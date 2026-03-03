Zdolność kredytowa jeszcze wyższa. Gdzie już 70% par stać na mieszkanie na kredyt?

Wyższe płace i wyraźnie tańsze kredyty hipoteczne, to dwa główne powody, dla których wyraźnie łatwiej jest dziś kupić mieszkanie. Na co najmniej dwa pokoje stać już ponad 45% pracujących par – wynika z szacunków opartych o dane NBP i GUS. To o ponad 1/3 lepszy wynik niż rok temu. Poprawę widać szczególnie w najdroższych lokalizacjach, a więc Krakowie i Warszawie, gdzie odsetek par, które stać na zakup dwupokojowego lokum w ciągu roku niemal się podwoił.

Przeczytaj także: Zdolność kredytowa VI 2023: największe mieszkanie kupimy w Katowicach

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego dostępność kredytowa mieszkań poprawiła się w ciągu roku o ponad 1/3?

W których miastach najtrudniej dziś kupić dwupokojowe mieszkanie?

W którym mieście zdolność kredytowa 70% pracujących par pozwala na zakup 45-metrowego lokum?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Oprocentowanie kredytów bankowych ze stałym i zmiennym oprocentowaniem W ostatnim roku pozytywnie na dostępność kredytową mieszkań wpływał również spadek oprocentowania kredytów Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Warszawa i Kraków ciągną w dół

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiany cen mieszkań na tle dynamiki wynagrodzeń Przeciętny wynik wyraźnie zaniżają dane z dużych miast, w których ceny mieszkań są najwyższe Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Tańszy kredyt, to łatwiej dostępny kredyt

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Oprocentowanie kredytów bankowych ze stałym i zmiennym oprocentowaniem W ostatnim roku pozytywnie na dostępność kredytową mieszkań wpływał również spadek oprocentowania kredytów Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Najtrudniej o własne „M” na czołowych rynkach

Trzy razy taniej niż w Warszawie czy Krakowie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dostępność cenowa mieszkań W większości przebadanych lokalizacji ponad połowa pracujących par mogłaby sobie pozwolić na zakup na kredyt co najmniej 45-metrowego mieszkania Kliknij, aby przejść do galerii (5)