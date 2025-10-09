eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeMinutki Fed bez większego przełomu, RPP lekko zaskakuje

Minutki Fed bez większego przełomu, RPP lekko zaskakuje

2025-10-09 12:52

Na rynku walutowym, w obliczu braku nowych danych ze Stanów Zjednoczonych, inwestorzy skupili się głównie na wydarzeniach politycznych we Francji i Japonii oraz na zaskakujących decyzjach o obniżkach stóp procentowych w Nowej Zelandii i Polsce. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na nastroje jest upadłość amerykańskiej spółki First Brands, jednak ogólny klimat rynkowy pozostaje pozytywny. Coraz częściej mówi się też o tym, że inwestorzy mogą zacząć przenosić finansowanie swoich transakcji z dolara na jena - co oznaczałoby zmianę w strukturze transakcji carry trades.

Przeczytaj także: RBNZ tnie stopy głębiej niż oczekiwano

Po kilku mocnych dniach wzrostów, aprecjacja dolara zaczyna tracić impet. Co ciekawe, mimo że media mocno podkreślały jastrzębie elementy w opublikowanych protokołach z posiedzenia Fed, nie przełożyło się to ani na wzrost kursu dolara, ani na ruchy rentowności krótkoterminowych obligacji USA. Z lektury dokumentu wynika, że Fed pozostaje raczej optymistyczny w ocenie perspektyw gospodarki USA, ale jednocześnie nie chce podejmować niepotrzebnego ryzyka związanego ze wzrostem bezrobocia. Więcej informacji o kondycji rynku pracy w USA poznamy jednak dopiero po zakończeniu trwającego obecnie rządowego "shutdownu".

W szerszym kontekście, mimo geopolitycznych napięć, globalne rynki akcji utrzymują się w dobrym nastroju. Po tygodniowej przerwie ponownie otworzyły się giełdy w Chinach, a pozytywne wyniki sprzedaży tajwańskiego producenta chipów TSMC utrzymują trend wzrostowy napędzany sztuczną inteligencją.

Niepokój na rynku wzbudza natomiast wrześniowe bankructwo amerykańskiej firmy motoryzacyjnej First Brands, które może sygnalizować pogorszenie standardów kredytowych i wzrost ryzyka w systemie finansowym USA. W tym kontekście zwraca uwagę fakt, że akcje Jefferies Financial Group spadły o 22 proc. od połowy września, gdy w mediach zaczęto analizować jej ekspozycję na First Brands. Na razie inwestorzy traktują tę sytuację jako izolowany przypadek.

Na dziś nie widać istotnych impulsów, które mogłyby silnie wpłynąć na dolara, natomiast pewna stabilizacja euro może osłabić ostatni wzrost indeksu USD.

NBP wczoraj niespodziewanie obniżył główną stopę procentową o 25 punktów bazowych, co choć mieściło się w granicach oczekiwań rynku, stanowi ważny sygnał dla przyszłej polityki pieniężnej. Rynek był przygotowany na obniżkę, ale nieco większa niepewność dotyczyła momentu jej realizacji – czy będzie to już w październiku, czy dopiero w listopadzie. Właśnie dlatego dzisiejsza konferencja prezesa Adama Glapińskiego ma kluczowe znaczenie i może rzucić dodatkowe światło na to jak mogą wyglądać kolejne decyzje.

Interesujące jest jednak to, że decyzja NBP o obniżce mogła zostać przyspieszona w reakcji na zaskakująco niskie odczyty inflacji w Czechach i na Węgrzech. Oba te kraje odnotowały wyraźne spowolnienie dynamiki cen, co stanowiło pozytywne zaskoczenie po wielu miesiącach presji inflacyjnej w regionie. W Czechach inflacja spadła miesiąc do miesiąca (po uwzględnieniu czynników sezonowych), a na Węgrzech zarówno inflacja ogółem, jak i inflacja bazowa (oczyszczona z podatków) znalazły się w pobliżu celu inflacyjnego 3%. To oznacza, że po raz pierwszy od wielu kwartałów można mówić o możliwym powrocie procesu dezinflacji w regionie Europy Środkowej.

Przypomnijmy również, że wrześniowy odczyt inflacji w Polsce zaskoczył pozytywnie niższą od oczekiwań wartością a dodatkowo prezydent podpisał ustawę gwarantującą, że ceny energii nie wzrosną do końca tego roku.

Z punktu widzenia złotego, rynek walutowy Europy Środkowo-Wschodniej reaguje obecnie bardziej na globalne nastroje i sytuację euro niż na lokalne czynniki. Wczoraj po decyzji złoty stracił, ale w szybkim dość tempie ta aprecjacja została skorygowana. Dziś natomiast widoczny jest ruch w stronę 4,26 co może wynikać ze spadków eurodolara w okolice 1,1613.
Przeczytaj także: Ueda sygnalizuje ostrożność BoJ Ueda sygnalizuje ostrożność BoJ

oprac. : Łukasz Zembik / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: RPP, obniżka stóp procentowych, komentarz walutowy, komentarz giełdowy

Przeczytaj także

Presja na dolara rośnie

Presja na dolara rośnie

Inflacja bez zmian - co zrobi RPP?

Inflacja bez zmian - co zrobi RPP?

Trump uderza cłami w zagraniczne koncerny farmaceutyczne

Trump uderza cłami w zagraniczne koncerny farmaceutyczne

Fed szuka równowagi

Fed szuka równowagi

Rynek dziś będzie słuchał Powella i interpretował dane na temat PMI

Rynek dziś będzie słuchał Powella i interpretował dane na temat PMI

Złoto w górę, inflacja w centrum. Co dalej z wizami H-1B?

Złoto w górę, inflacja w centrum. Co dalej z wizami H-1B?

Polityka monetarna na Wyspach w cieniu inflacji

Polityka monetarna na Wyspach w cieniu inflacji

EBC nie zmienił stóp procentowych

EBC nie zmienił stóp procentowych

Inflacja blisko celu, ale w Radzie Prezesów EBC rosną podziały

Inflacja blisko celu, ale w Radzie Prezesów EBC rosną podziały

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Ranking najlepszych kont osobistych

Ranking najlepszych kont osobistych

Artykuły promowane

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Najbogatsi Polacy. Czym różnią się od krezusów ze świata?

Najbogatsi Polacy. Czym różnią się od krezusów ze świata?

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Łabędzi śpiew najlepszych lokat i kont oszczędnościowych?

Łabędzi śpiew najlepszych lokat i kont oszczędnościowych?

Niskie stopy procentowe to wzrosty na giełdzie

Niskie stopy procentowe to wzrosty na giełdzie

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Suwerenność danych i AI kluczem do przewagi konkurencyjnej firm do 2030 roku wg Gartnera

Suwerenność danych i AI kluczem do przewagi konkurencyjnej firm do 2030 roku wg Gartnera

Nowe prawo po rozwodzie: więcej czasu na zmianę nazwiska

Nowe prawo po rozwodzie: więcej czasu na zmianę nazwiska

Badania internetu Gemius/PBI IX 2025

Badania internetu Gemius/PBI IX 2025

Presja sukcesu i media społecznościowe napędzają wypalenie Gen z

Presja sukcesu i media społecznościowe napędzają wypalenie Gen z

Jak kupuje pokolenie Alfa? Nowe nawyki i trendy wśród najmłodszych konsumentów

Jak kupuje pokolenie Alfa? Nowe nawyki i trendy wśród najmłodszych konsumentów

Nowe europejskie badanie przedsiębiorstw: większość popiera ścisłe zasady zrównoważonego rozwoju w firmach

Nowe europejskie badanie przedsiębiorstw: większość popiera ścisłe zasady zrównoważonego rozwoju w firmach

Google wprowadza AI Mode w Polsce - rewolucja w wyszukiwaniu i SEO

Google wprowadza AI Mode w Polsce - rewolucja w wyszukiwaniu i SEO

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: