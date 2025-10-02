PayTechy vs banki: kto wygra wyścig o cyfrowe płatności?

Cyfrowa rewolucja w świecie płatności nabiera tempa, a PayTechy wyraźnie wyprzedzają tradycyjne banki, oferując szybkość, wygodę i innowacje, które coraz bardziej odpowiadają na potrzeby klientów i sprzedawców. Najnowszy World Payments Report 2026 wskazuje, że wiele firm handlowych rozważa zmianę partnera płatniczego, stawiając na elastyczne i zaawansowane technologicznie rozwiązania, podczas gdy banki zmagają się z niskim poziomem satysfakcji z usług.

Przeczytaj także: Wirtualna waluta zaczyna dominować na rynku

Z tego artykułu dowiesz się:

PayTechy przejmują inicjatywę w cyfrowych płatnościach, oferując szybkość i innowacje przewyższające tradycyjne banki,

40% małych i średnich firm rozważa zmianę dostawcy płatności na bardziej elastyczne rozwiązania,

Proces wdrożenia i koszty obsługi płatności są znacznie niższe i szybsze u PayTechów niż w bankach,

Rosnące znaczenie technologii takich jak stablecoiny, CBDC oraz sztuczna inteligencja przyspiesza transformację rynku płatności.

Banki pod presją: 40% sprzedawców rozważa zmianę partnera płatniczego

Szybkość i wygoda wygrywają: PayTechy skracają wdrożenie z dni do minut

Innowacje na pełnym gazie: stablecoiny, CBDC i cyfrowe portfele w natarciu

Lojalność w grze: co mogą zrobić banki, by odzyskać zaufanie sprzedawców

Wyniki raportu wyraźnie wskazują, że sektor płatności wchodzi w nową erę. Widzimy rosnące znaczenie płatności natychmiastowych, portfeli cyfrowych i walut banków centralnych. Sprzedawcy oczekują nie tylko technologii, ale też niezawodności, prostych procesów i rozwiązań dostosowanych do specyfiki ich działalności.



Jeśli banki połączą wieloletnie doświadczenie i zaufanie z elastycznością, nowoczesnymi narzędziami oraz możliwościami, jakie daje Gen AI, będą mogły nie tylko zatrzymać odpływ klientów, lecz także stworzyć podwaliny pod zintegrowany, bezpieczny i przyszłościowy ekosystem płatności – komentuje Michał Purzycki, Principal Delivery Head, Financial Services, Capgemini Polska.

3,5 biliona transakcji bezgotówkowych do 2029 roku – kto zgarnie największy kawałek tortu?