Pożyczki pozabankowe w VII 2024 o wartości wyższej o 31,9% r/r

Z danych BIK wynika, że w lipcu 2024 firmy pożyczkowe udzieliły o 7,9% mniej pożyczek niż rok temu, a ich wartość była o 31,9% wyższa. Lipcowa wartość sprzedaży pożyczek pozabankowych (1,883 mld zł) była najwyższa w historii.

BIK podał, że w lipcu 2024 r. firmy pożyczkowe przyznały łącznie 1 216 tys. nowych pożyczek o wartości 1,883 mld zł.W okresie styczeń-lipiec 2024 r. firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na łączną kwotę 12,05 mld zł. To o 74,9% więcej niż w analogicznym okresie 2023 roku.Wartość udzielonych pożyczek gotówkowych wyniosła 8,236 mld zł (+60,4% r/r), pożyczek celowych 3,411 mld zł (+126,9% r/r), a kart i limitów pożyczkowych 0,402 mld zł (+60,9% r/r). Lipcowa wartość sprzedaży pożyczek pozabankowych (1,883 mld zł) była najwyższa w historii. Największą część tej sprzedaży stanowiły pożyczki gotówkowe, których w lipcu udzielono na kwotę 1,336 mld zł (również rekordowo), co oznaczało wzrost o 49,1% r/r. Wartość nowo udzielonych w lipcu br. pożyczek celowych wzrosła o 6,4% r/r, a z kolei kwota przyznanych kart i limitów pożyczkowych spadła o 30,5%.W lipcu br. w strukturze sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym 58,3% stanowiły pożyczki celowe, 41,0% pożyczki gotówkowe oraz 0,7% karty i limity pożyczkowe. W ujęciu wartościowym 27,2% to pożyczki celowe, 71,0% pożyczki gotówkowe oraz 1,8% karty i limity pożyczkowe. Odmienna struktura liczbowa i wartościowa wskazuje na główną cechę polskiego rynku pożyczek pozabankowych. Pożyczki celowe udzielane są na niższe kwoty, zaś pożyczki gotówkowe na wyższe, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku kredytów ratalnych i kredytów gotówkowych.Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej w lipcu 2024 r. wyniosła 2 684 zł i była o 17,9% wyższa do średniej kwoty udzielonej w lipcu 2023 r. Natomiast średnia wartość nowo udzielonej w lipcu 2024 r. pożyczki celowej wyniosła 724 zł i była o 37,1% wyższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej.