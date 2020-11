BIK: pożyczki ciągle na minusie, spadki sięgają 30%

170,9 tys. pożyczek o wartości 399 mln złotych. To wynik sprzedaży, jaką odnotowały w październiku br. działające na rodzimym rynku firmy pożyczkowe - poinformował BIK. Niestety nie są to jeszcze rezultaty, którymi można byłoby się nadmiernie chwalić.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sprzedaż pożyczek dla klientów indywidualnych przez firmy pożyczkowe Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w październiku 2020 r. 399 mln zł. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Październik nie okazał się niestety zaskoczeniem, jeżeli chodzi o wyniki, jakie notowały pożyczki. Jak poinformował właśnie BIK, w minionym miesiącu br. wartość finansowania udzielonego przez firmy pożyczkowe była o 32,8% niższa aniżeli w minionym roku.Średnia wartość udzielonej w październiku 2020 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 334 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w październiku 2019 r. o (-6,3%).Z danych BIK wynika również, że w okresie styczeń - październik 2020 r. firmy pożyczkowe udzieliły o (-28,6%) mniej pożyczek, a wartościowo udzieliły finansowania na kwotę niższą o (-35,7%) niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Łącznie w dziesięciu miesiącach 2020 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły 1 671,0 tys. pożyczek na łączną kwotę 3,854 mld zł.W okresie pierwszych 10 miesięcy br. 34% wartości pożyczek udzielono na kwoty powyżej 5 000 zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 9% sprzedaży. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 40% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 11% udział w sprzedaży. Pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odnotowały ujemne dynamiki.Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w okresie styczeń – październik 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (-44,0%) oraz (-45,1%).Natomiast najniższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w okresie styczeń - październik 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego do 1 tys. zł odpowiednio: (-21,8%) oraz (-17,8%).