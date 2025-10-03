eGospodarka.pl
Ueda sygnalizuje ostrożność BoJ

2025-10-03 11:31

Gubernator Banku Japonii Kazuo Ueda podczas dorocznej konferencji w Osace potwierdził ostrożne stanowisko banku centralnego w sprawie polityki stóp procentowych. Choć nie padły jednoznaczne deklaracje dotyczące ewentualnej podwyżki, Ueda podkreślił, że BoJ może zdecydować się na taki krok, jeśli zrealizuje się scenariusz bazowy zakładający poprawę warunków gospodarczych oraz wzrost inflacji.

W swojej wypowiedzi Ueda wskazał na istotne czynniki globalne, które mają wpływ na decyzje banku – w tym kondycję gospodarki USA, wpływ ceł amerykańskich na rentowność japońskich firm, a także trendy inflacyjne, zwłaszcza w sektorze żywności, jak również dynamikę wynagrodzeń. Jednocześnie zaznaczył, że ewentualny brak oficjalnych danych z USA, spowodowany trwającym tam paraliżem budżetowym, może utrudnić ocenę sytuacji i wpłynąć na tempo dalszych działań BoJ.

Po wystąpieniu Uedy jen japoński osłabił się o 0,4%, a para USDJPY osiągnęła poziom 147,82. Rynek odebrał ton wypowiedzi jako neutralny, choć niektórzy inwestorzy liczyli na bardziej „jastrzębi” przekaz, który mógłby wzmocnić oczekiwania na szybkie zaostrzenie polityki pieniężnej.

Na tle oficjalnych komentarzy warto odnotować, że podczas wrześniowego posiedzenia dwóch członków zarządu BoJ opowiedziało się za podwyżką stóp procentowych. To pierwszy taki przypadek od czasu objęcia funkcji przez Uedę, co może sygnalizować rosnącą presję wewnętrzną na zmianę kursu polityki monetarnej. Dodatkowo konferencja w Osace zbiegła się z publikacją pozytywnego raportu Tankan, wskazującego na poprawę nastrojów wśród japońskich przedsiębiorców.

Rynek zwiększył prawdopodobieństwo podwyżki stóp na najbliższym posiedzeniu BoJ, zaplanowanym na 30 października – z 22% miesiąc wcześniej do 56% obecnie. Sytuację komplikuje jednak niepewność polityczna wewnątrz kraju. W sobotę odbędą się wybory lidera rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej, a jedna z kandydatek, Sanae Takaichi, jasno wyraziła sprzeciw wobec podnoszenia kosztu kredytu, co może mieć wpływ na przyszłe decyzje BoJ.
oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: Japonia, komentarz walutowy, komentarz giełdowy

