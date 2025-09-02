Upadłość konsumencka w odwrocie. Co oznacza spadek liczby bankructw?

Zmaterializowały się optymistyczne prognozy zakładające spadek liczby upadłości konsumenckich w naszym kraju. Najnowsze dane COIG wskazują, że w pierwszej połowie 2025 r. odnotowano o tysiąc bankructw mniej niż przed rokiem. Eksperci podkreślają przy tym, że poprawa może być jedynie chwilowa, a realne trendy uwidoczni się dopiero w nadchodzących miesiącach. Tak jednak czy inaczej, w związku z upadłościami ogłaszanymi przez konsumentów wierzyciele stracili przeszło 260 mln zł. Ta kwota mogłaby być skromniejsza, gdyby firmy częściej weryfikowały swoich klientów w KRD.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto najczęściej bankrutuje i jakie są główne profile zadłużonych konsumentów?

W których regionach Polski upadłości ogłaszane są najczęściej?

Jakie konsekwencje niesie upadłość konsumencka i jak można jej zapobiec?

W porównaniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku upadłości jest mniej, co zapowiadaliśmy jeszcze w styczniu. Trend ten może się utrzymać w drugim półroczu bieżącego roku. Obecne pogorszenie nastrojów może natomiast, paradoksalnie, przyczynić się do dalszego spadku liczby upadłości w kolejnych latach, ponieważ konsumenci, zamiast podejmować ryzykowne decyzje zakupowe, będą raczej akumulować gotówkę. Na spadek liczby upadłości ma też wpływ inflacja konsumencka, a ta, według projekcji NBP, w 2026 roku spadnie do 3,1 procenta – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Dane KRD pokazują, że połowa obecnych bankrutów była notowana w naszym rejestrze już na dwa lata przed upadłością, 58 procent z nich widniało tam trzy miesiące wcześniej. Firmy, które tego nie sprawdziły i podpisały z nimi umowy, teraz mierzą się z niewypłacalnymi klientami – dodaje Adam Łącki.

Profil bankruta

W większym mieście łatwiej o upadłość

Dotkliwe skutki bezczynności

Nierzadko osoby te przeszły etap windykacji polubownej, ale nie podjęły żadnych działań, by porozumieć się z wierzycielem lub nawet nie odpowiadały na próby kontaktu ze strony firmy windykacyjnej. W efekcie ich zadłużenie rosło, zwiększały się odsetki i koszty dodatkowe, a możliwości ugodowego rozwiązania sytuacji stopniowo się wyczerpywały. Decydowały się na upadłość jako ostatni ratunek. Tymczasem wielu takich przypadkom można by zapobiec, gdyby konsumenci wcześniej rozpoczęli dialog i z pomocą negocjatorów z firm windykacyjnych wypracowali plan wyjścia z zadłużenia. Pozwala to uniknąć radykalnych konsekwencji prawnych i utraty kontroli nad finansami –zauważa Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. I dodaje: – Choć upadłość konsumencka w dłuższej perspektywie pozwala wyjść na prostą, niesie dla dłużnika przykre konsekwencje. Przede wszystkim jest to utrata majątku, ponieważ w ramach postępowania syndyk sprzedaje jego składniki, na przykład nieruchomości czy pojazdy. Uzyskane środki przeznacza na spłatę wierzycieli. Osoba, wobec której sąd ogłosi upadłość, może mieć też trudności z podpisywaniem umów cywilnoprawnych, choćby przy zawieraniu pożyczek, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą kontynuowanie biznesu może stać się niemożliwe. Ponadto sąd wyznacza dłużnikowi plan spłaty, który może obowiązywać nawet przez kilka lat, zobowiązując go do regulowania części zobowiązań z bieżących dochodów. Dlatego warto wcześniej spróbować porozumieć się z wierzycielami lub firmą windykacyjną, aby wspólnie ułożyć harmonogram spłat bez konieczności wchodzenia na drogę upadłościową.