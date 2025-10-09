Minutki Fed bez większego przełomu, RPP lekko zaskakuje

Na rynku walutowym, w obliczu braku nowych danych ze Stanów Zjednoczonych, inwestorzy skupili się głównie na wydarzeniach politycznych we Francji i Japonii oraz na zaskakujących decyzjach o obniżkach stóp procentowych w Nowej Zelandii i Polsce. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na nastroje jest upadłość amerykańskiej spółki First Brands, jednak ogólny klimat rynkowy pozostaje pozytywny. Coraz częściej mówi się też o tym, że inwestorzy mogą zacząć przenosić finansowanie swoich transakcji z dolara na jena - co oznaczałoby zmianę w strukturze transakcji carry trades.

Po kilku mocnych dniach wzrostów, aprecjacja dolara zaczyna tracić impet. Co ciekawe, mimo że media mocno podkreślały jastrzębie elementy w opublikowanych protokołach z posiedzenia Fed, nie przełożyło się to ani na wzrost kursu dolara, ani na ruchy rentowności krótkoterminowych obligacji USA. Z lektury dokumentu wynika, że Fed pozostaje raczej optymistyczny w ocenie perspektyw gospodarki USA, ale jednocześnie nie chce podejmować niepotrzebnego ryzyka związanego ze wzrostem bezrobocia. Więcej informacji o kondycji rynku pracy w USA poznamy jednak dopiero po zakończeniu trwającego obecnie rządowego "shutdownu".W szerszym kontekście, mimo geopolitycznych napięć, globalne rynki akcji utrzymują się w dobrym nastroju. Po tygodniowej przerwie ponownie otworzyły się giełdy w Chinach, a pozytywne wyniki sprzedaży tajwańskiego producenta chipów TSMC utrzymują trend wzrostowy napędzany sztuczną inteligencją.Niepokój na rynku wzbudza natomiast wrześniowe bankructwo amerykańskiej firmy motoryzacyjnej First Brands, które może sygnalizować pogorszenie standardów kredytowych i wzrost ryzyka w systemie finansowym USA. W tym kontekście zwraca uwagę fakt, że akcje Jefferies Financial Group spadły o 22 proc. od połowy września, gdy w mediach zaczęto analizować jej ekspozycję na First Brands. Na razie inwestorzy traktują tę sytuację jako izolowany przypadek.Na dziś nie widać istotnych impulsów, które mogłyby silnie wpłynąć na dolara, natomiast pewna stabilizacja euro może osłabić ostatni wzrost indeksu USD.NBP wczoraj niespodziewanie obniżył główną stopę procentową o 25 punktów bazowych, co choć mieściło się w granicach oczekiwań rynku, stanowi ważny sygnał dla przyszłej polityki pieniężnej. Rynek był przygotowany na obniżkę, ale nieco większa niepewność dotyczyła momentu jej realizacji – czy będzie to już w październiku, czy dopiero w listopadzie. Właśnie dlatego dzisiejsza konferencja prezesa Adama Glapińskiego ma kluczowe znaczenie i może rzucić dodatkowe światło na to jak mogą wyglądać kolejne decyzje.Interesujące jest jednak to, że decyzja NBP o obniżce mogła zostać przyspieszona w reakcji na zaskakująco niskie odczyty inflacji w Czechach i na Węgrzech. Oba te kraje odnotowały wyraźne spowolnienie dynamiki cen, co stanowiło pozytywne zaskoczenie po wielu miesiącach presji inflacyjnej w regionie. W Czechach inflacja spadła miesiąc do miesiąca (po uwzględnieniu czynników sezonowych), a na Węgrzech zarówno inflacja ogółem, jak i inflacja bazowa (oczyszczona z podatków) znalazły się w pobliżu celu inflacyjnego 3%. To oznacza, że po raz pierwszy od wielu kwartałów można mówić o możliwym powrocie procesu dezinflacji w regionie Europy Środkowej.Przypomnijmy również, że wrześniowy odczyt inflacji w Polsce zaskoczył pozytywnie niższą od oczekiwań wartością a dodatkowo prezydent podpisał ustawę gwarantującą, że ceny energii nie wzrosną do końca tego roku.Z punktu widzenia złotego, rynek walutowy Europy Środkowo-Wschodniej reaguje obecnie bardziej na globalne nastroje i sytuację euro niż na lokalne czynniki. Wczoraj po decyzji złoty stracił, ale w szybkim dość tempie ta aprecjacja została skorygowana. Dziś natomiast widoczny jest ruch w stronę 4,26 co może wynikać ze spadków eurodolara w okolice 1,1613.