eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansoweUpadłość konsumencka w odwrocie. Co oznacza spadek liczby bankructw?

Upadłość konsumencka w odwrocie. Co oznacza spadek liczby bankructw?

2025-09-02 00:30

Upadłość konsumencka w odwrocie. Co oznacza spadek liczby bankructw?

Mniej upadłości konsumenckich © pixabay.com

Zmaterializowały się optymistyczne prognozy zakładające spadek liczby upadłości konsumenckich w naszym kraju. Najnowsze dane COIG wskazują, że w pierwszej połowie 2025 r. odnotowano o tysiąc bankructw mniej niż przed rokiem. Eksperci podkreślają przy tym, że poprawa może być jedynie chwilowa, a realne trendy uwidoczni się dopiero w nadchodzących miesiącach. Tak jednak czy inaczej, w związku z upadłościami ogłaszanymi przez konsumentów wierzyciele stracili przeszło 260 mln zł. Ta kwota mogłaby być skromniejsza, gdyby firmy częściej weryfikowały swoich klientów w KRD.

Przeczytaj także: Upadłość konsumencka: dziennie przybywa 45 bankrutów

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Kto najczęściej bankrutuje i jakie są główne profile zadłużonych konsumentów?
  • W których regionach Polski upadłości ogłaszane są najczęściej?
  • Jakie konsekwencje niesie upadłość konsumencka i jak można jej zapobiec?
Jak prognozowali jeszcze w styczniu eksperci Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, rok 2025 miał przynieść stabilizację liczby dłużników oraz upadłości konsumenckich, na skutek m.in. wzrostu gospodarczego, napływu kolejnych środków z KPO i planowanych w związku z tym inwestycji, niżu demograficznego oraz słabnącej inflacji. Ten optymistyczny scenariusz właśnie się zrealizował. W pierwszych sześciu miesiącach 2025 r. sądy zatwierdziły upadłość 9837 konsumentów – o 1000 mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Jednak, czy jest to tylko chwilowa poprawa, czy długotrwały trend, okaże się, kiedy nowe wskaźniki gospodarcze dostarczą kolejnych wiarygodnych danych. Póki co, analizy GUS-u ujawniają spadek nastrojów finansowych Polaków. Ufność konsumencka – wskaźnik opisujący tendencje w konsumpcji indywidualnej, spadła w lipcu br. o 4,7 pp. w porównaniu do czerwca. Znacznie obniżyła się także skłonność do dokonywania ważnych zakupów (o 6,8 pp.), co oznacza, że Polacy zaczynają zaciskać pasa. Na wyższą ostrożność wskazuje także najnowsze badanie Santander Consumer Banku, zgodnie z którym 4 na 10 osób deklaruje pogorszenie sytuacji finansowej w porównaniu do poprzedniego roku.
W porównaniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku upadłości jest mniej, co zapowiadaliśmy jeszcze w styczniu. Trend ten może się utrzymać w drugim półroczu bieżącego roku. Obecne pogorszenie nastrojów może natomiast, paradoksalnie, przyczynić się do dalszego spadku liczby upadłości w kolejnych latach, ponieważ konsumenci, zamiast podejmować ryzykowne decyzje zakupowe, będą raczej akumulować gotówkę. Na spadek liczby upadłości ma też wpływ inflacja konsumencka, a ta, według projekcji NBP, w 2026 roku spadnie do 3,1 procenta – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Zaznacza jednocześnie, że według danych KRD, tegoroczni bankruci pozostawili po sobie 260,5 mln zł długów. Problemu można by uniknąć, gdyby wierzyciele sprawdzali swoich klientów w biurach informacji gospodarczej przed podpisaniem umowy.
Dane KRD pokazują, że połowa obecnych bankrutów była notowana w naszym rejestrze już na dwa lata przed upadłością, 58 procent z nich widniało tam trzy miesiące wcześniej. Firmy, które tego nie sprawdziły i podpisały z nimi umowy, teraz mierzą się z niewypłacalnymi klientami – dodaje Adam Łącki.

W dniu upadłości w KRD widniało 5927 konsumentów, czyli ponad 60 proc. bankrutów. Mieli niemal 18,7 tys. przeterminowanych zobowiązań finansowych na łączną kwotę 260,5 mln zł. Każdy z nich był winny średnio dwóm wierzycielom.

Profil bankruta


Bankruci notowani w KRD to przede wszystkim osoby w średnim wieku, czyli konsumenci mający 36-55 lat. Są winni łącznie niemal 135,3 mln zł i stanowią połowę wszystkich osób, które w I półroczu br. ogłosiły upadłość. Starszych niż 56 lat jest ponad jedna czwarta, a ich dług sięgnął 74 mln zł. Najniższe zobowiązania odnotowali najmłodsi (18-35 lat), którzy pozostawili po sobie 51,1 mln zł. Jest ich niemal 25 proc.

Większość, bo 55 proc., stanowili mężczyźni. Zostawili po sobie prawie 10,2 tys. niezapłaconych rachunków na łączną kwotę 152,3 mln zł. Z kolei 2688 kobiet nie uregulowało prawie 8,5 tys. zobowiązań o wartości 108,2 mln zł.

W większym mieście łatwiej o upadłość


Pod względem miejsca zamieszkania największą grupę bankrutów (40 proc.) stanowią dłużnicy z miast powyżej 100 tys. mieszkańców (2361 osób). W najmniejszych miejscowościach, do 10 tys. mieszkańców, dłużników-bankrutów było 796, a więc jedynie 13 proc.

Patrząc przez pryzmat województw, w których mieszka najwięcej niewypłacanych konsumentów, zdecydowany prym wiedzie mazowieckie. Tam sądy zatwierdziły upadłość wobec 1059 osób, które nie spłaciły niemal 61,4 mln zł. Na drugim miejscu znalazł się Śląsk (904 dłużników i 36,5 mln zł zobowiązań), a na trzecim Wielkopolska (480 bankrutów zadłużonych na 20,3 mln zł). Najmniej upadłości konsumenckich odnotowano w województwie podlaskim. Było to 120 osób, które pozostawiły po sobie niemal 4,9 mln zł zobowiązań. Relatywnie nieduża liczba niewypłacalnych konsumentów zamieszkuje także Świętokrzyskie (jest ich 139, a ich dług wynosi niecałe 6 mln zł) oraz Lubuskie (159 osób, 5,7 mln zł).

Dotkliwe skutki bezczynności


Upadłość dotyczy przede wszystkim konsumentów, którzy zbyt długo zwlekali z poszukiwaniem pomocy. Brak reakcji ma swoją cenę.
Nierzadko osoby te przeszły etap windykacji polubownej, ale nie podjęły żadnych działań, by porozumieć się z wierzycielem lub nawet nie odpowiadały na próby kontaktu ze strony firmy windykacyjnej. W efekcie ich zadłużenie rosło, zwiększały się odsetki i koszty dodatkowe, a możliwości ugodowego rozwiązania sytuacji stopniowo się wyczerpywały. Decydowały się na upadłość jako ostatni ratunek. Tymczasem wielu takich przypadkom można by zapobiec, gdyby konsumenci wcześniej rozpoczęli dialog i z pomocą negocjatorów z firm windykacyjnych wypracowali plan wyjścia z zadłużenia. Pozwala to uniknąć radykalnych konsekwencji prawnych i utraty kontroli nad finansami –zauważa Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. I dodaje: – Choć upadłość konsumencka w dłuższej perspektywie pozwala wyjść na prostą, niesie dla dłużnika przykre konsekwencje. Przede wszystkim jest to utrata majątku, ponieważ w ramach postępowania syndyk sprzedaje jego składniki, na przykład nieruchomości czy pojazdy. Uzyskane środki przeznacza na spłatę wierzycieli. Osoba, wobec której sąd ogłosi upadłość, może mieć też trudności z podpisywaniem umów cywilnoprawnych, choćby przy zawieraniu pożyczek, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą kontynuowanie biznesu może stać się niemożliwe. Ponadto sąd wyznacza dłużnikowi plan spłaty, który może obowiązywać nawet przez kilka lat, zobowiązując go do regulowania części zobowiązań z bieżących dochodów. Dlatego warto wcześniej spróbować porozumieć się z wierzycielami lub firmą windykacyjną, aby wspólnie ułożyć harmonogram spłat bez konieczności wchodzenia na drogę upadłościową.

Wśród firm ubiegających się o zwrot pieniędzy od bankrutów notowanych w KRD dominują te z sektora finansowego. To w sumie 244,8 mln zł. Dwie trzecie z tej kwoty dotyczy wtórnych wierzycieli, takich jak fundusze sekurytyzacyjne czy firmy windykacyjne. Kolejna, pod względem utraconych środków, jest administracja państwowa i samorządowa – 10,5 mln zł, a pierwszą trójkę poszkodowanych zamykają firmy telekomunikacyjne – 2,23 mln zł.

Przeczytaj także: KRD: upadłość konsumencka nie przychodzi nagle KRD: upadłość konsumencka nie przychodzi nagle

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: długi, zadłużenie Polaków, KRD, rejestr dłużników, upadłość konsumencka, bankructwo

Przeczytaj także

Upadłość konsumencką można przewidzieć

Upadłość konsumencką można przewidzieć

Upadłość konsumencka jest kobietą z wielkiego miasta

Upadłość konsumencka jest kobietą z wielkiego miasta

Upadłość konsumencka nadchodzi powoli

Upadłość konsumencka nadchodzi powoli

Upadłość konsumencka a alimenty i odszkodowania

Upadłość konsumencka a alimenty i odszkodowania

Upadłość konsumencka z majątkiem i bez majątku - różnice i podobieństwa

Upadłość konsumencka z majątkiem i bez majątku - różnice i podobieństwa

Upadłość konsumencka i jej konsekwencje dla współmałżonka

Upadłość konsumencka i jej konsekwencje dla współmałżonka

Dla kogo upadłość konsumencka?

Dla kogo upadłość konsumencka?

10,3 tys. upadłości konsumenckich w II połowie 2024 roku

10,3 tys. upadłości konsumenckich w II połowie 2024 roku

10,8 tys. upadłości konsumenckich w I połowie 2024 roku

10,8 tys. upadłości konsumenckich w I połowie 2024 roku

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Artykuły promowane

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Jak EMIR zmieni rynek instrumentów pochodnych?

Jak EMIR zmieni rynek instrumentów pochodnych?

Jak obniżka stóp procentowych wpłynie na wysokość rat kredytu i zdolność kredytową?

Jak obniżka stóp procentowych wpłynie na wysokość rat kredytu i zdolność kredytową?

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Banki kuszą oprocentowaniem oszczędności, bo na horyzoncie cięcia

Banki kuszą oprocentowaniem oszczędności, bo na horyzoncie cięcia

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Co 5. Polak zbyt biedny na oszczędności

Co 5. Polak zbyt biedny na oszczędności

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Ceny mieszkań w Polsce rosną najszybciej w Europie

Ceny mieszkań w Polsce rosną najszybciej w Europie

Brak miejsc na pokładzie po zmianie samolotu na mniejszy - co przysługuje pasażerom?

Brak miejsc na pokładzie po zmianie samolotu na mniejszy - co przysługuje pasażerom?

Między niedopatrzeniem a przemytem. Jakie ryzyka i sankcje grożą firmom spedycyjnym?

Między niedopatrzeniem a przemytem. Jakie ryzyka i sankcje grożą firmom spedycyjnym?

Pilkington Polska inwestuje 160 mln zł w nowoczesną linię do powlekania szkła w Sandomierzu

Pilkington Polska inwestuje 160 mln zł w nowoczesną linię do powlekania szkła w Sandomierzu

Phishing odwraca reguły gry: To ofiary inicjują kontakt, a cyberprzestępcy podszywają się pod normalne firmy

Phishing odwraca reguły gry: To ofiary inicjują kontakt, a cyberprzestępcy podszywają się pod normalne firmy

Zmiany w fundacjach rodzinnych - kontrowersyjny projekt Ministerstwa Finansów

Zmiany w fundacjach rodzinnych - kontrowersyjny projekt Ministerstwa Finansów

Nowe monitory AOC z certyfikatem TCO i 5-letnią gwarancją

Nowe monitory AOC z certyfikatem TCO i 5-letnią gwarancją

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: