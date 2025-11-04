eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeTechnologiczna euforia traci impet?

Technologiczna euforia traci impet?

2025-11-04 12:20

Globalna hossa na rynkach akcji, napędzana entuzjazmem wokół sztucznej inteligencji, uległa wyraźnemu spowolnieniu. Inwestorzy zaczynają kwestionować zasadność wysokich wycen, zwłaszcza w sektorze technologicznym. Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 spadły o 1%, a na Nasdaq 100 o 1,3%, co stanowi odwrócenie wcześniejszych wzrostów. Przykładem pogłębiających się obaw jest spółka Palantir, której akcje straciły ponad 4% po sesji, mimo silnych wyników kwartalnych i podniesionej prognozy przychodów do 4,4 mld USD. Inwestorzy coraz częściej wskazują na ekstremalnie wysoką wycenę spółki - wskaźnik cena do przychodów sięga 85, co jest najwyższym poziomem w całym indeksie S&P 500.

Przeczytaj także: Rentowności obligacji USA rosną po decyzji Moody’s

Na Wall Street pojawiają się kolejne głosy ostrzegające przed możliwą korektą. Szefowie Morgan Stanley i Goldman Sachs podkreślają niebezpieczną koncentrację wzrostów wokół kilku największych spółek technologicznych oraz nierealne oczekiwania związane z komercjalizacją AI. Warto zaznaczyć, że nawet niewielkie spadki kursów po publikacji wyników finansowych mogą świadczyć nie tyle o słabości fundamentów, co o przeszacowanych oczekiwaniach rynku.

Negatywne nastroje przeniosły się również na rynki azjatyckie i europejskie. W Azji indeksy giełdowe spadły średnio o około 1%, a sektor technologiczny odnotował największy jednodniowy spadek od września. Również w Europie oczekiwane są spadki na otwarciu sesji, co odzwierciedla globalną korektę nastrojów. Kontrakty na DAX na chwilę przed 9:00 spadły o ponad 1,2% względem wczorajszego zamknięcia.

Niepewność co do dalszej ścieżki polityki pieniężnej w USA dodatkowo wpływa na rynki. Wypowiedzi członków Rezerwy Federalnej są rozbieżne – przewodniczący Jerome Powell podkreślił, że nie ma gwarancji obniżki stóp procentowych w grudniu, podczas gdy Austan Goolsbee z Fed w Chicago wyraził większe obawy o inflację niż o rynek pracy. Z kolei Lisa Cook i Mary Daly zwracają uwagę na oznaki osłabienia rynku pracy, choć Daly zaznacza, że decyzje muszą być podejmowane z „otwartym umysłem”.

W USA przemysł pozostaje w stagnacji – październik był ósmym z rzędu miesiącem spadku produkcji przemysłowej. Silny dolar, którego indeks (DXY) znajduje się blisko najwyższych poziomów od sierpnia, dodatkowo wpływa na warunki eksportowe. Ceny złota spadają trzeci dzień z rzędu, a ropa naftowa traci na wartości po decyzji OPEC+ o wstrzymaniu planów zwiększania wydobycia.

Na rynku walutowym japoński jen zyskał po kolejnych ostrzeżeniach ze strony ministra finansów Japonii, co wzmacnia spekulacje o możliwej interwencji rządu. Tymczasem dolar australijski osłabł po decyzji RBA o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, co przełożyło się także na spadki indeksów giełdowych w Australii.
Przeczytaj także: Ulga na rynkach Ulga na rynkach

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: komentarz walutowy, komentarz giełdowy, rynek akcji

Przeczytaj także

Wall Street "wymazała" już w pełni kwietniowe spadki

Wall Street "wymazała" już w pełni kwietniowe spadki

Kolejne dobre wiadomości z USA

Kolejne dobre wiadomości z USA

Utrata zaufania do dolara

Utrata zaufania do dolara

Rajd ulgi, tylko na jak długo?

Rajd ulgi, tylko na jak długo?

Nowe cła wywołują globalne tąpnięcie

Nowe cła wywołują globalne tąpnięcie

Podział gospodarki światowej

Podział gospodarki światowej

Wojna handlowa eskaluje

Wojna handlowa eskaluje

Awersja do ryzyka

Awersja do ryzyka

Ożywienie w Niemczech pod znakiem zapytania

Ożywienie w Niemczech pod znakiem zapytania

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Ranking najlepszych kont osobistych

Ranking najlepszych kont osobistych

Artykuły promowane

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 września 2025

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 września 2025

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Kredyt hipoteczny w złotówkach droższy niż kredyt we frankach

Kredyt hipoteczny w złotówkach droższy niż kredyt we frankach

Banki obniżają oprocentowanie oszczędności

Banki obniżają oprocentowanie oszczędności

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

EUR/USD - możliwe spadki, ropa możliwe odbicie

EUR/USD - możliwe spadki, ropa możliwe odbicie

Plan na Boże Narodzenie: mniej wydatków i gości

Plan na Boże Narodzenie: mniej wydatków i gości

Pożyczki odbijają się od dna, ale 1/3 firm pożyczkowych przestała istnieć

Pożyczki odbijają się od dna, ale 1/3 firm pożyczkowych przestała istnieć

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Pracownik pod wpływem alkoholu w pracy - jak reagować krok po kroku?

Pracownik pod wpływem alkoholu w pracy - jak reagować krok po kroku?

Polacy chcą wiedzieć, ile zarabiają inni. Trzy czwarte popiera jawność pensji

Polacy chcą wiedzieć, ile zarabiają inni. Trzy czwarte popiera jawność pensji

Premiera HONOR X5c Plus - co oferuje smartfon za 499 zł?

Premiera HONOR X5c Plus - co oferuje smartfon za 499 zł?

Metale ciężkie, antybiotyki i pestycydy. To kryją warzywa i owoce z działek miejskich

Metale ciężkie, antybiotyki i pestycydy. To kryją warzywa i owoce z działek miejskich

Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

Działka marzeń czy budowlana pułapka? Co zmienią przepisy od 2026 roku

Działka marzeń czy budowlana pułapka? Co zmienią przepisy od 2026 roku

Test Volkswagen Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion: moc, komfort i ergonomia

Test Volkswagen Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion: moc, komfort i ergonomia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: