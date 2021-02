Zaległy czynsz i opłaty za media? Jak sobie pomóc?

Pandemia COVID-19 wpłynęła na działalność wielu firm, pozbawiając pracy i źródła utrzymania wielu Polaków. Na szczęście jak wynika z najnowszego Barometru ZPF, druga fala pandemii była dla naszych finansów mniej dotkliwa. Problemy z terminowymi płatnościami sygnalizuje 12% respondentów wobec 23% w kwietniu roku ubiegłego. Jednak problemy ze spłatą zobowiązań mogą się przytrafić każdemu, w dowolnym momencie. Jak sobie z nimi poradzić? Z jakich rozwiązań skorzystać?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile Polaków ma zaległości czynszowe?

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Jak negocjować z usługodawcami?



Zadaliśmy również pytanie, w spłacie których zobowiązań mogą się pojawić lub już pojawiły się opóźnienia w związku z obecną sytuacją. Na pierwszym miejscu znalazły się opłaty za media (gaz, prąd, woda, itp.), dalej czynsz za mieszkanie i opłaty abonamentowe (telefon, telewizja). Najmniej problematyczne z punktu widzenia spłaty okazały się natomiast raty kredytów hipotecznych, samochodowych oraz podatki - mówi mec. Marcin Czugan, Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. artbeauty - Fotolia.com Jakie zaległości mają Polacy? W czasie pandemii największym wyzwaniem finansowym dla Polaków są opłaty za media.

Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy?

gdy jesteśmy właścicielami mieszkania lub domu;

gdy mamy spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu;

gdy wynajmujemy albo podnajmujemy je na umowę;

gdy czekamy na mieszkanie zamienne albo socjalne - jeśli mamy orzeczenie sądu, że przysługuje nam taki lokal.

średni miesięczny dochód z 3 miesięcy przed złożeniem wniosku musi być równy albo niższy niż 1500,00 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym (jeśli dochód jest wyższy - dostaniemy dofinansowanie, ale pomniejszone o kwotę nadwyżki);

powierzchnia mieszkania albo domu jest równa albo niższa niż 52 m2 (jeśli powierzchnia mieszkania lub domu jest większa, ale nie przekracza 60 m2, otrzymamy dodatek pod warunkiem, że powierzchnia wszystkich pokoi i kuchni jest mniejsza niż 60% powierzchni użytkowej mieszkania albo domu)

W jaki sposób negocjować spłatę należności?

W pierwszym momencie list z informacją o zadłużeniu może nas zaniepokoić. Jednak kontakt z firmą windykacyjną pozwoli na wynegocjowanie dogodnych warunków spłaty zadłużenia. Chęć współpracy jest w takich sytuacjach bardzo dobrze odbierana i działa na naszą korzyść. Dodatkowo, eksperci z firm windykacyjnych zdają sobie sprawę z tego, że pandemia może być powodem nieoczekiwanych kłopotów finansowych, dlatego tym bardziej są skłonni do negocjacji i szukania rozwiązań korzystnych dla obu stron – dodaje Marcin Czugan.

W badaniu przeprowadzonym przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych respondenci zostali zapytani o to, jak sobie radzą z regulowaniem zobowiązań w czasie pandemii koronawirusa. 12% zadeklarowało, że ma problemy z terminowym regulowaniem płatności. Przypomnijmy, że w podobnym badaniu przeprowadzonym w kwietniu 2020 roku odpowiedziało tak 23% ankietowanych.A z jakimi płatnościami nie radzą sobie ankietowani? Opóźnienia w spłacie najczęściej dotyczą opłat za media (gaz, woda, prąd), czynszu za mieszkanie , a także abonamentów (np. za telefon i telewizję).W przypadku wystąpienia problemów ze spłatą miesięcznych należności czynszowych, warto zwrócić się o pomoc do urzędu miasta lub gminy. Przewidziany właśnie na takie okoliczności dodatek mieszkaniowy , może okazać się wystarczający, by pokryć wszelkie zadłużenia.Kiedy możemy się o niego starać?Jakie warunki należy spełnić?Jeżeli spodziewamy się, że nasza sytuacja finansowa szybko nie ulegnie poprawie, warto negocjować z usługodawcami nowe warunki spłaty należności. Kiedy np. wynajmujemy mieszkanie i czynsz najmu przewyższa w danym momencie nasze możliwości, należy szczerze porozmawiać z właścicielem lokalu i poprosić o obniżenie kwoty. W czasach pandemii wynajmujący mogą zgodzić się na zmianę warunków, ponieważ znalezienie nowego najemcy jest znacznie utrudnione przez brak studentów i pracowników z zagranicy. Jeżeli problem stanowią abonamenty za telefon czy telewizję, warto przemyśleć zmianę pakietu na taki, który w mniejszym stopniu będzie obciążał nasz budżet. W przypadku, gdy zalegamy z płatnościami przez kilka miesięcy, możemy spodziewać się, że zadłużenie przejmie firma windykacyjna, a to otwiera nam drogę do dalszych negocjacji.Pandemia jeszcze przez dłuższy czas może oddziaływać na nasze budżety domowe. W badaniu ZPF aż 84% respondentów stwierdziło, że druga fala pandemii w konsekwencji pogorszy ich sytuację finansową. Dla porównania, w czasie globalnego kryzysu finansowego w 2009 r. takie obawy deklarowało ok. 67% respondentów. Warto więc na bieżąco rozwiązywać problemy wynikające z opóźnień w spłacie należności, aby te nie doprowadziły nas do spirali zadłużenia.