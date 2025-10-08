eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeRBNZ tnie stopy głębiej niż oczekiwano

RBNZ tnie stopy głębiej niż oczekiwano

2025-10-08 12:20

Bank centralny Nowej Zelandii (RBNZ) zdecydował się na głębsze niż oczekiwano cięcie stóp procentowych, obniżając oficjalną stopę OCR z 3.00% do 2.50%. Zdecydowana większość ekonomistów spodziewała się redukcji jedynie o 25 punktów bazowych. RBNZ wskazał, że decyzja podyktowana była słabnącą aktywnością gospodarczą i zaznaczył gotowość do dalszego luzowania polityki pieniężnej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Przeczytaj także: Ueda sygnalizuje ostrożność BoJ

Rynki natychmiast zareagowały na tę decyzję. Dolar nowozelandzki osłabił się o 1% względem dolara amerykańskiego, osiągając 0.5747 USD – najniższy poziom od sześciu miesięcy. Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych spadła o 8 punktów bazowych do poziomu 2.63%. Giełdowy indeks S&P/NZX 50 zyskał na wartości, co wskazuje, że inwestorzy pozytywnie odebrali bardziej ekspansywną politykę monetarną.

Tło gospodarcze dla tej decyzji pozostaje wymagające. W II kwartale nowozelandzki PKB skurczył się o 0.9%, trzykrotnie bardziej niż prognozował sam bank centralny. Bezrobocie wzrosło do 5.2%, osiągając najwyższy poziom od pięciu lat. Rynek nieruchomości nadal wykazuje oznaki słabości, a nastroje wśród przedsiębiorców pozostają pesymistyczne – oczekiwania co do poprawy koniunktury i zatrudnienia wyraźnie się pogorszyły.

Inflacja w II kwartale wyniosła 2.7%, jednak RBNZ spodziewa się jej przejściowego wzrostu do około 3% przed stopniowym spadkiem w kierunku celu inflacyjnego w 2026 roku. Analitycy Westpac podkreślają, że w gospodarce występuje znaczna nadwyżka zdolności produkcyjnych, co powinno ograniczyć presję cenową w średnim terminie. Według prognoz ANZ, w listopadzie może dojść do kolejnej obniżki stóp – o 25 pb, choć bank nie wyklucza głębszego ruchu, jeśli dane makroekonomiczne okażą się słabsze od oczekiwań.

Na tle innych walut G10, dolar nowozelandzki jest obecnie najsłabszy w relacji do dolara amerykańskiego, tracąc ponad 6% w ujęciu rocznym. Dla porównania, Bank Rezerwy Australii zdecydował się dotąd na łagodzenie polityki monetarnej o 75 pb, co pokazuje bardziej umiarkowane podejście sąsiedniego banku centralnego.
Przeczytaj także: Presja na dolara rośnie Presja na dolara rośnie

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: Nowa Zelandia, komentarz walutowy, komentarz giełdowy

Przeczytaj także

Trump uderza cłami w zagraniczne koncerny farmaceutyczne

Trump uderza cłami w zagraniczne koncerny farmaceutyczne

Fed szuka równowagi

Fed szuka równowagi

Rynek dziś będzie słuchał Powella i interpretował dane na temat PMI

Rynek dziś będzie słuchał Powella i interpretował dane na temat PMI

Złoto w górę, inflacja w centrum. Co dalej z wizami H-1B?

Złoto w górę, inflacja w centrum. Co dalej z wizami H-1B?

Polityka monetarna na Wyspach w cieniu inflacji

Polityka monetarna na Wyspach w cieniu inflacji

EBC nie zmienił stóp procentowych

EBC nie zmienił stóp procentowych

Inflacja blisko celu, ale w Radzie Prezesów EBC rosną podziały

Inflacja blisko celu, ale w Radzie Prezesów EBC rosną podziały

Polska zestrzeliła rosyjskie drony

Polska zestrzeliła rosyjskie drony

EBC prawdopodobnie nie zmieni stóp w najbliższej przyszłości

EBC prawdopodobnie nie zmieni stóp w najbliższej przyszłości

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Artykuły promowane

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Najbogatsi Polacy. Czym różnią się od krezusów ze świata?

Najbogatsi Polacy. Czym różnią się od krezusów ze świata?

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Łabędzi śpiew najlepszych lokat i kont oszczędnościowych?

Łabędzi śpiew najlepszych lokat i kont oszczędnościowych?

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Niskie stopy procentowe to wzrosty na giełdzie

Niskie stopy procentowe to wzrosty na giełdzie

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Era zero friction commerce: jak ChatGPT skraca ścieżkę zakupową

Era zero friction commerce: jak ChatGPT skraca ścieżkę zakupową

Nowa linia kolejowa na lotnisko Modlin zatwierdzona. Kiedy pojadą pociągi?

Nowa linia kolejowa na lotnisko Modlin zatwierdzona. Kiedy pojadą pociągi?

Automatyzacja nie wystarczy: branża automotive w kryzysie kadr

Automatyzacja nie wystarczy: branża automotive w kryzysie kadr

Luka płacowa na odwrót. W tych branżach zarobki kobiet są wyższe niż mężczyzn

Luka płacowa na odwrót. W tych branżach zarobki kobiet są wyższe niż mężczyzn

Zasady poufności i zakaz konkurencji w praktyce - poradnik dla pracowników

Zasady poufności i zakaz konkurencji w praktyce - poradnik dla pracowników

Mikrokawalerki w Polsce jak w Tokio i Paryżu? Ile kosztuje życie na 25 mkw.?

Mikrokawalerki w Polsce jak w Tokio i Paryżu? Ile kosztuje życie na 25 mkw.?

Optymizm wśród CEO: niepewność gospodarcza już nie straszna

Optymizm wśród CEO: niepewność gospodarcza już nie straszna

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: