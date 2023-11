Ile można dorobić na emeryturze? Nowe limity od 1 grudnia 2023

Od 1 grudnia 2023 roku zmieniają się limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów. Limity zarobków aktualizowane są co trzy miesiące, w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale.

Przeczytaj także: Dorabiałeś do renty lub wcześniejszej emerytury? Rozlicz się z ZUS do 28 lutego

Jeśli przychód przekracza określone progi tj. 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszane. Od 1 grudnia limit ten wynosi odpowiednio 5036,50 zł brutto i 9353,50 zł brutto – zwraca uwagę Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Uważać powinny szczególnie te osoby, które do tej pory dorabiały w miesiącu kwotę bardzo zbliżoną do dotychczasowego limitu – dodaje.

Natomiast, jeśli dodatkowe przychody przekroczą miesięcznie 9353,43 zł brutto, to świadczenie zostanie zawieszone – przestrzega Kowalska-Matis.

Kliknij, aby powiekszyć fot. sasun Bughdaryan - Fotolia.com Ile można dorobić na emeryturze? Od 1 grudnia 2023 żeby nie narazić się na zmniejszenie emerytury czy renty, miesięczne zarobki nie powinny przekroczyć 5036,50 zł brutto.

Czy ktoś może dorabiać bez ograniczeń?

GUS podał, że średnie wynagrodzenie w III kwartale br. wyniosło 7194,95 zł. A to oznacza nowe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów od 1 grudnia. Część z nich może mieć zmniejszone, a nawet zawieszone świadczenia.Według rzeczniczki, żeby nie narazić się na zmniejszenie emerytury czy renty, miesięczne zarobki nie powinny przekroczyć 5036,50 zł brutto. Jeśli przychód przekroczy 5036,46 zł brutto, ale będzie niższy niż 9353,50 zł brutto, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Emeryturę lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ZUS można maksymalnie zmniejszyć o 794,35 zł, rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy o kwotę 595,80 zł, a rentę rodzinną, do której uprawniona jest jedna osoba o 675,24 zł.Wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli już powszechny wiek emerytalny, który dla kobiet wynosi 60 lat kobieta i 65 lat dla mężczyzn. Te osoby mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Wyjątek od tej zasady stanowią ci seniorzy, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, które od marca 2023 r. wynosi 1588,44 zł brutto. Jeśli ich przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.Ograniczenia nie dotyczą również niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.Od 1 stycznia 2022 r., takie same zasady i limity dorabiania obowiązują również osoby pobierające renty socjalne.