PayTechy vs banki: kto wygra wyścig o cyfrowe płatności?
2025-10-02 00:04
PayTechy vs banki: kto wygra wyścig o cyfrowe płatności? © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- PayTechy przejmują inicjatywę w cyfrowych płatnościach, oferując szybkość i innowacje przewyższające tradycyjne banki,
- 40% małych i średnich firm rozważa zmianę dostawcy płatności na bardziej elastyczne rozwiązania,
- Proces wdrożenia i koszty obsługi płatności są znacznie niższe i szybsze u PayTechów niż w bankach,
- Rosnące znaczenie technologii takich jak stablecoiny, CBDC oraz sztuczna inteligencja przyspiesza transformację rynku płatności.
Banki pod presją: 40% sprzedawców rozważa zmianę partnera płatniczego
Analiza World Payments Report 2026 pokazuje rosnącą presję na banki ze strony zwinnych graczy z sektora PayTech. Aż 40% małych i średnich firm handlowych rozważa zmianę dostawcy usług płatniczych, kierując się ku nowym technologiom i elastycznym rozwiązaniom. Powód jest jasny – poziom satysfakcji z usług banków jest wyjątkowo niski: pozytywnie ocenia je tylko 15% małych i 22% średnich sprzedawców.
Dla kontrastu, aż 70% z nich wskazuje na konieczność zapewnienia wysokiej skuteczności transakcji oraz stabilnej infrastruktury w środowisku cyfrowym. Tymczasem zaledwie 19% przedstawicieli banków deklaruje, że ich instytucje są w stanie sprostać tym wymaganiom. W efekcie tradycyjne instytucje finansowe ryzykują utratę znaczenia w ekosystemie płatności, jeśli nie zareagują na te potrzeby w sposób szybki i zdecydowany.
Szybkość i wygoda wygrywają: PayTechy skracają wdrożenie z dni do minut
Raport ujawnia wyraźną różnicę między bankami a PayTechami w kwestii procesu wdrażania nowych sprzedawców. Podczas gdy w bankach onboarding trwa nawet do 7 dni i generuje średni koszt 496 USD, PayTechy umożliwiają rozpoczęcie działalności w mniej niż godzinę, redukując koszty niemal o połowę – do 214 USD. Te różnice mają realny wpływ na biznes: każda godzina opóźnienia to potencjalna utrata przychodów, szczególnie dla małych i średnich firm.
Dodatkowo 69% sprzedawców wskazuje, że oczekuje szybkiego i intuicyjnego procesu rejestracji, podczas gdy jedynie 13% przedstawicieli banków uważa, że ich instytucje oferują doświadczenie na odpowiednim poziomie. Wyniki badania jasno pokazują, że w cyfrowej gospodarce czas wdrożenia staje się jednym z kluczowych czynników decydujących o lojalności klientów.
Innowacje na pełnym gazie: stablecoiny, CBDC i cyfrowe portfele w natarciu
Z raportu Capgemini wynika, że w wyścigu technologicznym to PayTechy nadają tempo zmianom w świecie płatności. Aż 70% z nich wdrożyło już rozwiązania typu Payment Orchestration, które umożliwiają inteligentne kierowanie transakcji, podczas gdy w bankach to zaledwie 47%.
Co ważne, PayTechy wyraźnie wygrywają także w wyścigu innowacji – aż 60% z nich wdrożyło rozwiązania oparte na Gen AI w swoich operacjach, podczas gdy w bankach odsetek ten wynosi 41%. Różnica jest jeszcze większa, jeśli spojrzymy na priorytety technologiczne: niemal połowa PayTechów koncentruje się na rozwoju walut cyfrowych banków centralnych (CBDC) i stablecoinów, a 59% inwestuje w ramy cyfrowej tożsamości, niezbędne dla bezpiecznych transakcji w świecie online. W bankach te wskaźniki wynoszą odpowiednio tylko 23% i 38%. W praktyce oznacza to, że innowacyjne firmy wyznaczają standardy, do których tradycyjne instytucje muszą dopiero próbować się dostosować, jeśli nie chcą pozostać w tyle.
Lojalność w grze: co mogą zrobić banki, by odzyskać zaufanie sprzedawców
Mimo rosnącej przewagi PayTechów, raport podkreśla, że tradycyjne banki wciąż mają solidne fundamenty, na których mogą budować swoją pozycję. Aż 66% sprzedawców deklaruje, że ufa bankom bardziej niż „nowym graczom”. W swoich opiniach wskazują na mocne strony banków, takie jak reputacja (78%), stabilność i długoterminowa obecność na rynku (49%) oraz szeroka oferta finansowa (46%).
Co więcej, firmy handlowe byłyby skłonne wrócić do tradycyjnych dostawców, gdyby oferowali dodatkowe, branżowe funkcjonalności, takie jak integracja z platformami dostaw jedzenia w przypadku restauracji czy zaawansowane programy lojalnościowe dla sektora detalicznego.
Aż 80% sprzedawców deklaruje też, że rozważyłoby zmianę dostawcy na bank, jeśli ten byłby w stanie zaoferować wszystkie usługi PayTech-u w tej samej cenie. To pokazuje, że jeśli banki połączą swoje tradycyjne atuty z nowoczesnymi technologiami, mogą odzyskać lojalność klientów i ponownie stać się kluczowym ogniwem w świecie płatności.
Wyniki raportu wyraźnie wskazują, że sektor płatności wchodzi w nową erę. Widzimy rosnące znaczenie płatności natychmiastowych, portfeli cyfrowych i walut banków centralnych. Sprzedawcy oczekują nie tylko technologii, ale też niezawodności, prostych procesów i rozwiązań dostosowanych do specyfiki ich działalności.
Jeśli banki połączą wieloletnie doświadczenie i zaufanie z elastycznością, nowoczesnymi narzędziami oraz możliwościami, jakie daje Gen AI, będą mogły nie tylko zatrzymać odpływ klientów, lecz także stworzyć podwaliny pod zintegrowany, bezpieczny i przyszłościowy ekosystem płatności – komentuje Michał Purzycki, Principal Delivery Head, Financial Services, Capgemini Polska.
3,5 biliona transakcji bezgotówkowych do 2029 roku – kto zgarnie największy kawałek tortu?
Skala zmian w globalnym ekosystemie płatności jest imponująca. Według World Payments Report 2026 w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba transakcji bezgotówkowych wzrosła czterokrotnie, osiągając w 2024 roku ponad 1,6 biliona. Prognozy wskazują, że do 2029 roku ta liczba przekroczy 3,5 biliona.
Najszybszy rozwój odnotowano w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie w 2024 roku zrealizowano niemal 800 miliardów transakcji, a w 2025 roku oczekiwany jest wzrost o kolejne 21%. Dla porównania w Ameryce Północnej liczba transakcji wyniosła w 2024 roku 256 miliardów, a prognozy mówią o znacznie wolniejszym tempie wzrostu – około 7%.
Jednocześnie zmienia się struktura: udział płatności natychmiastowych i portfeli cyfrowych wzrósł z 13% w 2020 roku do 25% w 2024 roku, podczas gdy udział kart spadł z 65% do 52%. Jednocześnie całkowita liczba transakcji kartowych nadal rośnie – ale w strukturze płatności ich znaczenie wyraźnie maleje. Wszystko to wskazuje, że przyszłość płatności należy do rozwiązań cyfrowych, a wyścig o dominację w tym segmencie dopiero się zaczyna.
oprac. : eGospodarka.pl
