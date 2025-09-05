eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeKluczowy raport NFP w centrum uwagi

Kluczowy raport NFP w centrum uwagi

2025-09-05 13:29

Oczekiwania wobec sierpniowego raportu o zatrudnieniu w USA wskazują na dalsze osłabienie dynamiki wzrostu zatrudnienia. Analitycy przewidują, że liczba nowych miejsc pracy poza rolnictwem wzrośnie jedynie o 75 tys., co oznaczałoby czwarty z rzędu miesiąc ze wzrostem poniżej 100 tys. Tak słabe tempo nie było obserwowane od czasów pandemii. Stopa bezrobocia ma natomiast wzrosnąć do 4.3%, osiągając najwyższy poziom od 2021 roku.

Przeczytaj także: Cook na celowniku Trumpa, ale inwestorzy patrzą na NVIDIA

Spowolnienie na rynku pracy wynika z połączenia kilku czynników: niepewności gospodarczej, wysokich kosztów operacyjnych dla firm oraz niestabilnej polityki handlowej prezydenta Donalda Trumpa. Dodatkowo, najnowszy raport ADP dla sektora prywatnego pokazał zaledwie 54 tys. nowych miejsc pracy, głównie w turystyce, budownictwie i usługach biznesowych. Coraz słabsze plany zatrudnienia oraz rosnąca liczba wniosków o zasiłki dla bezrobotnych tylko potwierdzają pogarszające się warunki na rynku pracy.

Sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na oczekiwania wobec polityki Rezerwy Federalnej. Rynki finansowe niemal jednomyślnie zakładają, że podczas wrześniowego posiedzenia Fed (16–17 września) dojdzie do cięcia stóp procentowych o 0.25 pkt proc. Jeśli jednak średnia trzymiesięczna wzrostu zatrudnienia spadnie poniżej 50 tys., możliwe będzie głębsze obniżenie stóp. Problemem pozostaje utrzymująca się presja inflacyjna, która ogranicza pole manewru banku centralnego i zmusza go do balansowania między wsparciem dla słabnącego rynku pracy a koniecznością walki z inflacją. Indeks SP500 w oczekiwaniu na bardziej “gołębią” politykę FED znajduje się obecnie na historycznych szczytach w rejonie 6520 pkt. To z kolei oznacza, że dzisiejszy odczyt może być kluczowy dla podtrzymania obecnego trendu na Wall Street.

Nie bez znaczenia pozostaje także kontekst polityczny. W wyniku znacznych rewizji danych z poprzednich miesięcy, które pokazały, że wcześniejsze odczyty zawyżały skalę poprawy, prezydent Trump zdecydował się na zwolnienie szefowej Biura Statystyki Pracy. Decyzja ta wzbudziła obawy o niezależność instytucji statystycznych i spotęgowała niepewność co do wiarygodności oficjalnych danych.
Przeczytaj także: OPEC+ i USA ciągną ceny ropy w dół OPEC+ i USA ciągną ceny ropy w dół

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: USA, komentarz walutowy, komentarz giełdowy

Przeczytaj także

Tydzień naszpikowany danymi makro

Tydzień naszpikowany danymi makro

Silna w AI, słabsza w Chinach - mieszane sygnały z wyników Nvidii

Silna w AI, słabsza w Chinach - mieszane sygnały z wyników Nvidii

Rentowności obligacji USA rosną po decyzji Moody’s

Rentowności obligacji USA rosną po decyzji Moody’s

Ulga na rynkach

Ulga na rynkach

Wall Street "wymazała" już w pełni kwietniowe spadki

Wall Street "wymazała" już w pełni kwietniowe spadki

Kolejne dobre wiadomości z USA

Kolejne dobre wiadomości z USA

Utrata zaufania do dolara

Utrata zaufania do dolara

Rajd ulgi, tylko na jak długo?

Rajd ulgi, tylko na jak długo?

Nowe cła wywołują globalne tąpnięcie

Nowe cła wywołują globalne tąpnięcie

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Artykuł sponsorowany vs natywny. 8 różnic, które wpływają na skuteczność publikacji

Artykuł sponsorowany vs natywny. 8 różnic, które wpływają na skuteczność publikacji

Artykuły promowane

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Banki kuszą oprocentowaniem oszczędności, bo na horyzoncie cięcia

Banki kuszą oprocentowaniem oszczędności, bo na horyzoncie cięcia

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Co 5. Polak zbyt biedny na oszczędności

Co 5. Polak zbyt biedny na oszczędności

Długi Polaków wynoszą 84,7 mld zł

Długi Polaków wynoszą 84,7 mld zł

Długi Polaków na rekordowym poziomie 83,6 mld zł

Długi Polaków na rekordowym poziomie 83,6 mld zł

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

11 faktów i mitów o systemie kaucyjnym. Sprawdź, co jest prawdą

11 faktów i mitów o systemie kaucyjnym. Sprawdź, co jest prawdą

Podatek katastralny w Polsce - szok czy stabilizacja rynku mieszkaniowego?

Podatek katastralny w Polsce - szok czy stabilizacja rynku mieszkaniowego?

Galaxy S25 FE - co oferuje najnowszy smartfon Samsunga?

Galaxy S25 FE - co oferuje najnowszy smartfon Samsunga?

Zdolność kredytowa: na jakie mieszkanie stać singla, parę i rodzinę?

Zdolność kredytowa: na jakie mieszkanie stać singla, parę i rodzinę?

Badania internetu Gemius/PBI VIII 2025

Badania internetu Gemius/PBI VIII 2025

Kiedy w transporcie lotniczym trzeba otwierać tranzyt? Praktyczny poradnik dla agentów i spedytorów

Kiedy w transporcie lotniczym trzeba otwierać tranzyt? Praktyczny poradnik dla agentów i spedytorów

Zmiany w OC od września 2025 - kupujący zyska kontrolę nad polisą sprzedawcy

Zmiany w OC od września 2025 - kupujący zyska kontrolę nad polisą sprzedawcy

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: