomu od 2 lat. Polski złoty lekko dziś słabł (USD/PLN +0,27 proc., EUR/PLN +0,28 proc.).Bitcoin lekko się umacniał względem USD (+0,29 proc. dziś rano).