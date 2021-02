Odszkodowanie z umowy ubezpieczenia skusi komornika?

Okres kryzysu gospodarczego skutkuje na ogół wzrostem liczby postępowań egzekucyjnych. Obecna sytuacja raczej nie będzie wyjątkiem. Dłużnicy dość często pytają, czy komornik może zająć odszkodowania otrzymane z umów ubezpieczeniowych, a także środki przechowywane w ramach polis inwestycyjnych. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili udzielić odpowiednich wyjaśnień.

Przeczytaj także: Postępowanie egzekucyjne: skarga na komornika

Ubezpieczenia na życie i majątkowe a komornik

Kliknij, aby powiekszyć fot. Pakhnyushchyy - Fotolia.com Odszkodowanie ubezpieczeniowe skusi komornika? W czasie kryzysu gospodarczego wzrasta liczba nowych postępowań egzekucyjnych. Czy mogą one dotyczyć również odszkodowań otrzymanych z umowy ubezpieczenia?

Czy komornik może rozwiązać umowę ubezpieczenia?

Na szczęście dla dłużników, takie działania nie są częste. Przeszkodę stanowią m.in. opłaty likwidacyjne naliczane w przypadku polis inwestycyjnych - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Przeczytaj także: Kwota wolna od potrąceń w 2021 wyższa o 200 zł brutto

Przepisy dotycząceznajdziemy w rozporządzeniu Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej (Dz.U. 1986 nr 26 poz. 128).Według tego rozporządzeniaSpecjalna ochrona dotyczy jednak tylko niewypłaconych świadczeń i odszkodowań. Należy też zauważyć, że limit ochrony odszkodowań oraz świadczeń ubezpieczeniowych na poziomie 75% ich wartości nie obejmuje egzekucji alimentów oraz zobowiązań wobec zakładu ubezpieczeń z tytułu niezapłaconej składki.Dłużnicy powinni też pamiętać, że w razie potrzeby komornik ma prawo przeprowadzić egzekucję z innych praw majątkowych. Co to oznacza?Wierzyciel, dążąc do swojego zaspokojenia, możewynikające z zajętego prawa. Przykładem jest rozwiązanie umowy polisy inwestycyjnej w celu „uwolnienia” zainwestowanych środków.