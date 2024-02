Pożyczki pozabankowe w I 2024 - wzrost o 233,8% r/r

Z danych BIK wynika, że w styczniu 2024 firmy pożyczkowe udzieliły o 233,8% więcej pożyczek niż rok temu, a ich wartość była o 101,4% wyższa.

Rynek pożyczek pozabankowych utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu. W styczniu tego roku firmy pożyczkowe współpracujące z BIK zaraportowały o 234% większą liczbę przyznanych pożyczek na kwotę wyższą o ponad 100%. Tak znaczący wzrost liczby udzielonych pożyczek pozabankowych wynika w dużej mierze z pożyczek udzielonych na zakupy w internecie, których spłata jest rozkładana na kilka miesięcznych rat. To efekt upowszechnienia się metody odroczonej płatności zwanej w sklepach internetowych jako „Kup teraz, zapłać później” i przekształcenia takich zobowiązań w tzw. pożyczki celowe, czyli pożyczki na zakup towarów i usług. Obecnie są one bardzo popularne. W styczniu stanowiły prawie 60% liczby wszystkich udzielonych pożyczek. Jest ich dużo, natomiast są one udzielane na stosunkowo niskie kwoty. Wartość pożyczki celowej jest o ponad 70% niższa niż średnia wartość pożyczki gotówkowej. Wynika to z tego, że najczęściej tego typu pożyczki celowe finansują zakupy w internecie na niskie kwoty – mówi Sławomir Nosal, kierownik Zespołu Analiz Biura Informacji Kredytowej.

W styczniowej sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym 58,9% stanowiły pożyczki celowe, 40,0% pożyczki gotówkowe oraz 1,1% karty i limity pożyczkowe. W ujęciu wartościowym 29,0% to pożyczki celowe, 67,8% pożyczki gotówkowe oraz 3,2% karty i limity pożyczkowe.Odmienna struktura liczbowa i wartościowa pokazuje główną cechę polskiego rynku pożyczek pozabankowych. Pożyczki celowe udzielane są na niższe kwoty, zaś pożyczki gotówkowe na wyższe, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku kredytów ratalnych i kredytów gotówkowych.W styczniu 2024 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, dynamika pożyczek gotówkowych w ujęciu liczbowym wynosiła (+49,5%), a w wartościowym (+60,4%).Średnia wartość nowo udzielonej w styczniu 2024 r. pożyczki celowej wyniosła 761 zł i była o 78,7% niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w styczniu 2023 r. Natomiast średnia wartość nowo udzielonej w styczniu 2024 r. pożyczki gotówkowej wyniosła 2 620 zł i była o 5,6% wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w styczniu 2023 r.