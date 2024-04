Pożyczki pozabankowe w III 2024 - wzrost o 251% r/r

Z danych BIK wynika, że w marcu 2024 firmy pożyczkowe udzieliły o 251% więcej pożyczek niż rok temu, a ich wartość była o 110% wyższa.

Sektor pożyczek pozabankowych rośnie w szybkim tempie zarówno pod względem liczby, jak i wartości. Marcowa wartość sprzedaży była najwyższa w historii. Największą część tej sprzedaży stanowiły pożyczki gotówkowe, których w marcu udzielono na również rekordową kwotę 1,14 mld zł. Warto zauważyć, że największy wzrost sprzedaży pożyczek gotówkowych wystąpił wśród zobowiązań wysokokwotowych powyżej 5 tys. zł, gdzie dynamika przekroczyła +90% r/r. Argumentem decydującym o wysokim zainteresowaniu pożyczkami udzielanymi przez firmy pozabankowe może być łatwy i szybki dostęp do finansowania – wyjaśnia Sławomir Nosal, kierownik Zespołu Analiz Biura Informacji Kredytowej.

Jak podaje BIK, w marcu 2024 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 189 tys. nowych pożyczek o wartości 1,722 mld zł.W I kwartale 2024 roku firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę 4,85 mld zł. To o 111% więcej w porównaniu z I kwartałem 2023 roku. Wartość udzielonych pożyczek gotówkowych wyniosła 3,25 mld zł (+70% r/r), pożyczek celowych 1,41 mld zł (+371% r/r), a kart i limitów pożyczkowych 0,2 mld zł (+128% r/r).W marcowej sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym 60,6% stanowiły pożyczki celowe, 38,1% pożyczki gotówkowe oraz 1,4% karty i limity pożyczkowe. W ujęciu wartościowym 29,6% to pożyczki celowe, 66,3% pożyczki gotówkowe oraz 4,1% karty i limity pożyczkowe.Specyfika polskiego rynku pożyczek pozabankowych pozostaje niezmienna, charakteryzuje ją odmienna struktura liczbowa i wartościowa. Pożyczki celowe udzielane są na niższe kwoty, natomiast pożyczki gotówkowe na wyższe, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku kredytów ratalnych i kredytów gotówkowych.Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej w marcu 2024 r. wyniosła 2 524 zł i była o 12% wyższa do średniej kwoty udzielonej w marcu 2023 r. Natomiast średnia wartość nowo udzielonej w marcu 2024 r. pożyczki celowej wyniosła 753 zł i była o 80% niższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej.