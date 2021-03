Wielkanoc 2021 - ile wydamy na zakupy w czasie lockdownu?

Przed nami druga już Wielkanoc w czasie trwania pandemii COVID-19. Czy ograniczenia w działalności sklepów i okrojone budżety domowe mają wpływ na świąteczne plany zakupowe Polaków? Sprawdziła to Grupa KRUK.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Ile wydamy na Wielkanoc? Co trzecia rodzina chce wydać na organizację tegorocznej Wielkanocy mniej pieniędzy niż przed pandemią.

W czasie pandemii zmieniło się podejście do planowania domowego budżetu. Jesteśmy bardziej rozważni, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy i – jak pokazują dane – ograniczamy wydatki. Niemal co trzecie gospodarstwo domowe wyda na organizację tegorocznej Wielkanocy mniej pieniędzy niż jeszcze 2 lata temu. Może to wynikać z wprowadzonych obostrzeń dotyczących limitu niezaszczepionych osób przy wielkanocnym stole, ale także z obaw o przyszłość finansową. Dlatego dokładniej niż jeszcze dwa lata temu planujemy wydatki - nawet te świąteczne - komentuje Agnieszka Salach z Grupy KRUK.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Grupy KRUK na panelu Ariadna* wynika, że 21% Polaków zamierza na organizację Wielkanocy wydać mniej niż rok temu. 11% ankietowanych wyda więcej na ten cel. Aż 54% Polaków planuje wydatki wielkanocne na zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie.Jakie kwoty Polacy zamierzają przeznaczyć na wielkanocne zakupy? 29% gospodarstw domowych wyda między 300 a 500 zł. To głównie mieszkańcy małych miejscowości, liczących do 20 tys. mieszkańców. Niewiele mniej, bo 28%, chce się zmieścić w ramach budżetu między 150 a 300 zł. Tak najczęściej odpowiadali mieszkańcy średnich miejscowości, liczących od 20 do 99 tys. osób. Aż 14% ankietowanych chce zamknąć świąteczne wydatki w kwocie do 150 zł. Taka sama liczba respondentów zamierza wydać od 500 do 800 zł. Tylko 6% badanych zadeklarowało, że wyda więcej niż 800 złotych, ale nie więcej niż 1 000 zł, a 6% badanych zadeklarowało, że w ogóle nie będzie obchodzić świąt wielkanocnych.Co trzecia rodzina chce wydać na organizację tegorocznej Wielkanocy mniej pieniędzy niż przed pandemią. Z kolei niemal co czwarta zamierza przeznaczyć na ten cel taką samą kwotę, jak dwa lata temu. Co piąta zaś nie jest jeszcze pewna, jak będzie wyglądać jej wielkanocny budżet.Aż 84% Polaków zamierza sfinansować zakupy wielkanocne ze swoich bieżących dochodów. Z kolei 11% badanych odpowiedziało, że z uwagi na swoje niskie dochody, odłożyło wcześniej pieniądze na ten cel. Wśród badanych były również osoby, które zrobią zakupy z oszczędności, bo utraciły swoje stałe dochody z powodu pandemii. Nieliczni sięgną po pożyczkę na Wielkanoc (1%).