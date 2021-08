Scoring kredytowy - jak banki badają klientów?

Banki chcą mieć pewność, że pożyczając pieniądze unikną problemów w egzekucji ich spłaty. Narzędzie, która ułatwia im weryfikację klientów to tzw. scoring kredytowy. Czym jest scoring, jak można go poprawić i co ma negatywny wpływ na jego wysokość?

Jest to metoda oceny wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy, zwykle wyrażona w formie punktowej – im więcej punktów tym większe szanse na uzyskanie finansowania. Decydujące znaczenie ma dobór cech podlegających ocenie z użyciem narzędzi statystycznych, mówi Rafał Salach, manager produktu z Gold Finance.

Scoring kredytowy – co bank bierze pod uwagę?

zawód

wykształcenie

wysokość dochodów

wiek

stan cywilny

status mieszkaniowy

miejsce i okres zamieszkania pod obecnym adresem

liczba osób pozostających na utrzymaniu

okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy

okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy

stanowisko pracy

podpisane umowy o usługi telekomunikacyjne

posiadane rachunki bankowe

posiadanie samochodu

referencje bankowe

posiadane zobowiązania

wykupione ubezpieczenie na życie

Jak widać, banki analizują wiele czynników, które mogą mieć wpływ na ryzyko niespłacania w przyszłości produktu finansowego. Każda instytucja w stosowanym modelu przypisuje poszczególnym kryteriom inną skalę wag, a zapisy polityki kredytowej dodatkowo wpływają na różnorodne podejście do potencjalnego klienta, mówi Rafał Salach, manager produktu z Gold Finance.

Jak poprawić scoring?

stabilna sytuacja zawodowa

brak osób na utrzymaniu

ograniczona ilość posiadanych zobowiązań finansowych

wyższe wykształcenie

wysokie zarobki

Oczywiście tego typu działań nie da się podjąć z dnia na dzień, wymagają one czasu. Starajmy się planować nasze decyzje finansowe i przewidujmy konsekwencje podejmowanych działań. Banki będą bowiem nas oceniać przed udzieleniem kredytu, dodaje Rafał Salach z Gold Finance.

Co źle wpływa na scoring kredytowy?

nieterminowość regulowania zobowiązań kredytowych

duża ilość posiadanych produktów kredytowych - szczególnie zaciągniętych w krótkich odstępach czasu

ilość zapytań kredytowych

spłacaj swoje zobowiązania terminowo

nie składaj kilku wniosków kredytowych równocześnie do różnych banków

odpowiednio wcześnie zbuduj historię kredytową

unikaj chwilówek i szybkich pożyczek

zadbaj o stabilne zatrudnienie

spłać i zlikwiduj produkty kredytowe w nadmiernej ilości

